MDG-Lan om Morna Jens-sammenlikning

Hvem: Lan Marie Berg (32)

Hva: Byråd for miljø og samferdsel (MDG)

Hvorfor: Jubler over et kjempevalg og 15,2 prosent i Oslo

15,2 prosent i Oslo, og en nesten fordobling av bystyregruppa. Må du fortsatt klype deg i armen for å tro på valgresultatet?

– Litt. Jeg tror at ingen hadde trodd i 2015 at vi at et parti som ikke hadde vært med å styre en by som Oslo før, skulle doble seg fire år senere. Dette betyr at vi skal være med å gjøre byen enda grønnere i årene som kommer.

Litt som å ringe kontofonen etter å ha vunnet stort i Lotto kanskje?

– Ja, kanskje litt den samme følelsen. Men samtidig så har vi jobbet knallhardt med valgkamp i fire måneder, og i byråd i fire år, og drevet valgkamp, og gjennomført politikken vår i Oslo. Det føles veldig godt at enda flere ønsker en by med tryggere skoleveier, flere sykkelveier, færre biler og lavere klimautslipp. Vi ser at lokalpolitikere over hele verden jobber med det samme FORDI Den samme politikken som kutter utslipp gjør byene våre bedre å bo i.

Men i bydel Stovner fikk dere bare 3,9 prosent. Er dere et parti kun for de innenfor Ring 2?

– Nei. Vi er et parti for hele byen. Vi gikk fram over hele byen i dette valget, også i Stovner og andre steder i ytre by. Vi fikk for eksempel 7,9 prosent i Søndre Nordstrand. Det som er viktig for oss de neste årene er å styrke kollektivsatsingen særlig i de ytre bydelene. Vi har allerede lagt inn 862 millioner kroner til bedre kollektivtransport de neste årene i budsjettet som vi snart skal legge fram. Ved valget i 2015 var Bydel Stovner den enste bydelen hvor vi ikke fikk inn en eneste representant. Kanskje kommer vi inn med en i år? I bydelene Sagene og Grünerløkka er vi det største partiet. Vi ser at bompengelisten gjør det godt i ytre by. Da er det tydelig at vi trenger å kommunisere bedre at det siden 1. juni faktisk er blitt billigere å kjøre gjennom bomringen der fordi flere, også de i indre by nå er med å betale.

Da du ble intervjuet i denne spalta før valget i 2015 sa du at drømmen var 10 prosent. Hva er drømmen nå?

– Vi satte oss et hårete mål i MDG foran årets valg med 15 prosent. Vi trodde at vi da hadde noe å strekke oss etter. Så jeg er veldig glad for at vi landet omtrent der. Faktisk så overgikk vi det målet litt. Det er en stor tillit vi har fått fra velgerne. Vi er tydelige på at vi vil forandre politikken i Norge slik at vi tar vårt globale ansvar for å kutte klimagassutslippene. Selv om vi er et ungt parti, har vi fått gjennomført mye mer enn jeg hadde turt å drømme om. Det siste året har vi sett at mange er bekymret for klimakrisa, og at flere vil ha en grønnere politikk.

For meg som sitter litt på sidelinja, virker det som om at nøkkelen til klimaløsningen er flere og dyrere bommer, mindre kjøtt, ingen cruiseskip, færre biler og flere sykkelfelt?

– Enkelt sagt så må vi gjøre det lettere å leve miljøvennlig og dyrere å forurense. For å unngå farlige klimaendringer må vi kutte klimagassutslippene i verden med 50 prosent innen 11 år. Det betyr at vi må gjennom endringer vi aldri har sett maken til. Vi vet at omtrent 70 prosent av alle klimagassutslippene i verden kommer fra byer. Derfor kan de løsningene vi finner i Oslo være så viktige og vi har delegasjoner fra hele verden som kommer hit for å se på våre løsninger.

I sosiale medier har det vært mye diskusjon rundt din tale valgnatten, hvor du sa «Vi elsker bomringen». Talen ble sammenlignet med Siv Jensens Morna Jens-tale. Glemmer dere ikke de som er avhengig av bil, og som må kjøre for å få hverdagen til å gå opp?

– Dette er akkurat det vi har sagt i hele valgkampen, og ikke bare valgnatten. Det er ikke slik at vi ikke har forståelse for dem som har behov for bil. I Oslo reiser de aller fleste kollektivt, sykler eller går i hverdagen. Og for bare noen år tilbake viste beregninger at 200.000 mennesker i Oslo levde i områder med høy luftforurensing. Derfor er bomringene nødvendig for å skape en by med ren luft, og for å kutte i klimagassutslippene.

Hvor mye bør det koste å kjøre gjennom bomringen?

– Vi ønsker å kutte kollektivprisene med 20 prosent. Dette vil vi betale for med økte bompenger. I tillegg så er klimastrategien i Oslo tydelig på at biltrafikken må ned med en tredjedel innen 2030 og at resten av bilene må være nullutslipp. Nesten alle pengene vi får inn i bomringen i Oslo går til kollektivtransporten, og det er bra for alle i byen.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg tror at den som betydde mest for meg var «Anne Franks dagbok». Den leste jeg mange ganger da jeg var liten. Jeg synes det er ufattelig at mennesker kunne være så onde og at Holocaust kunne skje.

Hva gjør deg lykkelig?

– Den tida jeg får med datteren min mellom slagene. Vi har det veldig koselig med henne. Og så er jeg glad for fire nye år i byrådet.

Hvem var din barndomshelt?

– En av heltene Inger Gulbrandsen. Under krigen ble hun sendt til Ravensburg fordi hun var med i motstandsbevegelsen i Norge. Hun var en vanlig dame i Oslo, som engasjerte seg da vi og verdiene våre ble angrepet. Hun sto opp for det hun mente, selv om det var med livet som innsats.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– hehe, jeg er ofte litt for optimistisk på tida, så kommer iblant for sent og det er irriterende for andre og ikke minst meg selv. Jobber med saken.

Hva gjør du når du skeier ut?

– I går spiste vi pannekaker med blåbærsyltetøy. Valgnatten skeiet vi ut med en flaske champagne som vi fikk til bryllupet vårt, mens vi ventet på den endelige opptellingen av stemmer.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– For klimaet. Jeg var med foran Stortinget for et par uker siden og brølte for klimaet med tusenvis av andre. Det var en utrolig følelse. Og jeg var i gatene da regjeringen ville ha endringer i abortloven.

Er det noe du angrer på?

– Masse, hele tida.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Egentlig så har jeg ikke lyst til å stå fast i heisen akkurat nå. Vi skal snart inn i forhandlinger og den siste tida har jeg fått altfor lite tid sammen med familien, så jeg ville prioritert dem fremfor å sitte fast i en heis.

