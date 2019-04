Hvem: Øystein Bache (58)

Hva: Nøttegeneral.

Hvorfor: Er sammen med Rune Gokstad klar for NRKs påskenøtter som starter mandag.

Nok en gang er du og makker Rune Gokstad klar for påskenøtter. Hvor reiser dere denne gang?

– Vi reiser høyt og lavt, langt og kort. Vi har vært litt rundt i Rogaland, besøkt Nationaltheatret og kjørt bil med full oppakning på glattkjøringsbane. Noen opptak har vi gjort på sykkeltur langs strandpromenaden her i Oslo, men den lengste reisen gikk helt til Karibia. Da må vi imidlertid raskt legge til at vi allerede var der for å lage en ny serie med Team Bachstad, så de nøttene er gratis.

Hvor mange år har dere holdt på?

– Vi overtok etter Roald Øyen i 2011, så dette blir det niende året med Påskenøtter for oss. Men uansett hvor lenge vi får lov til å jobbe i NRK, kommer vi nok ikke til å klare å slå Roalds rekord. Han ledet Påskenøttene i 28 år, så det skal holde hardt.

Påskenøtter og julenøtter har vært en tradisjon siden Roald Øyen herjet for en del år siden. Hvorfor greier dere å holde på populariteten?

– Jeg tror det handler mer om konseptet enn om programledelsen. Jul og påske er quiz-tid når familien samles, og i likhet med andre tradisjoner skal de ikke forandres for mye på. Da er det jo ikke tradisjon lenger. Har familien spist påskelam på påskeaften i flere generasjoner, bytter du ikke ustraffet til taco, men det er jo lov å eksperimentere litt med krydderet da. Derfor har vi beholdt grunnideen til nøttene, men prøver etter beste evne å tilføre dem litt egenprodusert humor.

Hva er det morsomste med jobben?

– Det morsomste er alt det vi lærer underveis. Landet er fullt av entusiaster som sitter på nerdete kunnskap om alt fra ullvarefabrikker til veterantogbaner, og lite av det hadde kommet oss for øre hvis det ikke var for at vi tilfeldigvis var der med et kamera og skulle lage nøtter. Det er kunnskap vi kan bruke til lite annet er jeg redd, men plutselig havner vi til bords med en som er interessert i slike ting og da klinker vi til.

Er det kun dere to som lager innslagene på reiser, eller har dere med fullt NRK-team?

– Det er bare oss to som er på tur. Det er rimelig og enkelt å administrere, men likevel komplisert nok i pressede situasjoner. Det har nok hendt at vi har kommet hjem og oppdaget at vi har glemt å gjøre noen avsluttende opptak så da må vi improvisere noe annet. Gjør vi noe feil, har vi ingen andre enn oss selv å skylde på, men vi kan jo samtidig rette det opp uten at noen andre oppdager det.

Dere liker godt å reise, særlig på litt utradisjonelle måter. Hvor går neste ferd i skattebetalerens tjeneste?

– Som nevnt har vi allerede vært i Karibia for å lage en ny serie som er planlagt sendt på NRK1 til høsten. Det var ikke noe luksuscruise, men en flott reise med møter med lokale på til sammen 19 øyer i løpet av seks uker. Uten egen bil eller båt denne gang. Vi har vel levert vår dose CO2 til atmosfæren allerede.

Hvordan blir din egen påske?

– Det blir en kort tur til fjells og så bypåske for oss. Med tre barn som jobber og har egne interesser er det enklest å samle familien her hjemme.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Flere bøker har gjort inntrykk i det siste, og jeg hadde stor glede av Gert Nygårdshaugs endelige roman i Mino-serien, «Zoo Europa». Men en bok som virkelig er altoppslukende er «Søsterklokkene» av Lars Mytting. Både Rune og jeg leste den underveis da vi var på tur sist, og da vi skulle oppsummere boka begynte begge to å grine. Riktignok begynner vi å bli voksne og lettrørte, men den boken traff en helt spesiell nerve i oss begge.

Hva gjør deg lykkelig?

– En søndagsmiddag med hele familien rundt bordet. Da er vi i mål.

Hvem var din barndomshelt?

– Pappa. Han var stor og sterk og hadde en herlig latter.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At det er rotete rundt meg selv etter at jeg har ryddet.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Åpner enda en pose ostepop og går for flaskevin contra papp.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Nedleggelse av nøtter, både til jul og påske.

Er det noe du angrer på?

– Kommer ikke på noe, så da er det vel ikke noe alvorlig. Jeg angrer litt på at jeg aldri lærte meg å spille et instrument ordentlig, men det skyldes nok at jeg har en inngrodd aversjon mot å øve. Hadde jeg vært god på et instrument, måtte jeg selvsagt ha øvd mye, og fortsatt med å øve, så der gikk den karrieren i grus.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Lars Mytting, hvis han hadde med seg manuset til sin neste roman.