Hvem: Celine Aagaard (42)

Hva: Journalist, redaktør og kjent moteprofil.

Hvorfor: Stiller opp i H&Ms nye, globale vårkampanje

Du driver ditt eget nettmagasin Envelope. Hvorfor har du valgt å fronte den nye, bærekraftige kolleksjonen til H&M?

– For meg har bærekraft og gjenbruk vært sentralt i hva jeg har jobbet med i mange år. H&M har hatt fokus på bærekraftige kolleksjoner og vært flinke til å finne nye materialer i sin produksjon i en årrekke. De har også vært med på å skape en holdningsendring. For meg som kreativ leder i et firma med fokus på bærekraft er det viktig å heie på alle som jobber mot et felles mål med et troverdig budskap.

Hva betyr det når store aktører som Hennes og Mauritz velger å satse på mer resirkulerte materialer?

– Det er positivt at store selskaper med mye makt og innflytelse tar grep og er med på å sette nye standarder der ute for produksjon. En slik aktør vil også være med på å kunne påvirke andre store aktører.

Det er mye snakk om at motebransjen må tilpasse seg et grønt skifte. Hvor ligger den største utfordringen?

– Kunnskap og penger. Vi er på vei til å tilegne oss mer kunnskap, men det er både dyrt og vanskelig, spesielt for mindre aktører, å få tak i bedre alternativer til produksjon i den verden vi lever i dag. Heldigvis er et skifte på vei.

Mote handler mye om forbruk, men i framtiden må vi belage oss på å kjøpe færre ting. Hvordan tror du motebransjen vil takle den utfordringen?

– Forbrukeren får mer kunnskap og med fokuset rundt miljøproblematikken blir det viktigere og viktigere å ha fokus på design og nytteverdi. Plagg som varer blir viktigere. Også kjedebutikkene begynner å åpne opp for å ta i mot gamle plagg, sy om, reparere og resirkulere. Det et godt steg i riktig retning. Vi vil helt sikkert se at noen store aktører ikke er rustet nok til å ta denne utfordringen, spesielt de som belager seg på masseproduksjon i kun oljebaserte materialer.

Hvor langt synes du bransjen har kommet i å satse mer bærekraftig?

– Det skjer mye nå, men vi har fortsatt et stykke å gå. Heldigvis viser den unge generasjonen et stort engasjement.

Motebransjen foretrekker å samarbeide med såkalte influencere nå. Hvilken rolle har de?

– Sosiale medier er viktig for å formidle budskap. Jeg håper flere vil gå frem som gode eksempler for å fremme gjenbruk og ikke la det fremstå at man trenger noe nytt hver dag. Det trenger man nemlig overhodet ikke. Jeg tror også det er viktig å synliggjøre dette for sluttforbruker, og ikke minst fortelle og opplyse om hvorfor det er rett å ta bevisste valg.

Når skjønte du at det var journalist du ville bli?

– Jeg er oppvokst i en kreativ familie, og med en far som fotograf, var ønsket stort om å bli journalist og fotograf. Jeg har 20 års bakgrunn i Aller Media. Interessen for mote og musikk var der tidlig, og har vært gjeldene i min jobb som redaktør for ulike motemagasiner i årenes løp.

Hvem var din barndomshelt?

– Pappa. Som fotograf og kreativ har han vært en stor inspirasjon for meg gjennom hele livet.

Hvem er ditt stilikon?

– Jeg har hatt flere stilikoner oppgjennom årene, fra Bianca Jagger til Debbie Harry, men jeg inspireres mer av det rundt meg, enn kjente personligheter, og finner mye inspirasjon i kunst, foto, arkitektur og nyheter. Når jeg får spørsmålet om hvem eller hva som inspirerer meg ønsker man gjerne å vite hva som inspirerer klesvalgene mine. Like ofte kan en god artikkel om bærekraft, eller en provoserende dokumentar på NRK om global oppvarming inspirere, samt plasten i havet og det som du finner på stranden, som kan gjenbrukes og påvirke valget av hvilke klær man kjøper og hva man faktisk velger å ta på seg.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg jobber mye og har lange dager på kontoret, så familietid ser jeg på som luksus. Å dra på ferie med min bedre halvdel og min sønn er noe jeg setter høyt. Vi elsker å være aktive så på vinteren er vi ofte på hytta og går langrenn eller kjører snowboard, og jeg bader hele året noe som gir meg energi - også vinterstid. Ellers er jeg svak for mørk sjokolade, og potetgull.

Er det noe du kunne tenkt deg å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det er mange viktige kamper å ta, og da jeg var yngre var jeg ganske aktiv på det feltet. Alt fra demonstrasjoner for å få endret reformer på skolen til demonstrasjoner mot pels. Jeg er opptatt av rettferdighet og miljø og går gjerne i tog om det kan bidra. Jeg skulle gjerne deltatt i demonstrasjonen mot det tiltenkte fjorddeponiet i Repparfjorden. Det provoserte meg.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Faktisk har jeg litt heisfobi, litt fobi mot heismusikk også, men skulle gjerne møtt Salvador Dalí in person og fått et innblikk i hans surrealistiske verden.