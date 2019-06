Hvem: Anne Wisløff

Hva: Produsent og forfatter.

Hvorfor: Har skrevet boka «Lik meg» om jentene fra TV-serien «Lik Meg» på NRK Super. Den handler om popularitet og utfrysing.

Hva kjennetegner de som blir regnet som de mest populære på skolen?

– Jeg kan bare snakke ut fra den erfaringen jeg har med å lage TV-serien «Lik Meg». Men det trenger ikke nødvendigvis handle om at man har så god selvtillit. Ofte kan de som oppfattes som populære være personer som har egenskaper til å lede og holde andre nede på en uangripelig måte. «De populære» ses ofte på som pene og vet hvordan de skal oppføre seg.

Utestenging blir kalt den nye mobbingen?

– Ja, og i en gruppe med de såkalt populære er det en måte å herske på, det at man støter fra seg folk som av ulike grunner ikke er villige til å innordne seg lederne i gruppa, eller andre som av forskjellige grunner ikke ses på som kule nok. Lederne utøver sin makt gjennom å bestemme hvem som er ute og hvem som er inne i gjengen, og omgir seg med personer som ikke utfordrer dem.

Hvorfor tror du så mange ønsker å være med i en gruppe, istedenfor å opponere?

– Jeg tror det er en menneskelig trang til å søke å heve seg opp til de som er populære sitt nivå fordi man er usikker. Når man er veldig ung er man gjerne usikker på hvem man er, og da føles det sikrere å være del av en gruppe med folk som regnes som populære.

Men i boka spør en av jentene hvorfor de som blir populære sjelden er snille, er det sånn?

– Nå har ikke jeg forsket på dette, men i vår research med TV-serien har vi overhørt flere som sier at de gjerne vil være populære, men ikke sånn snille-populære. De er redde for dem de vet er slemme, og da er det kanskje bedre å være en del av gjengen deres enn å utfordre dem.

Så det er kult å være litt bitchy-populær?

– Vi så i hvert fall da vi castet til rollene i TV-serien, hvilken enorm kraft det ligger i Luna-karakteren. At nesten alle som meldte seg til audition ønsket å spille Luna, hun som er leder i den populære gjengen.

En av jentene innordner seg ikke og blir stående utenfor gruppa. Hva er det som gjør at hun ikke får være med?

– Hun nekter å innordne seg, er litt barnsligere enn de andre, og så har hun et sinnemestringsproblem, som gjør at hun oppfattes som mindre kul. Det gjør henne lett å skyve ut.

Det blir ekstra tydelig i sosiale medier at man ikke er med i gjengen?

– Ja. Og samtidig er det interessant hvordan de populære iscenesetter seg selv hele tida. At det å være populær også kan være et press. Vi ser hvordan lederen sier «se ut som dere har det gøy» når de skal ta bilder, eller «le ekstra høyt» når noen går forbi. Så det er litt fake, det at de har det topp hele tida.

Hva tenker du om de som mener det burde være 13-årsgrense for å være på sosiale medier?

– Jeg er usikker på om det nytter. Barn har mye mer makt over sine foreldre enn før, og at foreldre skal kunne enes om noe slikt vil neppe være mulig. Det eneste det vil føre til er at de som ikke får lov vil falle utenfor.

Noen tanker om hvordan det føles å bli utestengt?

– Jeg ble utestengt selv da jeg var barn. Jeg var litt følsom, den som lengtet hjem fra leirskole, var pysete når det gjaldt å bade i kaldt vann, og lett viste følelser. For de fleste er det veldig ensomt og vondt og skamfullt å bli utestengt. For mange forårsaker det dype sår i selvtilliten, noe som gjør det vanskelig å klare seg sosialt videre.

Er utfrysing og utestenging en jentegreie, eller er det en myte at gutter ikke driver med sånt?

– Gutter er ikke nødvendigvis noe bedre, men de uttrykker det kanskje på andre måter. Men gutter blir også utestengt, det er blitt mer tydelig nå som folk driver med onlinespill som «Fortnite», for eksempel. En gutt jeg snakket med sa han alltid valgte å spille offline for å slippe å bli utestengt av de andre spillerne.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Bortsett fra å drikke meg full, mener du? Hmm. Ser TV-serier jeg har sett før om igjen. «Deadwood», «Mad Men» og «Six Feet Under».

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg er veldig sjenert og blir fort satt ut i sosialt vanskelige situasjoner. Men kanskje en av dem som har laget en av de TV-seriene jeg beundrer så voldsomt, da kunne vi hatt en interessant samtale.