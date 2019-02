Ella Marie Hætta Isaksen (20)

Artist. Har gitt ut ny plate. Er covergirl på siste utgave av kvinnebladet KK

Gratulerer med førstesiden på magasinet KK, trives du som covermodell?

– Veldig! Jeg har jo hatt to cover i det siste – både D2 og KK. Når det gjelder KK-forsiden var det jo ekstra stort å kunne posere i kofta, og få en anledning til å snakke om de tingene jeg brenner for, nemlig klima og miljø.

Motemagasiner blir beskyldt for å vise lite mangfold, det var på tide?

– Det kan du trygt si. Mangfold er det vakreste som finnes i verden, det kan jeg trygt skrive under på. Ta bare bandet vårt Isák, med Daniel som har røtter fra Gambia og Aleksander som er halvt gresk og meg – som har vist seg å være en bra miks. Mangfold er rikdom.

Når får vi den første samiske supermodellen tror du?

– Vel, vi har en Miss Norway som kommer fra Karasjok, og hun har til og med båret kofta i den internasjonale konkurransen. men det er fortsatt potensial for større mangfold i motebransjen.

Onsdag er det Samefolkets Dag. Hvordan skal du feire?

– Det er typisk en sånn dag der jeg er litt ettertraktet, he, he. Så det blir mye jobb og mindre tid til å ligge på sofaen og spise godteri. Vi skal blant annet spille for et utsolgt Rockefeller, sammen med blant andre Mari Boine.

I KK-intervjuet forteller du at du har måttet tåle mye hets. Hvordan takler du det?

– Det varierer fra dag til dag og hva slags humør og form jeg er i. Jeg er ikke nødvendigvis den dama som er mest psykisk sterk, så av og til kan det være tungt. Når har folk sikkert blitt hetset til alle tider, men det betyr ikke at det må aksepteres.

Du har også opplevd at folk synger joiken fra den gamle Grand Prix-låten «Sámiid Ædnan» etter deg på gata?

– Ja, og det finnes utrolig mange ekle folk og det er selvfølgelig trist. Men, jeg sier ifra – når folk er støgge mot meg kan jeg være ganske støgg tilbake.

Språk er viktig, hvordan klarer du ta vare på ditt samiske morsmål?

– For meg er det lett, siden jeg har mange samiske venner, og samisk familie. Men da jeg flyttet hjemmefra som 16-åring husker jeg at jeg fikk litt panikk, så jeg la inn rutiner i hverdagen der jeg måtte bruke samisk – som å ringe hjem. lese bøker og oppsøke samiske arrangementer i Oslo – som i det fantastiske Samisk Hus i Oslo.

Jeg leste om en gutt med psykiske problemer som ble fant støtte i å lytte til deg joike «Máze» i Stjernekamp. Hva tenker du om det?

– det er overveldende. Stort. Klarer nesten ikke ta det innover meg. samtidig er det godt å få en slik bekreftelse, for det er jo derfor jeg ble musiker, for å forhåpentligvis kunne berøre noe med deg jeg formidler.

En gang i tida var joik forbudt, hva tenker du om det?

– jeg har gått noen runder med dette i skolen, da jeg var sint og bitter. Det er vanskelig å ikke bære nag for den historiske urett som mine forfedre ble utsatt for. Samtidig som jeg har prøvd å forsone meg med det, syns jeg ikke det gjøres nok for å rette opp skadene etter dette, som det samiske samfunnet sliter med fortsatt.

Hva vil det si å joike noen?

– Joik er som når kunstnere maler noen. Du kan joike et annet menneske, en plante, et dyr, en bygd. Man beskriver med melodien og tempoet, lager bilder uten tekst. Det vakre med joik er at det ikke er ord, men sanseinntrykk.

Sveriges nye kulturminister Amanda Lind har sagt hun vil gjøre ekstra for å løfte fram samisk kultur. Har Norge noe å lære?

– Ja, og nå kommer den radikale Ella på banen! Jeg synes ikke regjeringen i Norge gjør nok for å gjenspeile eller framheve mangfoldet i samfunnet. Det får det til å gløde i alle mine varsellamper.

Blir du politiker en dag?

– Jeg har alltid vært politisk aktiv, og jobbet blant annet fire år i Natur og Ungdom. Så hvem vet, kanskje en dag dersom jeg legger musikken på hylla.

Hvem var din barndomshelt?

– Åh, jeg hadde så mange! Men Mari Boine var ekstra viktig for meg. Nå, etter at jeg har blitt kjent med henne ser jeg også at vi har mange likhetstrekk. Jeg synes hun er helt utrolig som har klart å kombinere den seriøse oppgaven hun har som musiker og samtidig bevare så mye humor. Hun er fantastisk morsom.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da går jeg rundt i pysjen en hel dag, spiser iskrem og ser på søppelserier på TV.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg har mange kampsaker og har gått mye i tog. Men hjertesakene mine handler om klima og miljø. Jeg blir forbannet når jeg høre rom at Norge er ett av de få land som fortsatt dumper gruveavfall i sjøen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Erna Solberg. Og den heisen skulle gjerne kunne stått bom fast i flere dager, så vi kunne fått snakket grundig ut om oljeboring og andre miljøspørsmål.