Hvem: Johan Giertsen

Hva: Driver PollofPolls.no, en nettside som samler inn og organiserer forskjellige meningsmålinger. Bortsett fra det er han medlem av Høyre og til daglig jussprofessor ved Universitetet i Bergen.

Hvorfor: Fordi det snart er valg.

Du som er ekspert ... Hvem vinner valget i Oslo?

– Nei, det tør jeg ikke si. Det er så store velgergrupper i bevegelse. Byrådspartiene pluss Rødt er favoritter, basert på målingene fra juni.

Fra juni? Ingen nyere?

– Ja, den sist publiserte Oslo-målingen var i juni. I Bergen, hvor jeg bor, er det mange nyere målinger. I Oslo er det annerledes.

Jøsses. Hvorfor det?

– Nei, jeg vet ikke. Bergensere er jo veldig glade i byen sin. Oslo har så mange miljøer, og er mer fragmentert.

Vi er ganske glade i byen vår, faktisk.

– Det er kanskje ikke nok konkurranse om dette stoffet?

Vi i Oslo-avisene er for gjerrige, altså?

– Nei nei nei. Men jeg har filosofert over det, jeg også. I Bergen måler de intenst og har gjort det i mange år.

Ok, men tilbake til valget og hvem som vinner det.

– Ja. Det er veldig usikkert, altså. En ting er få målinger, en annen er den generelle usikkerheten ved dette valget.

Er det mer usikkerhet enn vanlig?

– Ja ja ja. Det er så kraftig polarisering. Store velgerskarer går til partier som markerer seg på få saker. Senterpartiet. Bompengelistene. MDG.

I Oslo vokser jo både FNB og MDG.

– Ja, de befrukter hverandre. De er ytterpunkter i bompengedebatten. Var det ikke Lan som sa «Jeg elsker bompenger»? Hun er fabelaktig.

Det er sånt du liker?

– Ja, jeg stemmer ikke på henne, altså. Men det er veldig relevant for hennes velgere.

Hva skjer med Bompengepartiet når det nærmer seg valget, tror du?

– Vi har jo ingen referanser. Der det har vært målinger etter ferien, har de litt lavere oppslutning enn før sommeren. Men de er i høy grad til stede.

Det har jo vært andre lokale lister før som har gjort det bra?

– Ja, men at vi i Oslo og Bergen har et helt nytt parti som henter titusener av velgere, det har vi liten erfaring med. Om de klarer å holde på dette, er et av de store spenningsmomentene.

Og så må Høyre kanskje ta noe grep?

– Ja, for Høyre er det enkelt. De må hente velgere fra Arbeiderpartiet. Og så har de et mindre MDG-problem i Oslo. Det vil være viktig å få stoppet den lekkasjen. Men felles for alle partiene er å mobilisere velgerne fra 2017.

Hvorfor?

– I kommunevalg er oppslutningen nesten tjue prosent lavere enn ved stortingsvalg. Det partiet som greier å mobilisere 2017-velgerne sine, de vinner valget.

Er det noen politikere i Oslo som når ut, helt til Bergen?

– Jeg synes Oslo har mange flinke og seriøse politikere. Hardtarbeidende mennesker som vil sin by godt. Det er jo fantastisk, det er 60.000 kandidater i det valget her. Det bør vi takke de for. Uansett parti!

Altså! Ikke alle fortjener takk!

– Jeg mente ikke å si at jeg er like begeistret for alle. Men at så mange stiller seg til disposisjon for fellesskapet. Som Stoltenberg sa, frie valg er juvelen i demokratiets krone!

Såpass. Nå, faste spørsmål: Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg lar meg veldig lett begeistre.

Typisk bergensere. Du tror vel dere vinner serien i år også?

– Da må de finne formen fort!

Hvis ikke ryker treneren?

– Haha, nei, trenersparking mener jeg er en lite konstruktiv aktivitet.

Greit, du gjør fordommene til skamme. Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er veldig forsiktig. Alkohol drikker jeg nesten ikke. Men en tur i de bergenske byfjell er fantastisk.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det har jeg sjelden gjort, altså.

Krangler dere ikke alltid om bybanen og sånt? Ingen demoer der?

– Nei, haha. Jeg har sittet i bystyret selv. Når demokratiet har tatt en beslutning, så stoler jeg på den. Så gammeldags er jeg, altså.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Angela Merkel. Europas fremste politiker gjennom mange år. Hun må ha noen egenskaper. Formidabelt.