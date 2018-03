Navn i nyhetene

Hvem: Kathrine Kleveland (51)

Hva: Leder i Nei til EU.

Hvorfor: Kjemper mot norsk tilslutning til EUs energiunion.

Innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke. Tilslutning til EUs energibyrå ACER. Opprettelse av det uavhengige reguleringsorganet RME. Er dette hva du nå kjemper imot?

– Jeg vil ikke at EU skal overta styring og råderett over energipolitikken vår. Det er uhørt i norsk historie at en regjering i lovs form vil frasi seg retten til å styre egen forvaltning på et så sentralt felt. Dette er nemlig hva EU krever.

Hva frykter du kan skje hvis vi blir tilknyttet EUs energiunion?

– Jeg forstår ikke hvorfor Norge, som har sagt nei til EU i to folkeavstemninger, skal gi enda mer makt til EU. Vi mister råderetten på energisektoren, selve grunnlaget for at Norge har blitt et industriland og en velferdsstat.

Både tilhengere og motstandere sier dette også handler arbeidsplasser?

– NHO skremte også i 1994 med tap av 100.000 arbeidsplasser, slik gikk det ikke. Nei til EU er bekymret for tap av distriktsarbeidsplasser i kraftkrevende industri om vi går inn i en energiunion som betyr import av høyere strømpris.

Frontene minner om de vi hadde før EU-avstemningen i 1994. Dreier dette seg egentlig om ja eller nei til EU?

– For noen gjør det sikkert det, for andre ikke. Men EU-kommisjonen skrev allerede i 2015 at målet deres er at «EU vil fortsette å integrere Norge fullt ut i unionens indre energipolitikk.» Det handler i bunn og grunn om man er for eller imot selvråderett. I denne aktuelle kampen står EØS-tilhengere og EØS-motstandere skulder ved skulder med felles krav om å bruke handlingsrommet, det vil si vetoretten.

Neste år er det 25 år siden Norge igjen sa nei til medlemskap i EU. Hva er Nei til EUs viktigste oppgaver i dag?

– Nei til EUs hovedmål er å forhindre EU-medlemskap og holde EU-debatten levende. I dag er EU-debatten preget av EØS-debatten, siden vi ser at EØS knytter oss stadig nærmere til et EU det norske folk ikke vil ha.

Vil Nei til EU eksistere i nye tiår?

– Forhåpentlig ikke i mange tiår! Vårt håp er at Nei til EU blir overflødig ved at Norge gjenvinner full suverenitet. Men det vil først skje når vi går ut av EØS-avtalen og alle planer om å integrere Norge i unionsprosjektet er skrinlagt for godt.

Vinner ditt syn på energiunionen fram i Stortinget 22. mars?

– En eventuell seier blir ikke avgjort av Nei til EU og våre aktivister aleine. Vi er del av en bred allianse, herunder en snart unison fagbevegelse. Selvsagt tror vi på seier, men i siste runde er det folkemeninga og press fra grunnplanet i Ap og Frp som avgjør.

Hva gjør deg lykkelig?

– Mye, for eksempel bake flatbrød, danse swing eller se på nydelige vinterhimler fra kjøkkenvinduet.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Ganske mye. Jeg tror på folkelig engasjement. Har gått i tog for blant annet likestilling, fred, matpolitikk, demokrati og mot skolenedlegging, TISA og EU.

Hvem ville du stått i heisen med?

– Aps Espen Barth Eide som er saksordfører på Stortinget i saken om energibyrået ACER, og dermed EUs energiunion. Her må Ap si nei!

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da kjøper jeg enda et par orange eller røde sko!