Navn i nyhetene

Hvem: Astrid Nylander Almaas (42)

Hva: En av tre leger i ekspertpanelet i «Hva feiler det deg?» To lag konkurrerer om å stille riktig diagnose. Det andre laget består av vanlige folk – med nettbrett.



Siden du presiserte på sms at du ikke var så glad i personlige spørsmål tenkte jeg vi skulle snakke om meg.

– Om deg? Det er innenfor komfortsonen. Flott! Kjør på.

Jeg har samme sykdom som Gerd-Liv Valla, Elvis og Sigmund Freud. Hva feiler det meg?

– Jøye meg. Elvis, kan det være loose hips? Nei da. Men det må være noe relativt vanlig. Noe revmatologisk eller noe leddgreier?

Nei.

– Fy søren. Nå savner jeg Wasim og Elisabeth, altså. (De to andre legene i «Hva feiler det deg?», journ.anm.).

Sykdommen blir også kalt «De brutte løfters sykdom».

– Får jeg lov å google? Da hadde det vært «a walk in the park». Kan det være noe med hjertet? Freud hadde sikkert mye i bagasjen, han.

Nei, det er ikke hjertet. Men jeg må ofte avlyse avtaler i siste liten.

– Da er det noe akutt da. Som gjør vondt. Er det migrene?

Ja, riktig!

– Ah! 0,7 poeng til meg. Dette var en bra og spennende start på dagen.

Jeg har mye annet rart også, men migrene egnet seg best for offentligheten. På den annen side, folk står fram med de merkeligste sykdommer i programmet?

– Ja, det er ganske utrolig. All kred til de fantastiske pasientene som stiller opp for folkeopplysningen. Heldigvis blir de godt ivaretatt, med mange samtaler, vi vil ikke at noen skal angre eller føle seg ukomfortable. Da blir også vårt spillerom større, de blir jo grillet om sykdommen sin.

Blir du ikke irritert når de vanlige folka googler seg fram til riktig diagnose?

– Nei, ikke i det hele tatt. Det er bare hyggelig, så lenge vi vinner 80 prosent av gangene, hehe. Men «Se legene være suverene i å sette riktig diagnose hver gang» hadde jo ikke vært så bra TV...

Googling kan være livsfarlig? Kjæresten min googlet på seg hjerteinfarkt i fjor...

– Ja. Google er en fantastisk kunnskapsbase, men man må være kildekritisk. Vil man høre hva Mari fra Ringsaker mener om hjerteinfarkt, eller vil man hente informasjon fra store offentlige kilder? Forum kan man også bruke – hvis man har mye tid og vil ha det litt gøy. Og så er det litt forskjell på om man vil ha informasjon om hjerteinfarkt eller om man trenger en bolleoppskrift.

Hva gjør deg lykkelig?

– Havregryn. Jeg må ha havregryn hver dag. Det er en viktig bestanddel i livet mitt. Og familien min. Hvis jeg må velge vinner familien med en svak førsteplass.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– For en destruktiv vinkling! Hva skjer med det å spille hverandre gode? Men greit. Jeg misliker at jeg ikke våkner av meg selv 5.30 hver morgen. løper en mil i skogen med et bildekk rundt livet, og drar hjem og spiser økologisk chiapudding. Der har jeg litt å gå på, rett og slett.

Er det noe du angrer på? Hmm, jeg hører at disse spørsmålene er litt negative.

– Ja, kunne det ikke vært «Hva ville du sagt til ditt 15-årige jeg»?

Jeg tar med meg innspillet. Hva ville du sagt til ditt 15-årige jeg, da?

– Hehe, nå ble jeg svar skyldig. Ta deg en bolle.