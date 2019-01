Silje Sandmæl (40)

Forbrukerøkonom i DNB.

Hadde premiere på sitt nye program «I lomma på Silje» på TV3 tirsdag.

«I lomma på Silje». Hva er det?

– Det er et program hvor jeg går igjennom økonomien til fem kjendiser. De viser det som for mange er hemmeligstemplet, nemlig kontoutskriften. Jeg viser hva de sløser mest penger på. Motivasjonen er å få de til å gjøre noen endringer, og få penger til noe de har drømt om lenge. Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i programmet. Det er underholdning, men også undervisning.

Man skulle tro at dette var personer med orden på kontoer og lommebok. Men slik er det altså ikke?

– Nei, og det gjelder de aller fleste nordmenn. Vi er dårligst i Europa på økonomi. Ute i Europa sier sju av ti at de setter opp budsjett. I Norge er det to av 10. Vi er ikke gode til å spare, og velstanden vår har gjort oss sløve når det kommer til vår egen økonomi.

Er det de samme problemene de sliter med som de som er med i «Luksusfellen». Eller snakker vi mer Luksusproblemer i ditt nye program?

– I «Luksusfellen» handler det om folk som går i minus. I «I lomma på Silje» er det deltakere hvor økonomien går rundt. De er ikke nødt til å gjøre noe som helst. Poenget er å vise at med små justeringer kan man få bedre livskvalitet. Det er ikke hvor mye penger man har som avgjør lykken, men hvordan man bruker pengene. Mitt mål er å få de motivert, slik at de klarer å kutte uvaner. Jeg prøver ikke å få dem til å bli som meg. Hva som er verdt å bruke pengene på er veldig individuelt.

Du har også vært med i «Luksusfellen» gjennom flere sesonger. Hvorfor roter folk slik med økonomien sin?

– Det handler om at vi bor i et av verdens rikeste land. Vi må gjøre noe med den karusellen vi er en del av. Man vil gjøre som naboen, og mange tar opp kreditt for å følge med. Det fører igjen til at man kan få betalingsproblemer. Norge er også på toppen når det gjelder privat gjeld, noe som gjør oss sårbare. Årsaken til at folk er med i «Luksusfellen» er selvsagt mye overforbruk, at de har mistet jobben, opplevd et samlivsbrudd eller blitt syke. Selv om inntekten går ned, gjør jo ikke utgiftene det, og veien til betalingsproblemer er kort. Folk bør gå inn i sin egen nettbank, og se hva de bruker penger til, slik at de kan prioritere pengene sine i riktig rekkefølge.

Leger får ofte høre om folks plager i selskaper. Er det slik at du blir bedt om å komme med økonomiske råd når du møter folk i sosiale lag?

– Hele tida. Er stort sett det som er på emnet, enten det er på toget, i en barnebursdag, fest eller en middag. men det er helt greit. Det er min jobb og min misjon å gjøre folk bevisste på sin egen økonomi. Jeg blir aldri lei. Men jeg skulle ønske kompetansenivået om egen økonomi var høyere. Åtte av 10 nordmenn sier at de kan for lite om privatøkonomi. Det er et faresignal. Derfor vil jeg ha emnet inn i skolene. Mange har høy gjeldsgrad, og når snøballen først begynner å rulle, går det ut over norsk økonomi. Det er et samfunnsprogram at vi har så mye gjeld.

Du er opptatt av at vi skal sikre oss økonomisk. Hvis du kan gi bare ett råd. Hva da?

– Alltid ha en buffer i tilfelle uforutsette utgifter.

Har du selv gjort noen økonomiske feilgrep?

– Jeg vokste opp med en ekstrem økonomisk mor. Hun lot meg gå på noen økonomiske lærepenger hjemme, så jeg var rustet da jeg flyttet ut. Jeg måtte alltid spare til ting selv. Det hendte at jeg angret etter å ha kjøpt ting. Det kunne føre til at jeg ikke kunne være med på sosiale ting, siden jeg hadde brukt opp pengene. Og pengekrana til mamma var stengt, og ikke åpen 24/7 som mange har det i dag.

Du har vært åpen om at du møtte veggen etter å ha jobbet altfor mye. Hvordan har du det i dag? Er du fortsatt «superwoman»?

– Jeg har aldri vært og vil ikke bli en superwoman. Men jeg har det veldig bra i dag. Vi hadde premierefest tirsdag, og jeg flyr fortsatt. Men jeg er opptatt av å ikke kjøre meg selv i grøfta en gang til. Det er viktig å ta vare på seg selv, og lade batteriene.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må vel være den boka jeg skrev selv, «Pengekarusellen», som handler om hvordan man skal lære barna om økonomi og fornuftig pengebruk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er mye. Det å være ute i marka med familien min.

Hvem var din barndomshelt?

– Mamma Kari Nysæther. Hun er fortsatt helten min, og min beste venninne.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er ekstremt utålmodig. Skal helst ha gjort ting i går. Men jeg spør meg selv: Hva er det verste som kan skje? Hvis ikke det er så ille lar jeg det ligge.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da er jeg som regel sammen med venninnene mine. På jentetur eller ute på byen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg er villig til å gå i tog for å få privatøkonomi inn som fag i skolen. Jeg kunne gjerne arrangert et slikt tog selv.

Er det noe du angrer på?

– Nei. Det som er gjort er gjort.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Da kunne jeg ha truet ham med at vi måtte står her for evig om ikke privatøkonomi blir en større del av pensum i skolen. Og jeg er sta som et esel.