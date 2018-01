Navn i nyhetene

Hvem: Berit Nordstrand

Hva: Lege, forfatter og foredragsholder. Spesialist i farmakologi og rus- og avhengighetsmedsin. Kognitiv terapeut. Seksbarnsmor. Ute med boka «Tarmens medisin».



Del et lite glass rødvin til kveldskosen, skriver du på Instagram. Jeg og kjæresten er mer på å dele en treliters kartong...

– Oi, det var litt mye.

Det er kanskje ikke så bra for helsa?

– Nei, det bikker litt over til helseskadelig. Som spesialist i rus– og avhengighetsmedisin er jeg opptatt av at vi koser oss med vin til maten og ikke til beruselse. Et lite glass rødvin til maten er nok. Men jeg ønsker ikke å ha fokus på selve alkoholen.

Du er mer opptatt av tarmhelse? Det høres ikke så sexy ut?

– Det er mer usexy å ikke ta hensyn til tarmen. En forstyrret tarmbakterieflora påvirker hele kroppen.

Hvordan er tarmhelsa til nordmenn generelt, tror du?

– Den tror jeg er ute å kjøre. Vi spiser blant annet altfor lite fiber fra fullkorn, belgfrukt, grønnsaker, og for lite sjømat.

I boka di nevner du blant annet fermentering og beinkraft? Det er ganske langt unna hva jeg driver med.

– Og det er synd, for det er ingen vei utenom om du vil optimalisere helsa. Men man trenger ikke syrne og fermentere selv, mye kan kjøpes på butikken.

Og der er det julemarsipan til halv pris...

– Det går bra om du kjøper den ene du ville spist til jul. Men ikke om du kjøper to og tre og spiser julemarsipan både mandag og tirsdag.

Driver vi og forgifter oss selv?

– Ja, eller, jeg vil ikke bruke det ordet gift. for det er ikke gift per definisjon. Men med feil mat holder du liv i de ugunstige bakteriene i tarmen, og de bakteriene som holder deg frisk – de dør.

Du ser uforskammet fresh ut forresten. Hvor gammel er du?

– 51.

Så det der «12 år yngre på 12 uker» funker for deg?

– Ja, det er min bibel. Det virker. Hiv deg på bølgen.

Hva må man gjøre, da?

– Det handler om foryngende mat, mosjon og mental trening. Bevegelse, så du opprettholder muskelmassen. Avstressing, avspenning, hudpleie som smører huden innenfra og hvilende nattesøvn.

Hvordan gikk det med Klaus Sonstad da han prøvde opplegget ditt forresten?

– Han mistet 17 kilo bukfett.

Oi. Men hva skal vi bytte ut fredagstacoen og lørdagspizzaen med?

– Tacoen handler bare om å være litt mer kreativ, ta litt mere fyll på lefsa og styr unna nachochips. Pizza finnes det masse gode oppskrifter på, det kan du spise til hverdags.

Grandisen da?

– Den kan du spise på skrotmatdagen. Men jeg skroter ikke så mye. Jeg spiser den maten jeg skriver om.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Tarmens medisin! Jeg ønsker at alle skal lese den og får en aha-opplevelse.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drikker jeg for mye vin.

En hel kartong?

– Jeg drikker flaskevin, da. Men vin i litt for store volum, det kan jeg få til.