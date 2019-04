Hvem: Rune Ottosen (68)

Hva: Professor i journalistikk ved OsloMet og nyvalgt nestleder i ytringsfrihets- organisasjonen Norsk PEN.

Hvorfor: Holdt denne uka appell til støtte for Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange, som sitter fengslet i England.

Du holdt tidligere i uka en appell til støtte for Julian Assange, Wikileaks-grunnleggeren som sitter fengslet i England. Hvorfor?

– Hvis man ser på tiltalen som ligger til grunn for utleveringskravet fra USA, handler det om de store Wikileaks-lekkasjene i 2010. De viste krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd i Afghanistan og Irak. Det er mye støy rundt denne saken, og mange sidespor. Men det er dette som ligger til grunn. Hvis Assange blir utlevert og straffet, er det et angrep på ytringsfriheten, og det vil kunne avskrekke andre varslere.

Assange har vært isolert i Ecuadors ambassade i London siden 2012 før han nylig ble arrestert. Du har støttet ham hele veien?

– Ja. Jeg har jobbet med dette som forsker, og skrevet om betydningen av Wikileaks for utenriksjournalistikken. Jeg har også mine motforestillinger mot Assange, men her er det prinsippet om ytringsfrihet som gjelder.

Assange er en litt vanskelig helt. Han ble for eksempel anmeldt for voldtekt i Sverige i 2010. Det er underordnet?

– Jeg mener ikke at Assange er feilfri. Men det er ikke det denne saken handler om. Det handler om ytringsfriheten. Når det gjelder disse påstandene om seksuelle overgrep, er den saken lagt til side. Som alle andre, er han uskyldig til det motsatte er bevist.

Men det er mye støy rundt Assange.

– Han har utfordret mektige krefter. Men støyen er en avsporing. Assange har utfordret makta, som slår hardt tilbake.

Hva står egentlig på spill her?

– En utlevering og senere streng straff i USA kan skape presedens i tiltak mot andre varslere og andre som vil publisere lekket materiale. Undersøkende journalistikk er jo å avdekke det noen ikke vil at publikum skal få vite. Tiltalen ettergår Assanges assistanse til Chelsea Manning [amerikansk soldat som ble dømt til 35 års fengsel for å ha overlevert gradert informasjon til WikiLeaks, journ.anm.] da hun delte disse dokumentene med Wikileaks, og det heter at dette er hacking. Men Assange er ikke tiltalt for selv å ha prøvd å hacke, bare for å ha assistert med passord og lignende. Ordet hacking gir et misvisende bilde av det som har skjedd her.

Norsk PEN, der du er nyvalgt nestleder, støtter Assange. Men mange kommentatorer i norsk presse vil ikke støtte ham. Er det overraskende?

– Det er veldig rart. Det er jo nettopp det prinsipielle her som burde bekymre mange. At man legger så mange ressurser inn på å få tatt ham, burde gi bekymring for at dette bare er første skritt, og for at dette kan skape presedens i andre saker.

Assange anklages for å ha samarbeidet med russiske interesser for å påvirke valget i USA da Trump ble valgt. Det er også underordnet?

– Dette er ikke en del av tiltalegrunnlaget. Vi må faktisk legge til grunn det Assange selv har sagt: Han har andre kilder enn russiske myndigheter til lekkasjene av interne mailer fra Det demokratiske partiet. Vi kan ikke dømme uten rettslig dokumentasjon. I denne sammenhengen blir Russland-sporet en del av den samme støyen. Det Assange gjorde var å vise de store menneskerettighetsomkostningene ved krigene til vesten. Det er dette makta ikke vil ha avdekket. Nå er Chelsea Manning, som til slutt fikk redusert straff av Obama, fengslet igjen fordi hun ikke vil vitne mot Assange.

Vi må snakke litt om deg også. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oi, det er mange. For å holde oss i samme sjanger: «Manufacturing Consent» av Noam Chomsky og Edward S. Herman.

Hva gjør deg lykkelig?

– Påskeferie med barn og barnebarn og bare slappe av og ha det fint.

Hvem var din barndomshelt?

– Arnfinn Bergmann, hopperen som vant OL-gull i 1952. Han bodde rett over gata for meg i oppveksten.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Reiser til London og ser Tottenham.

Hva annet enn Assange er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg bruker nå mesteparten av energien min i Norsk PEN. Så: Alle angrep på pressefrihet og ytringsfrihet.

Er det noe du angrer på?

– Ja, selvfølgelig. Men det er vel viktigere å lære av feil enn å angre.

Hvem vil du stå fast i heisen med?

– Chelsea Manning.