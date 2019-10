Hvem: Nicolay Bruusgaard

Hva: Kommunikasjonssjef i Ringnes

Hvorfor: Julebrusen er på plass

Julebrusen er i butikkene, leser jeg. Stemmer det?

– Det er riktig. De første partiene går ut nå, slik at det skal være tilgjengelig i butikkene denne uka. Brusen kjøres fortløpende ut.

Det er jo som oftest en del kommentarer rundt dette på denne tida: At julevarene allerede er ute. Det kan jo virke som om jula kommer tidligere og tidligere for hvert år. Men stemmer det, egentlig? Eller er det bare noe vi sier?

– Det er ikke sant. Vi er tro mot tidspunktene hvert år. I uke 42, altså denne uka, skal julebrusen ut i alle butikkene. Så kommer juleølen i månedsskiftet oktober-november.

Hvorfor er det forskjell på når de kommer ut?

– Det er et godt spørsmål. Det dreier seg vel om at julebrussesongen er lengre. Vi merker det at folk savner den når den ikke er i butikkene. Det stor interesse for den, og mange yngre som synes det er stas når den kommer. Det er et produkt som markedsfører seg selv, med mange fans. Sånn sett skiller den seg ut fra de andre produktene vi selger. Med andre produkter ligger det en forventning hos kjøperne om at vi skal endre og fornye. Det gjelder ikke for julebrusen.

Er det nesten litt farlig å endre den?

– Du skal i hvert fall ikke tulle med tradisjonene til folk. Det eneste vi har gjort er å lansere en lettversjon av brusen. Den har blitt godt mottatt, men vil aldri erstatte den opprinnelige.

Har du noe forhold til julebrus selv?

– Ikke veldig. Jeg fikk vel et sterkere forhold til julebrus etter at jeg begynte å jobbe med det. Så har jeg jo barn selv også, som er veldig glad i det.

Men jeg må spørre deg om noe litt teit: Du heter Bruusgaard og jobber med brus. Det er jo litt artig. Har du fått mange kommentarer på det?

– Ja, du er ikke den første som kommenterer det. Det kan jo være litt morsomt, ja.

Ja. Men tilbake til jula som kommer tidlig. Noen synes jo dette er en uting. Får dere noen klager fra folk som ikke vil se julevarer ennå?

– Det er vel en og annen journalist som har spurt om dette før. Og vi registrerer at noen synes det starter tidlig. Men jeg tror ikke det er sånn med akkurat julebrusen. Det virker som om de fleste bare synes det er gøy når den er på plass.

Hva synes du selv, da? Er det for mye for tidlig?

– Gatepynt og sånt, synes jeg kan vente en stund til. Jeg tror det er best at jula kommer gradvis. Sommeren blir veldig kort dersom jula skal være i gang når vi ikke har fått skiftet til vintertøy engang. Det blir brått mørkt.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Hmm. Det er vanskelig å komme på en tittel som har betydd mest for meg. Men Arn-trilogien leste jeg i løpet av få dager en sommer. Og den husker jeg fenget meg veldig. Det var en god blanding av historie og annet. Jeg lærte en del og ble revet med. Hva gjør deg lykkelig?

– Det er et litt kjedelig svar, kanskje. Men det må være å se at barna mine har det bra, og å være sammen med dem.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg beundrer de som klarer å være prinsippfaste og stå for noe. Moren min er sånn. Hun har tydelige verdier som jeg opplever at hun virkelig står for.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det er sikkert mye. Men det enkle svaret er at jeg skulle vært mer som moren min. Og stå for det jeg mener, og ikke bare flyte med på det andre gjør.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Å, da koser jeg meg. Jeg elsker å skeie ut. Da drikker jeg øl med vennene mine. Prater og overdriver. Forteller gamle historier som alle har hørt fra før.

Blir det mange av dem?

– Ja, det gjør jo det. Sånn er det jo når guttekompisene møtes. Historiene blir resirkulert og er morsomme hver gang de fortelles.

Er det noe du angrer på?

– Det er alltid ting man kan angre på. Og det er ting jeg kunne gjort annerledes. Men det er ikke så fruktbart å gå rundt og tenke på det, synes jeg. Jeg prøver å se framover, også får jeg heller gjøre noe med det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må være tvillingbroren min. Hvis jeg synes noe er veldig gøy så vet jeg at han også synes det. Han skjønner hva jeg mener.

Da kunne dere underholdt hverandre?

– Ja. Vi er ikke så ofte sammen, og jeg ser ikke ham noe mer enn de andre søsknene mine. Men det er noe med tvillinger. Vi er like uansett.