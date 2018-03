Med pappa i fengsel

Navn i nyhetene

Hvem: Nicolai Houm (43)

Hva: Forfatter og forlagsredaktør i Cappelen Damm.

Hvorfor: Hans ny barnebok «Det du ikke vet om Vilde», handler om Vilde som har en pappa som sitter i fengsel.

Vilde er bare 12–13 år, men drømmer allerede om å bli forfatter. Var det sånn for deg også?

– Ja, mer eller mindre. Jeg ble nok litt påvirket av bestefaren min, som var sakprosaforfatter. Jeg satt ofte inne hos ham, i sigarrøyken, og tenkte at det så koselig ut å skrive. Derimot var jeg ikke like modig som Vilde til å sende inn det jeg skrev til forlagene. Forresten sendte jeg vel en krimnovelle til A-magasinet i sin tid. Den ble refusert.

Hvorfor denne tematikken – om å ha en pappa i fengsel?

– Det er et tema som har opptatt meg. Dette er den sterkeste straffereaksjonen vi har i samfunnet vårt – det å frata et individ friheten til å bevege seg fritt. Likevel er det fint lite fokus på hvordan dette også straffer familien til den fengslede. Jeg har lett etter et egnet format for å skrive om det – og så ble det en barnebok. Foruten å være et viktig tema – så er det naturligvis også et godt litterært utgangspunkt – med alt det innebærer av savn og fravær og endrede relasjoner.

Hvordan har det vært – å se verden gjennom en liten jentes øyne?

– Dette er nok den av mine hovedpersoner som skiller seg mest fra meg, og jeg har heller nesten ikke skrevet i førsteperson før. Nå er jeg jo verken ballettdanser, turner eller jente. Men jeg har en datter på samme alder og det hjelper nok. Barn har så lett for å ta noen morsomme, logiske snarveier – og er mye friere enn oss voksne. Det var godt å hente fram den obsternasige ungdommen/barnet i meg. Uavhengig av kjønn tror jeg egentlig vi alle har en 12 år gammel jente inni oss et sted.

Og nå venter anmeldelsene. Hvordan er det egentlig å lese kritikker av bøkene dine?

– Det er noe av det aller verste. Jeg skulle gjerne vært det foruten. Det beste er å skrive, men det som kommer etter lanseringen er vanskeligere. Jeg tar anmeldelsene veldig høytidelig og prøver å lære noe av det. Men det er vanskelig – kritikkene varierer ofte veldig. Egentlig er jeg ikke sikker på hvor lurt det er å gjengi enkeltmenneskers opplevelse av en bok som publikumsveiledning.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Rasende kasteller», av Alessandro Baricco, var formativ for meg – da jeg var i sånn passe voksen alder.

Hva gjør deg lykkelig?

– Indre ro til å skrive.

Hvem var din barndomshelt?

– I 5-6-årsalderen var jeg overdrevent opptatt av Gro Harlem Brundtland. Det var en helt sånn Elling-aktig crush, men heldigvis forbigående.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Min usikkerhet.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser smågodt på bussen hjem.

Er det noe du angrer på?

– Stadig. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har veldig mange skamerindringer. Heldigvis er det i hvert fall godt stoff.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Han svenske lingvisten Fredrik Lindström. Det kan høres tørt ut, men han er supermorsom. Så kunne jeg ha satt meg ned på gulvet og lyttet – mens han framførte en lang monolog for meg.