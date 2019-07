Hvem: Eli Kari Gjengedal (48)

Hva: Værsjef i TV 2.

Hvorfor: Det er hetebølge i Europa, og på Østlandet meldes det om temperaturer rundt 30 grader.

Er du på ferie nå?

– Ja, nå er vi i Bordeaux i Frankrike, midt i hetebølgen, med 40 grader. Her er det bælvarmt for å si det sånn.

Ja, nå kommer hetebølgen hit, også. Og dette er den første uka mi tilbake på jobb etter ferien – med mildt sagt skiftende vær.

– Er det ikke typisk?

Jo. Og nå kan jeg jo ikke slappe av inne etter jobb, heller. Det går jo ikke når sola skinner. Har du det også sånn?

– Sitte inne når sola skinner, nei, tuller du? Her er ytterdøra nærmest bolta igjen når det er sol. Bergensere tror jeg er enda mer rå enn østlendingene, vi smeller opp en grill og drar på oss bikinien på under en time hvis det blir et opphold i regnbygene.

Er det egentlig noe navn for den sykdommen?

– Det er jo noe med at vi aldri vet hvor lenge vi har sola, at man må smi mens jernet er varmt.

Er det rett og slett FOMO? Fear of missing out. Hva kan man kalle det på norsk?

– Hva med inneskrekk? Når sola kommer får nordmenn inneskrekk.

Ja, det er bra. Nå har vi laget et nytt uttrykk her.

– Få det planta med en gang! «Vi er tatt av inneskrekken». Eller «Vet du hva inneskrekk er»?

Bestefar pleide forresten å kjenne det på gikta hvis det ble væromslag. Det er ikke en godkjent meteorologisk metode?

– Moderne, matematisk meteorologi er det ikke, men man skal ikke kimse av det. Det er mange som for eksempel får hodepine når det er lavtrykk. Men dette ligger nok mer under de gode gammeldagse værtegnene.

Ja, sånn som «østa glette gir våt hette»?

– Ja, og ser du sola gjennom den hullete underbuksa til bestefaren din, så blir det sol resten av sommeren.

Jøss.

– Ja, når den henger til tørk på klessnora, altså.

Nettopp. Men den der østa glette?

– Det er optiske fenomener på himmelen, at du kan se på himmelen for å varsle været, dette gjelder spesielt korttidsvarselet. Og det har faktisk en klimatologisk verdi.

Hvem var din barndomshelt?

– Da jeg var åtte år, så jeg Arve Tellefsen på TV, og han ble et stort idol. Pappa kjøpte både fele og privattimer til meg.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det tror jeg må være leseboka fra barneskolen. Jeg husker vi leste både Ibsen og Kielland.

Arve Tellefsen som idol, og Ibsen og Kielland på barneskolen. Hvor stor nerd var du, egentlig?

– Haha, vi leste bare utdrag da. Men jeg var yngst med skoleflinke søsken, og med foreldre i skolevesenet. Så jeg hadde litt å strekke meg etter.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg får dårlig samvittighet for alt. Hvis jeg takker nei til noe, eller valg jeg tar som kan gå utover andre. I sommer har jeg lest en bok som skulle hjelpe, en amerikansk bestseller som heter «Drit i det!»

Funket det?

– Nei. Den var bare full av selvfølgeligheter. Som «Drit i basketball, vær opptatt av klimaendringene». Akkurat som jeg ikke driter i basketball fra før av.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Bestiller alt på menyen.

Oi. Skjer det ofte?

– Nei, det har bare skjedd en gang, i Las Vegas.

Å ja, da du giftet deg?

– Ja, det var bryllupsfrokosten, som vi fikk opp på rommet.

Jeg leste at du og mannen din bor i forskjellige byer?

– Ja, jeg har hus i Bergen og han har hus i Drammen.

Hvordan får man det til å fungere egentlig?

– Du må være veldig forelska.