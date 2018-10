Navn i nyhetene

Hvem: Sonja Eivindsson

Hvorfor: Er en av 26 oslofolk i utstillingen «We are Oslo», som du kan se på Oslo Bymuseum fram til 18. oktober. I dag er det verdens eldredag.

Man spør jo ikke om en kvinnes alder, men hvor gammel er du?

– Jeg er født i 1929, så jeg blir 89 i år.

Kan jeg kalle deg gammel?

– Nei, jeg liker ikke det ordet. Godt voksen kan du kalle meg.

Ok. Hvordan føles det å være godt voksen?

– Det som er viktig, når du er blitt godt voksen, det er å komme seg ut. Hver dag. Du trenger ikke legge ut på langtur, men du må komme deg ut av leiligheten og møte andre mennesker. Vi som er de eldste har opplevd mer og kan være noen å lytte til. Jeg liker å snakke med mennesker. Og den mobilen liker jeg ikke.

Men var alt bedre før i tida?

– Ja. Dørene var i hvert fall mer åpne. Nå går folk rundt og prater i disse telefonene. Prater de til meg? tenker jeg. Men det gjør de jo ikke. Man mister kontakten med folk. Før kunne man gå og sette seg på en benk på T-banen, ta en liten prat om været eller de nydelige fargene ute. Så avsluttet man med å takke for praten og ønske en fortsatt god dag. Da har man vært til stede og sett hverandre. Å være ensom, det er nitrist.

Er mange eldre ensomme, tror du?

– Nei, ikke så mange. Men mange er alene, og det er en overgang. Du venner deg til det. Vel, vel, nå har du bare deg selv. Og nå kommer jeg til en viktig ting, Hilde.

Ja?

– Vi må ha åpne steder å gå til, områder og hus der man kan være sosial. Eldresentrene burde være åpne på søndager, for søndager er for mange en stille dag. Da kan du gå dit og prate og drikke kaffe, så kan du tenke på mandag at i går hadde jeg det kjempekoselig. Ja, nå må du bare spørre, altså.

Ja. Hva synes du egentlig om ungdommen nå til dags?

– Det er mye fin ungdom. Jeg bor jo på Tveita, og møter ungdommen nede på senteret. Ungdommen er som den er, det er høy prating og mye liv. Jeg tror vi var litt stillere. Men jeg hilser på dem, og de hilser tilbake. Jeg synes faktisk de er greie.

Er det trist å bli gammel?

– Man vet jo hvor gammel man er, og man vet jo hva som kan skje, men jeg er heldigvis våken og engasjert i hodet, bank i bordet. Helsa må du ta vare på selv, og du må finne deg en flink lege som hører på deg, ser deg og gir deg riktig svar.

Hvem var din barndomshelt?

– Som barn så jeg opp til familien, og jeg var glad for at jeg hadde en familie.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Nå må du tenke på alderen min, jeg var jo barn under krigen. Men jeg likte Sigrid Undset, hun leste jeg i ungdomsårene.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når de tre barna mine har det bra. De er 51, 57 og 59 år. Hun ene er på besøk hos meg nå.

Hva misliker du ved deg selv?

– Når du blir eldre, da kan det hende at du ikke orker å gjøre ting du har planlagt. Alderdommen stopper deg og kroppen sier ifra at du er sliten. Men da sier jeg som i «Tatt av vinden». Den har vel ikke du hørt om?

Jo da.

– Da tenker jeg litt optimistisk: Det kommer en dag i morgen, Sonja.

Er det noe du angrer på?

– Nei, det var ikke lett å svare på. Kan vi droppe det spørsmålet, sånn at jeg slipper å ligge søvnløs, Hilde?

Ja, selvsagt. Hva gjør du når du skeier ut?

– Med mat og sånn?

Ja, et ekstra stort stykke napoleonskake for eksempel?

– Nei, jeg er diabetiker, jeg. Det hadde ikke tatt seg bra ut i avisen. Men nå er jeg spent på de siste spørsmålene?

Ja, det er to igjen. Hva ville du gått i demonstrasjonstog for eller imot?

– Det måtte blitt hvis det ble veldig vanskelig for de eldre med tanke på tilrettelegging og oppfølging.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Det måtte blitt døtrene mine. De hadde reddet mamma ut av heisen.