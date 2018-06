Navn i nyhetene

Hvem: Ina Johannesen (46)

Hva: Administrerende direktør for Ekeberg skulpturpark.

Aktuell: Skulpturparken har satt ut et kunstverk av en seks meter høy nisse med sexleketøy, i en rundkjøring i Gamlebyen.





Du har akkurat satt opp en seks meter høy, knall rød analplugg-nisse midt i Gamlebyen. Driver du bare og tuller med oss?

– Slett ikke. Jula kom tidlig i år.

Så ... denne skulpturen skal markere jesu fødsel, liksom?

– Vel. Jula er jo konsumentkulturens fremste symbol.

Hva er tanken bak? Hva prøver denne kunsten å si?

– Kunstneren, Paul McCarthy, har tatt to gaver som han har fått på forskjellige tidspunkter og satt de sammen for å skape et nytt verk. Som har mye humor og en stor dose alvor i seg. Men hvordan hver og en tolker kunstverk handler kanskje like mye om oss som om kunstverket.

Vel, akkurat dette kunstverket sier kanskje noe om deg også?

– Det er det kunstfaglige utvalget i Ekebergparken som har gjort valget. Jeg er sekretær, så jeg skal absolutt ta min del av skylden. Men også en del av æren.

Hvordan skal man snakke med barna om analplugg-gnomen?

– Vi kan snakke med dem om betydningen av jula, og nissen som salgsobjekt. Så kan vi velge å snakke om det han holder i hånden også.



Ina Johannesen (46) er administrerende direktør for Ekeberg skulpturpark. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Det er ikke trafikkfarlig, da?

– Det er det faginstansene som uttaler seg om.

Hvor mye kosta skulpturen?

– Mindre enn den symbolske verdien.

Men snakker vi hundre millioner eller tjue kroner, liksom?

– Vi snakker ikke.

Æsj. Men ... jeg trodde parken var oppe i skråningen? Hvorfor nede i Gamlebyen?

– Da parken ble godkjent var planen for et stort område, der var også denne rundkjøringen skrevet inn. Vi har lett, vi, etter en skulptur vi mente kunne passe der nede.

Hva gjør deg lykkelig?

– Selv om jeg kjenner litt på nervene i dag, så kjenner jeg at jeg er lykkelig. Jeg elsker denne parken og diskusjonene den bringer.

Aha. Du blir lykkelig av bråk?

– Jeg blir litt lykkelig av kunst som gjør at vi reflekterer over hvem vi er og hvordan vi har det.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg alltid er ute i siste liten med julegaver.

Men nå har du gitt en slags julegave til hele byen, da, eller?

– Ja, jeg kan jo si jeg er dekket nå.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Likestilling og ytringsfrihet.

Når gjorde du det sist, da?

– Det kan jeg ikke huske. Jeg gjør det vel ikke så mye. Men jeg prøver kanskje å bidra gjennom mitt daglige virke.

Så dette er likestillingskamp?

– Eller ytringsfrihetskamp, kanskje.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– De ansatte i Ekebergparken. De fikser alt.

Skulle dere ikke lage gondolbane, forresten?

– Jo, da. Den kommer, den.