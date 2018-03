Navn i nyhetene

Hvem: Svein Bjørge (54)

Hva/hvorfor: Festivalsjef for Tons of Rock i Halden, som nylig ble tildelt prisen «Årets festival 2017» av Norske konsertarrangører. Er i ferd med å lande 2018-utgaven av tungrock-festivalen.

«Årets festival» – hvor høyt henger denne prisen for deg og apparatet rundt Tons of Rock?

– Den henger svært høyt, fordi den er stemt fram av alle andre arrangører i Norge. At vi får den allerede i vårt fjerde år som festival, betyr at hele apparatet har gjort en kjempejobb.

Du er ikke redd for at en slik utmerkelse blir en hvilepute?

– Tvert imot; dette er kun til inspirasjon og gir en voldsomt positiv energi i hele organisasjonen.

Hvordan ligger dere an med årets festival?

– Årets program er nå i sin helhet offentliggjort – et program vi er utrolig stolte av. Vi får også tilbakemeldinger på at det må være det beste vi har presentert, og det mener vi jo selv også.

Hva blir høydepunktet under Tons of Rock 2018?

– Det blir nok den siste konserten på norsk jord for en av rockens absolutt største legender, Ozzy Osbourne. Å ta farvel med Ozzy på fantastiske Fredriksten festning kommer til å bli et historisk øyeblikk som alle vil huske – et «Hvor var du da Ozzy spilte siste gang i Norge»-øyeblikk.

Går dere for ny pris neste år?

– Vi mener jo 2018-festivalen blir enda bedre, så i teorien bør vi ha gode sjanser til å vinne igjen. Erfaringsmessig tviler jeg på at det vil skje, men hvem vet?

Tons of Rock er ikke den eneste festivalen du er involvert i. Hvilken av alle festivalene du jobber eller har jobbet med, står hjertet ditt nærmest?

– Det må deles mellom Steinkjerfestivalen og Tons of Rock. Steinkjerfestivalen fordi det har vært en suksess i min fødeby, og Tons of Rock fordi det har vært et eventyr av en reise, som da altså kulminerer med å vinne «Årets festival» nå sist helg.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er over gjennomsnittet opptatt av musikk, så jeg sluker biografier om artister og musikklivet. Den beste boken, som sånn sett har betydd mye, er biografien til Pete Townshend – «Who I Am». Der lærte jeg mye om engelsk rock på 60- og 70-tallet.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være med datteren min.

Hvem var din barndomshelt?

– Det må ha vært David Bowie. Å oppdage Bowie forandret det meste for meg. Han viste at det var OK å være annerledes og ha suksess med det.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg mangler tålmodighet, som kan føre til at jeg blir irritert og snappy i kommentarene.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da tar jeg en real fest med gutta.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Urettferdighet overfor barn.

Er det noe du angrer på?

– Svært lite. Det er mye jeg gjerne skulle gjort annerledes, men å bruke energi på å angre, er unyttig. Konstater at du gjorde feil, ta med deg erfaringen, og gå videre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det kan jo være Ozzy Osbourne, nå som han tross alt kommer til Halden snart?