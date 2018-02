Mister mimikk på nett

Navn i nyhetene

Magnus Andersen (42)

Masterfilosof fra UiT og 20 års erfaring fra eliteidrett som utøver og leder. En av tre filosifer bak Torpeskolen filosofifabrikk, som leverer filosofiforedrag om livets store spørsmål, deriblant sosiale medier og hvordan det påvirker oss.

Hvorfor så engasjert i dette?

– Utviklingen har gått så fort at vi ikke har helt oversikt over konsekvensene. Vi har nye kommunikasjonsplattformer som er veldig nyttige og effektive, men samtidig veldig forførende. Det gir mindre tid ansikt til ansikt. Siden antikken har dialogen vært det vi bruker til å tilegne oss kunnskap og bygge meningsfulle relasjoner. Spørsmålet er om sosiale medier kan erstatte den. Sosial kompetanse dannes gjerne i ungdomstiden, og det er i den aldersgruppa vi finner de ivrigste brukerne.

Gjør det egentlig noe at vi «prekær» på nett, a?

– Nei, ikke i moderat grad, men det er lenge siden vi passerte moderat. Vi mister det mellommenneskelige møtet, med mimikk, tårer og smil. Og det er avhengighetsskapende og gir en pliktfølelse av å måtte være tilgjengelig. Bak skjermen jobber dessuten en tung, kynisk industri for å gjøre oss enda mer avhengige. Derfor ønsker vi i Torpeskolen Filosofifabrikk og Human-Etisk Forbund at denne filosofikafeen nettopp skal legge til rette for en åpen dialog i tradisjonell form.

Hvordan tror du kommunikasjonen mellom 14-åringer ser ut i 2030?

– Det vet jeg jo ikke, men i dag har 99 prosent av oss mellom 12 og 49 år tilgang til smarttelefon. Håpet mitt er at vi når et metningspunkt. Målinger av mental helse viser at en del kan bli ensomme og innesluttet av online-kommunikasjon. Det kan hende de fleste av oss savner den ekte dialogen, men føler et for stort press den andre veien. Her har skolen et ansvar – et ansvar jeg er glad for at Borge ungdomsskole har tatt ved å innføre forbud mot telefoner i skoletiden.

Hvordan kan foreldre bremse utviklingen uten å holde ungene «utenfor»?

– Først ta innover oss mulige konsekvenser og så regulere bruken. Jeg tror også det er lurt med tidlig tilvenning av direkte relasjoner.

Hvordan står det til med dine egne kommunikasjonsvaner?

– Det hender jeg får dårlig samvittighet. Jeg tror likevel jeg som ikke vokste opp med sosiale medier har en bedre distanse til det enn de som vokser opp i dag har.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Myten om Sisyfos» av Albert Camus.

Hva gjør deg lykkelig?

– Godt lag med kompiser og å jobbe sammen med min bror og fetter. Og god musikk er alltid bra.

Hvem var din barndomshelt?

– Pappa. Han klarte å gjøre helt vanlige ting ekstraordinære.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Når jeg ser det er mulig å gjøre masse galskap jeg har lyst til, men ikke gjør det.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tar en fest og spiser god mat.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det har jeg aldri gjort, men jeg er selvsagt for likeverd.

Er det noe du angrer på?

– Vet ikke om jeg angrer, men er nok nysgjerrig på noen veier jeg ikke tok.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– David Lynch. Jeg ville gjerne hatt tilgang til hans univers.