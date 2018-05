Navn i nyhetene

Fredrik Solvang (40)

Til vanlig programleder i «Debatten» på NRK. Men nå er NRK-journalistene i streik. Dermed må han som vanligvis stiller spørsmålene nå svare for seg!

Endelig er bordet snudd rundt, velkommen hit til Navn i Nyhetene!

– Ehh, takk.

Er du nervøs?

– Ja, litt?

Hvorfor?

– Fordi jeg veit hvor ekle og jævlige journalister kan være.

På seg sjøl kjenner man andre, si.

– Ja, det ordtaket har mye for seg.

Uansett, til saken: Du er ute i streik selv om du sikkert tjener skikkelig mye penger.

– Det vet du ingenting om. Er det din antagelse?

Ja.

– Ok, hva er den basert på?

Hei, det er jeg som stiller spørsmålene!

– Jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte at jeg tjener jævlig mye penger.

OK da, men hvorfor streiker dere?

– Vi streiker fordi snittlønna i NRK er alt for lav. Vi ligger på en 32. plass, hvis du måler etter snittlønn, blant mediebedriftene i Norge. Og det henger lite på greip med den viktigheten NRK tillegges i festtaler. Samfunnsoppdraget, det koster penger, faktisk.

Men jeg leser at NRK kjøper journalister fra andre medier og gir dem høyere lønn?

– Ja, det skjer også. Og at det det skjer samtidig som snittlønna er såpass lav, det viser at det er mange som tjener for dårlig.

Er du blant dem som tjener for dårlig?

– Nei. Jeg føler meg ikke overbetalt, men dette er ikke primært en kamp om egen lønn.

Ikke bare om lønn i det hele tatt?

– Nei, det er en kamp om prinsipper også. Det handler om kompetanse, hvorvidt NRK-ansatte skal få rett og krav til kompetanseheving. Dette settes i sammenheng med et angivelig ønske fra ledelsen om å i stedet for å utvikle de medarbeiderne man har, rekrutterer ny kompetanse utenfra. Da har ikke en fagforening noe annet valg enn å protestere. Og så handler det om midlertidige. Med det elendige rullebladet NRK har når det gjelder behandling av vikarer og tilkallingsvikarer, at de fremdeles skal tjene veldig mye mindre enn fast ansatte når de gjør samme jobb, det er jo ikke riktig.

Er det litt rart for deg å ta et så klart standpunkt?

– Det er jo uvant. Og når NJ har valgt streikefargen rød, så kan det gi noen billige poenger til de som lever av å kalle oss ARK. Men jeg stiller meg helhjertet fullt og helt bak kravene. Jeg er jo ikke noe annet enn en vanlig lønnsmottaker, når alt kommer til stykket.

I marxistisk forstand er du en arbeider, er det det du mener?

– Nei, haha, det var ikke det jeg sa.

Hvor lenge kan dere holde på med dette?

– Kjempelenge. Angivelig er vi stinne av gryn!

Ok, nå faste spørsmål: Hvem var din barndomshelt?

– Jeg pleide å herme etter programlederne i Dagsrevyen. Guro Rustad var programleder, hun hadde jeg nesten et slags kjærlighetsforhold til. Det er sært, haha.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg kan være oppfarende. Jeg kan si ting jeg ikke egentlig mener og reagere for hardt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Der er jo svaret gitt. For ytringsfrihet.

Gjør du noensinne det, da?

– Nei, jeg gjør jo ikke det. Jeg har gått i demonstrasjonstog en eneste gang, det var mot Irak-krigen. Og så har jeg gått i Pride.

Er det noe du angrer på?

– Ja, jeg har sagt at jeg angrer på den debatten mellom Trædal og Lurås.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Thor Gjermund Eriksen. Da skulle jeg fortalt ham at når han sier lisensbetalerne ikke vil forstå at NRK-ansatte får høyere lønnsvekst enn andre, bidrar han til å bygge opp under holdninger til NRK og lisensen han og vi til daglig jobber intenst for å komme til livs.

