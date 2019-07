– Idiotisk å rive Y-blokka

Hanne Sophie Claussen (48)

Rektor ved Oslo Fotokunstskole

Startet «Støtteaksjon for å bevare Y-blokka» i 2014 og kjemper for bevaring av Y-blokka, som er vedtatt revet. Rivearbeidet starter i oktober.

Rivingen av Y-blokka i Regjeringskvartalet starter til høsten. Kjemper dere en håpløs kamp?

– Det er ikke noe gøy å si det at det er en håpløs kamp. Jeg synes det er så idiotisk og ubegripelig at Y-blokka skal rives. Det er noe som ikke har gått inn hos de riktige politiske personene. Siden jeg fremdeles arbeider for bevaring mener jeg at det ikke er en håpløs kamp. Og ennå står blokka der, og vi vil kjempe mot riving så lenge vi kan.

Hvorfor er det så viktig å bevare Y-blokka?

– Det er mange som har skrevet og sagt mye om dette. Å rive Y-blokka er som å rive et annet signalbygg, og det skal vi bare ikke gjøre. Vi har ikke så mange av dem i Oslo, og det er viktig å ta vare på dem. Men det som er spesielt med Y-blokka er helheten den danner sammen med høyblokka, og plassen mellom disse byggene. Byrommet som skapes her er unikt i Oslo og må ikke gå tapt, dette er nennsomt utført. Detaljene i bygget og selvsagt den integrerte kunsten av Picasso som er en del av bygningen og helheten, det er absurd at det skal rives. Så sier politikerne kjekt at «kunsten skal jo tas vares på», men det er bare pinlig å plassere relieffene i et glassbygg i det nye regjeringskvartalet, hele y-blokka er jo et kunstverk!

Picasso-kunsten blir tatt vare på. Er det ikke da like greit å rive et utdatert bygg?

– Bygget er ikke ødelagt og et slikt bygg blir aldri utdatert, tvert imot! Fortsatt er det folk som har sin daglige arbeidsplass der, Jan Tore Sanner arbeidet der selv da han satt som kommunal- og moderniseringsminister. Y-blokka er mye mindre skadet enn høyblokka, men den må oppgraderes.

Det sies at Y-blokka ikke kan brukes til regjeringsformål av sikkerhetsmessige hensyn. Hva bør blokka fylles med i framtida?

– Den kan fylles med utrolig mye spennende. Jeg kan se for meg at Fredssenteret og 22. juli-senteret legges dit. Bygget har enormt stor symbolverdi, både historien, dens kunst og dens form og materialbruk. De tre vingene kan symbolisere så mye! Det kan være et bygg som er til for å skape gode holdninger. Det er bare fantasien som setter grenser, men det som er viktig er at det blir et bygg som er åpent for alle.

Vil dere arrangere flere folkeaksjoner for bevaring av blokka?

– Det er mange som har spurt oss i aksjonen om hva de kan gjøre. Hva de kan bidra med. Vi har en aksjon i sommer ved at vi har plassert fire Y-formede benker utenfor Y-blokka, og satt opp to postkasser hvor folk kan hente flyers om saken og dele ut til forbipasserende og informere. Benkene blir stående ut august. I forbindelse med Y-benk aksjonen har bandet «Din våte drøm» tatt initiativ til en protest konsert foran Y-blokka. Den foregår nå på lørdag kl. 18:00. Dette er et band med unge mennesker som har engasjert seg i bevaring av Y-blokka.

Har du noen tro på at politikerne vil snu?

– Når jeg hører på kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) så virker hun så bestemt. Jeg tror nesten dette er blitt en prinsippsak. Men vi må bare tro på at blokka ikke rives, siden vi kjemper for det. Jeg håper at de til sist vil snu fordi de rett og slett synes det er for flaut å rive, at følelsene styrer de i den retningen.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er veldig vanskelig å velge. Det er mange å velge blant. Men Per Petterson «Ut og stjele hester» var veldig betydningsfull for meg den sommeren jeg leste den. Den var så nær naturen, og satte i gang en lengsel i meg som passet den sommeren.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å ha tid og ro sammen med familien og når jeg maler bilder.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg hadde ingen spesielle helter, men jeg beundret veldig storebroren min Carl Andreas Claussen. Jeg var også veldig fascinert av sterke, voksne damer, som tok vare på seg selv og som så stilige ut.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan ha en tendens til å være litt for rettskaffen. Det hender jeg sier noe som kan såre på grunn av det.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg synes stort sett jeg gjør det jeg har lyst til. Men jeg er strengt oppdratt, og opplært til å stå opp tidlig om morgenen, gå på jobb, stå på og jobbe hardt. Så de få gangene jeg av en eller annen grunn sover midt på dagen, føler jeg at jeg skeier ut.

Hva er du villig til å gå i

demonstrasjonstog mot?

– Jeg har faktisk ikke så gode vaner for å gå i tog, men var selv med å arrangere et tog for bevaring av Y-blokka, så da gikk jeg i tog med stor entusiasme. Min hjertesak på et dypt plan er at alle barn skal ha det bra, barn tåler så mye vondt og altfor mange utsettes for mye vi voksne aldri hadde tålt.

Er det noe du angrer på?

– Egentlig ikke. Men det er sikkert noen valg jeg har tatt som kunne vært annerledes. Uten at jeg vet hva det hadde ført med seg. Men vi har bare ett liv, og da må man ta noen valg, skulle gjerne hatt flere liv og velge flere varianter!

Hvem ville du helst stått fast

i heisen med?

– Akkurat nå, siden det handler om Y-blokka, gjerne statsminister Erna Solberg. Mitt inntrykk er at hun er en klok og lyttende person. Da kunne vi pratet om byplanlegging og bevaring av Y-blokka.