– Jeg forstår ikke at noen velger å gå på jobb framfor å ta vare på et spedbarn

Navn i nyhetene

Hvem: Sølje Bergman (42)

Hva: Skuespiller.

Aktuell: Kjent for sin skepsis til vaksiner, og nå senest for å kalle mødre som går tidlig tilbake i jobb for egoister.

Siden det er morsdag i morgen, så tenkte jeg det passet å ringe mammapolitiet?

– Haha, ja, ikke sant? Og jeg som ikke feirer morsdag en gang. Det har vi aldri gjort i vår familie. Å pålegge mann og barn å feire meg denne ene dag, for noe tull. Det er bare noe handelstanden har funnet på. Det var kanskje ikke det du forventet?

Tja, jeg vet ikke. Men en kollega av meg kalte deg klin gæren?

– Klin gæren? Ja, ja, det kan jeg leve med. Det er bare gøy, man må tåle litt motstand. Jeg har jo blitt kalt verre ting.

Ja, barnemorder for eksempel, da du gikk offentlig ut som vaksinemotstander?

– Nå må jeg presisere at jeg ikke er vaksinemotstander, men skeptiker. Det åpner for dialog, som er det jeg ønsker. Og jeg har gitt barna mine noen vaksiner jeg, så vaksinemotstander er jeg ikke.

Men på Wikipedia står det faktisk det. Skuespiller og vaksinemotstander.

– Gjør det? På Wikipedia, som skal være faktabasert? Det må jeg gå inn og korrigere.

Kanskje det var en hissig mor som har vært inne og redigert?

– Ja, haha. Litt sånn «Nå skal den røya få»!

Du har heller ikke latt deg imponere over mødre som sender ungene for tidlig i barnehagen?

– Nei, men den debatten der var en fin runde, synes jeg. En super runde, der jeg fikk mange positive tilbakemeldinger. At jeg valgte å kalle de mødrene som går tilbake i jobb etter kort tid for egoister, skapte litt rabalder. Det koster å heve stemmen, men noen må tale barnas sak. Det er valget jeg ikke forstår, at man velger å gå på jobb framfor å ta vare på et spedbarn. Selv var jeg veldig lenge hjemme med barna ...

Ja, du var hjemme i over sju år? Noen må faktisk jobbe.

– Absolutt! Men nå er samfunnet vårt lagt opp til at man må ha to inntekter for å klare seg. Min teori er at man har for høye krav utad. Man skal ha 1–2 biler, flotte ferier og så videre. Jeg mener at man kunne levd litt enklere og med litt mindre å rutte med, og derav fått mer tid med barna. Det er jo et valg man tar på bekostning av barna. Man trenger ikke være hjemme i tre år, men heller ikke gå på jobb etter tre dager. Jeg legger egentlig ikke føringer på noen, men belyser problemet.

Jeg husker forresten jeg var litt gæren selv jeg, da jeg var i babybobla. Jeg bar ungene i sjal, brukte tøybleier og syntes at de som bar babyen utovervendt i babybjørn var på grensen til barnemishandlere ...

– Det synes jeg også, det burde være forbudt! Hvis du går på gata med mannen din eller en venninne, så går du jo ikke foran eller bak? Nei, få det vekk. Babyen trenger øyekontakt, og å se ansiktet ditt.

Røyker du? Det høres ut som du tenner en sigg?

– Ja, men det er hemmelig. Jeg begynte å røyke etter at barna ble født. Tror det var fordi jeg trengte en pause. Men jeg vet, det henger ikke på greip, jeg som er så opptatt av sunn mat og alt.

Hvem var din barndomshelt?

– Mamma.

Det passer jo bra siden det er morsdag i morgen.

– Har vi mye igjen forresten? Jeg må inn igjen, pausen min er over.

Hvor er du?

– Jeg er på coachingkurs. Siden jeg er så glad i å prate, og har vært hobbypsykolog i alle år, tenkte jeg at jeg kunne tjene litt penger på å coache. Det hender jo det kommer noen gullkorn innimellom.