Navn i nyhetene

Hvem: Annika Hedström (36)

Hva: Kursholder.

Hvorfor: Europamester i tale fra Sveits i 2017. Har også både NM- og VM-titler i debattsport.

Du vet at mange av oss heller vil ligge i kista enn å holde tale i en begravelse?

– Ja, jeg har ønsket å ligge i den kista selv, jeg.

Har du? Du er jo europamester i tale!

– Ja, jeg likte ikke å holde taler. Presentasjoner var ok, men ikke taler. Jeg tror jeg hadde hørt altfor mange dårlige taler. Stive, og for lange. Der ville ikke jeg være.

Så hva gjorde du?

– Jeg begynte å øve.

Ja, man må øve? Du kan ikke bare improvisere?

– Skal du improvisere, må du være svært erfaren.

Ok, det er jo en grunn til at jeg ringer. Nevøen min skal konfirmeres, jeg er eneste tante, så jeg MÅ holde tale. Jeg får høy puls bare jeg snakker om det.

– Vil du overvinne taleskrekken eller holde en best mulig tale?

Begge deler?

– Ok. Vær personlig, men ikke privat. Ikke gjør han flau. Ikke alle historier er så heldige, vi har vel alle hørt taler som bare blir flaut. Hvor lenge er det til?

To uker, tror jeg.

– Inviter en venninne på en flaske vin og spør om hun kan lytte. Det pleier jeg og venninnene mine å gjøre. Få tilbakemelding på innhold og kroppsspråk. Og hold det kort! De færreste taler blir bedre av å være lange.

Det her er kanskje litt kleint, men jeg tenkte kanskje å holde den på rim?

– Oi! Nei, da. Jeg kunne aldri gjort det, jeg klarer ikke skrive rim, men hvis det funker for deg så kan det godt passe i en konfirmasjon eller et bryllup. Skal talen holdes på en konferanse, da blir det en annen greie.

Men hvis man absolutt ikke tør å holde en tale?

– Hvis man må, men ikke vil, kan man gjøre et absolutt minimum. Reis deg opp, ønsk brudeparet lykke til. Det forutsetter at du tør å reise deg, da.

Og hvis man ikke tør å reise seg?

– Mye kan trenes på. Men har du absolutt sceneskrekk, da hadde jeg bedt om å få slippe. «Kjære Eva, jeg er forlover, men jeg tør nesten ikke komme i bryllupet fordi jeg er så redd. Kan jeg få slippe»? Man skal jo gå utenfor komfortsonene, men kanskje ikke 200 mil, da blir det traumatisk.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er et ja-menneske. Det skjer altfor mye. Nå skal jeg holde et todagers kurs i taleteknikk og debattsport i Göteborg, fordi jeg ikke klarte å si nei. Så det er «work in progress», for å si det sånn.

Du holder kurs i debattsport? Hvordan er det for kjæresten din å vinne en krangel?

– Han er rett så skarp, han også. Jeg tror vi vinner 50/50, og den som vinner har som oftest brukt et skittent triks.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Danser burlesk. Det er ikke profesjonelt, mest for venner og familie, men vi hadde et show på en klubb her for et par uker siden.

Oi! Er det noe du angrer på?

– Ikke egentlig. Det som har skjedd, har skjedd. Jeg er bevisst på at jeg har vært heldig, jeg har hatt mange muligheter og ikke vært redd for å ta de mulighetene som har kommet. De færreste ting gjør jo at vi havner i den kisten.