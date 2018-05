Ingen fare for svett bunad

Navn i nyhetene

Eldbjørg Moxnes (29)

Statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt. Gir deg årets 17. mai-vær.

Først ble det lovet sol i Oslo på 17. mai, og nå er det meldt regn. Hva skal vi tro på?

– Det er litt vanskelig å si på denne tida av året med små lavtrykk som flytter på seg i prognosene. Da skifter det fort. Og så vil jo dere journalister gjerne ha varselet ganske tidlig, og da blir det ofte stor usikkerhet. Men det er mer hold i varselet nå enn for en uke siden.

Og hva er fasiten?

– Det ser ut som det blir regnbyger både på kvelden 16. og på starten av 17. mai, men så blir det bedre utover dagen. Og så kommer det litt nordavind, så temperaturen vil være ganske mye lavere enn nå. Den begynner å falle allerede onsdag kveld, og torsdag kommer vi nok ikke opp i mer enn 15 grader i Oslo, ti grader lavere enn det vi har nå.

Hvor mye regn snakker vi om, egentlig?

– Det er regnbyger, så det kommer ikke supermye nedbør, men det kan være lurt å ta med en paraply når du går ut, og så får du nok mindre bruk for den utover ettermiddagen. Det blir en del skyer, og så kan det komme noen gløtt av sol utover dagen, men det blir ikke knallsol.

Værvarselet viser at det skal bli fint igjen til helgen. Så egentlig har vi skikkelig uflaks i år?

– Ja, det er litt dårlig timing. Det blir bedre igjen allerede på fredagen, selv om vi ikke får helt de samme temperaturene som nå. Det er andre luftmasser, så det vil nok ligge ned mot 20 grader i pinsehelgen. Så torsdagen er den dårligste værdagen denne uka.

Men dette er kanskje gode nyheter for bunadsfolket?

– Ja, det er sant. De slipper å svette. Det blir bra bunadsvær.

Er det vanlig med drittvær på 17. mai?

– Mai er jo en måned med mye forskjellig vær. Noen år er det full sommer, mens andre år er det mer tidlig vårvær. Det har til og med snødd på 17. mai noen ganger. Så du må være forberedt på alt.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må være de lærebøkene jeg presset meg gjennom for å ende opp her.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være ute i naturen.

I fint vær da, eller?

– Gjerne i fint vær, men det kan også være mindre fint. Som vi sier her: Alt varslet vær er fint vær.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg var idrettsinteressert da jeg var yngre, så det må ha vært de gode skiløperne.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser litt for mye sjokolade sånn at jeg føler at jeg må løpe en tur etterpå.

Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg angrer ikke på så mye. Det som er gjort er gjort, så får man heller prøve å tenke godt gjennom ting før man gjør det. Det gjelder både på jobb og privat.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det er ingen drømmesituasjon å stå fast i heisen, akkurat, men det måtte vært noen som er interessert i vær eller sport slik at vi hadde hatt noe å prate om.