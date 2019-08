Marte Gerhardsen (47)

Utdanningsdirektør i Oslo. I morgen er det skolestart, så vi tenkte det var greit å sjekke ståa.

Yo! Hvordan er det å være Utdanningsdirektør?

– Det er utrolig spennende. Og veldig viktig. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver morgen.

I motsetning til alle de stakkars ungene som begynner på skolen i morgen! De gruer seg sikkert. Men ikke direktøren?

– Direktøren er litt spent. Men jeg er trygg på at lærerne har forberedt seg godt. De gleder seg.

Er det noe annerledes i år?

– Det er flere skoler som er nye. Mandag åpner vi Hasle skole. Og så åpner vi Uranienborg på onsdag. Det er ekstra stas med de nye skolene, hvor alt er nytt og fint.

Folk kaller jobben for landets mektigste byråkratjobb. Nå har du den!

– Jeg kjenner i hvert fall på et veldig stort ansvar. At barn og unge skal få en god utdanning og et godt møte med skolen. Vi jobber mye med å øke motivasjonen. De fleste som begynner i første klasse er topp motivert, og så faller det. Det må vi jobbe med.

Sånn er det i arbeidslivet også, så det er bare å venne seg til det.

– Jeg er motsatsen. Har aldri hatt det så gøy som nå.

Du er jo helt ny! Men uansett, hva er det som gjør at motivasjonen faller?

– Det må vi vite mer om. Det er viktig å være kunnskapsbasert. Skolen må henge med.

Det er ikke all den testinga, da?

– Alle er enige om at unødvendig testing, det skal vi ikke ha. Men det er viktig at vi følger med, for å vite hva elevene sliter med.

Det er mange som vil å kutte ned på testing i osloskolen?

– Det er ikke så mange obligatoriske tester. Vi har nasjonale prøver som alle andre, og så har vi fire Osloprøver gjennom hele grunnskolen, inkludert en kartleggingsprøve i overgang fra barneskole til ungdomsskole. Alle andre tester er det skolene som bestemmer selv, og her er det viktig å se om det kan bli for mye.

Ha, nå skal du vel fortelle meg at det ikke pugges til nasjonale prøver også!

– Haha, neida, det skal jeg ikke si.

Det er mye snakk om teknologi i skolen. Hvor mye skal vi ha?

– Det er viktig å finne balansen. Jeg synes det er veldig trist å se barn sitte på mobilen i stedet for å leke med hverandre i friminuttet. Men det er mange muligheter med læringsteknologi som er veldig spennende. Vi må bruke det klokt, og kunnskapsbasert.

Det sier alle.

– Ja. Vi lever i en tid hvor teknologi er veldig viktig, alle vi som jobber veit jo det. Skolen må være en del av samfunnet. Det er så mye vi skal gjøre. Vi skal tegne og male og leke og løpe også.

Ok, faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg ble veldig lykkelig da jeg var sammen med to hundre lærere på Folkets Hus i forrige uke.

Dette er vanskelig for å tro. Lykke og to hundre lærere?

– Det er helt sant! Den gjengen skal ut og møte elever. Det blir veldig bra.

Hvem var din barndomshelt?

– Nadia Comaneci. Jeg har masse bilder av meg selv hvor jeg løper rundt i turndrakt og har klipt plastposer til sånne bånd som turnere har. Egentlig skulle jeg bli ballettdanser. Jeg var ikke noe flink, men jeg synes det var veldig gøy.

Men læreren var ikke helten din?

– Nei. Jeg var ikke så flink til å sitte stille.

Ahh. Det er dårlig egenskap når man er elev. Fikk det deg i trøbbel?

– Ja, litt. Jeg var et bråkete barn på barneskolen, og modna litt på ungdomsskolen. Og så skjerpa jeg meg på videregående.

Fikk du dårlig karakter i orden og oppførsel og sånn?

– Ja. Eller, gjorde jeg det? Husker ikke, men jeg vil ikke skryte av det. Jeg var litt rastløs. I rekkehuset på Stovner pleide pappa å be meg løpe to ganger rundt rekka før middag. Så jeg skulle greie å sitte stille.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Obama! Det er det nærmeste jeg kommer en voksenhelt. Jeg skulle ønske han kom tilbake.

Fortsatt? Han som innførte dronekrig! Han har noen svin på skogen?

– Han har det, selvfølgelig. Men for en taler!