James Stove Lorentzen (61) er bystyrerepresentant og leder for programarbeidet i Oslo Høyre. De vedtar sitt program på årsmøtet lørdag.

Heisann! Du, jeg har lest programforslaget deres og har et par høner å plukke!

– Ja, selvfølgelig.

Det første. Dere vil ha en bydelsreform, og slå sammen bydeler. Har dere ikke lært noen ting? Er dere ikke interessert i velgere?

– Vel, det var en sammenslåing av bydeler før min tid også. Jeg tror ingen savner de gamle bydelene, eller har identitet til de bydelene som forsvant.

Jeg bor i Gamle Oslo, hvem vil du slå oss sammen med?

– Det naturlige er vel Vestre Aker. Hehe, neida. Det naturlige ville vel være Grünerløkka. Jeg tror ikke det vil være noe stort folkelig opprør mot at bydeler som naturlig henger sammen slås sammen.

Hva med å bare legge ned bydelene? En økonomisk enhet som ikke kan gjøre noe med inntektene sine, liksom.

– Det tror jeg ikke er noe lurt. Rent administrativt er jo hver bydel en stor norsk kommune. Det er en måte å distribuere penger, og da vil jeg mene at et bydelsutvalg har større forutsetninger for å gjøre den jobben enn vi som sitter i bystyret.

Ok, neste punkt: Dere vil ha e-sport-linje i videregående skole. Hvorfor?

– Ja, det kommer til å bli en veldig populær linje, tror jeg. E-sport er jo litt mer enn å sitte og spille.

Endelig skal vi oppfylle samfunnets behov for flere proffe dataspillere?

– Haha, du kan godt si det på en populistisk måte. Men det er en seriøs sport, som har stor utbredelse i hele verden. Det interessante er at ungdommer som er svært opptatt av dataspill kan bruke den interessen på en kreativ og god måte for sin egen utdannelse. Den kunnskapen de tilegner seg gjennom den utdannelsen er relevant innenfor IKT-bransjen. Hvis ungdom som er skoletrøtte kan finne motivasjon når de kommer på riktig hylle, kan det hjelpe dem over i arbeidslivet.

Du skal også innføre VR-briller i videregående skole!

– Ja, det er moderne teknologi som kommer inn i forskjellige virksomheter. Hvis man da tester ut det et sted, for å se om det kan være nyttig i undervisningen, så tenker jeg vi kan prøve ut sånne ting.

To steder i programmet har dere likestillingstiltak. Det ene er flere menn inn i helsesektoren. Og det andre er å få menn inn i barnehagen. Er likestilling bare å hjelpe fram menn?

– Det er to områder hvor mange mener det er bra å få flere mannlige forbilder. Det er stor skjevhet.

Det finnes kanskje områder hvor det hadde vært bra å få inn flere kvinner også, eller?

– Det kan godt hende. Men det er det stort fokus på hele tiden. Poenget her var vel at det finnes det motsatte eksempelet, og løfte fram det. Så er jo dette for barnas skyld, ikke for mannens.

Og så vil dere stramme inn bestemmelsene i småhusplanen. Begrense folks råderett over eget hus? Ikke typisk Høyre!

– Det er jo en form for begrensning på privat eiendomsrett. Det må jo veies opp mot verdien av å ha en by med særpreg. Det er en balansegang, vi er jo ikke erkeliberalister heller.

Ferdig revolverintervju. Nå faste spørsmål! Hvem var din barndomshelt?

– Lyns mannskap, som tok «the double» i 1968!

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg drar på litt for dyre ferier, sydover. Til Florida, for eksempel.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg er liksom ikke den typen. Men det kunne jo være, mot president Maduro i Venezuela? Nei, jeg vet ikke. Det er jo mange som er like ille som han.

Er det noe du angrer på?

– Min kone minner meg på at vi skulle tatt et friår, før vi etablerte oss. For å backpacke, og oppleve verden. Det fikk vi aldri gjort.

Og du er enig med din kone i dette?

– Ja, jeg er i og for seg det. Men jeg var så ivrig med å komme i gang med en karriere.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

Kan jeg få to? Barrack og Michelle Obama, det tror jeg ville vært veldig interessant. For å få innsidehistoriene fra Det hvite hus.