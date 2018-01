– Noen ganger tenker jeg at jeg kunne gjort mer for folk som sliter og faller utafor

Navn i nyhetene

Per Gunnar Dahl (54)

Folkehelseviter.

Ny generalsekretær i Actis, – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Du kommer fra jobben som politisk rådgiver i Ap, i en periode preget av mye uro. Du regner kanskje med roligere dager nå?

– I utgangspunktet var jeg i høst innstilt på at jeg ville ha en ny jobb etter å ha jobbet nesten åtte år for Arbeiderpartiet. Ikke nødvendigvis en jobb hvor det skjer mindre, fordi jeg trives godt med et stort trøkk i jobben. Da jeg så utlysningen til ny generalsekretær i Actis tenkte jeg at «dette er jobben jeg vil ha».

Hvordan betegner du alkoholkulturen i Norge?

–Alkoholbruken har økt de siste 20 årene, men har flatet noe ut de siste årene. Særlig ser vi en nedgang i alkoholbruk blant unge, noe som er en positiv utvikling. Alkohol kan være både hyggelig og sosialt, men gjennom Metoo-kampanjen og historiene om seksuell trakassering både på arbeidsplasser og i organisasjonslivet, ser vi at det er lett å undervurdere konsekvensene av overdreven alkoholbruk. Mange har kanskje kviet seg for å ta et oppgjør med det på egen arbeidsplass. Nå får de en ekstra dytt for å ta tak i det.

Hva er viktigst å gripe fatt i?

– Det ene som jeg umiddelbart har tatt tak i er bedrifter og organisasjoners forhold til alkohol. Rus er ofte fremtredende i volds- og overgrepssaker. Vi må jobbe med dårlige holdninger og aldri tillate at alkoholen har skylda alene. Vi mister og ødelegger for mange liv ved å ikke ta tak i disse problemene. Det vil også bli mye å gjøre rundt videre utvikling av den norske narkotikapolitikken og arbeidet med rusreform. Vi skal ha kongress i april hvor blant annet dette skal diskuteres.

Hvordan er dine egne drikkevaner?

– Jeg er ingen avholdsperson, og jeg nyter gjerne et glass vin til god mat, eller hvis jeg skal markere noe. Men jeg etterlyser flere gode alkoholfrie alternativer på restauranter.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– De første bøkene jeg leste som satte den del ting på historiske huller på plass var Sigrid Undsets «Kristin Lavransdatter». Og senere «Balansekunst» av Rohinton Mistry. Den boken åpnet opp India som univers for meg og jeg ble klar over de store motsetningene der. Leser gjerne norske bøker og setter særlig Ketil Bjørnstad, Karl Ove Knausgård, Jon Michelet og Herbjørg Wassmo sine forfatterskap høyt.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er et meningsfylt arbeid, fjellturer eller sitte rundt kaffebordet hos svigermor.

Hvem var din barndomshelt?

– Etter at jeg leste Trygve Bratteli sin bok «Fange i natt og tåke ble jeg så imponert over at han kunne bli statsminister etter å ha gjennomlevd det han gjorde. Så han ble en slags politisk helt for meg. Ellers er jeg et barn av Abba-epoken og syntes de og andre artister som 10 CC og Supertramp var helter.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Den voldsomme interessen jeg har for mange ting og hvor tida ikke strekker til. Og at mine øyne hviler for mye på skjermer og duppedingser enn på folk og livet rundt meg.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Går ut og spiser et godt måltid. Eller reiser på ferie med min samboer.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg har gått i mange demonstrasjonstog for like rettigheter. Jeg er selv homse, og har stått aktivt i homokampen over mange år. Så like rettigheter og muligheter for alle er noe jeg brenner for.

Er det noe du angrer på?

– Noen ganger tenker jeg at jeg kunne jeg gjort mer for folk som sliter og faller utafor. Hvordan gjøre en forskjell? Men så er jo det en av motivasjonene for at jeg har tatt denne jobben.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Gjerne sammen med varslere, for å vise at «du» står ikke alene.