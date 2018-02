Hekta på Jesus

Navn i nyhetene

Bjørn Eidsvåg (63)

Sanger og komponist. Aktuell med forestillingen «Etterlyst Jesus».

Hvorfor ville du gjøre dette, og hvordan fikk du ideen?

– Jeg er født og oppvokst i et kristent miljø og har fått inn Jesus med morsmelka. Men i det siste har ikke religion stått så høyt i kurs, så hva er det dette egentlig dreier seg om, har Jesus betydning for folk flest eller bare for spesielt interesserte? Har han betydning og relevans for meg i dag og i den verden vi bor i? Prosjektet er å gå igjennom alle disse tingene. Så istedenfor å skrive en bok ble det en forestilling med masse musikk og humor. Bare fra bedehusene er det mange gode historier, og alt er stort sett sjølopplevd. Vi forteller en morsom historie og kommer med fakta om Jesus og teologi, om hvor forskningen er i dag. Folk koser seg og ler godt, og hvis de går ut av lokalene litt ettertenksomme, da er det topp.

Hender det du blir lei av Jesus?

– Ja, av og til tenker jeg at nå orker jeg ikke mer, at jeg vil bare skrive viser igjen, men jeg er blitt hekta. Jeg er inne i en mulig ny forstilling også, jeg har gått et hakk opp – nå tenker jeg på Gud. Det er noe som pirrer meg med Gud og kjærlighet, det ligger noe der, altså, så kanskje? Det er dessuten veldig gøy og lærerikt å samarbeide med teateret og med Svein Tindberg.

Kunne du ha laget denne forestillingen for 10, 20, 30 år siden?

– Den har vært under oppseiling de siste 20 årene, og mange av anekdotene er prøvd ut på konserter tidligere.

Dere får kjempemottakelse. Hadde du trodd at det skulle ta av sånn?

– Nei, men jeg hadde håpet det. Premieren var i august 2016, og jeg håpet at det skulle gå til jul. Så dette er over all forventning.

Hvorfor tror du den er blitt en suksess?

– Interessen for disse spørsmålene er kanskje større enn man tror, og denne forestillingen gir en annen vinkling enn hva folk er vant til. Jeg tror og mener at kirka og religion har noe å gi oss som kan være viktig, vi forvalter noen historier om de største spørsmålene i livet, uansett religion. Jeg er opptatt av å avmytologisere, så ikke religion bare er for spesielt interesserte. Jeg prøver å løfte fram historier, og Jesus sa noen veldig bra ting.

Trenger vi Jesus i 2018?

– Det er ikke sikkert alle trenger ham. Men idealene og visjonene han snakket om, som rettferdighet, likhet og at alle har rett til gode liv, er viktig.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Bibelen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Samvær med familie og venner.

Hvem er din barndomshelt?

– Jesus.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Bestiller spennende reiser på nettet.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er for lat.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Alle former for ensretting.

Er det noe du angrer på?

– At jeg sluttet å trene systematisk i slutten av 20-årene.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med min kone.