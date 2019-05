Han tror Norge kan vinne årets Eurovision

Hvem: Stig Karlsen

Hvorfor: MGP-generalen leder den norske delegasjonen i Eurovision Song Contest i Tel Aviv.

Norges låt «Spirit in the sky» skal kjempe om å vinne i år, hva sier magefølelsen?

– Magefølelsen er god, «Spirit In The Sky» er en kjempelåt som har ligget i toppsjiktet på VG-lista og Eurovisionfans i hele Europa har stemt låta og KEiiNO til en fjerdeplass under sin uoffisielle avstemming.

Og hvordan er det med spiriten din om dagen?

– Den er også bra, vi satser alt på å toppe konkurransen. Det er liten vits å delta i en konkurranse om man ikke går for å vinne. Og det går i ett her. For parallelt med årets finale er vi alt i gang med å planlegge MGP 2020, så det blir mye Eurovision for tida.

Dere reiser nedover i dag, hvordan står det til med KEiiNO, har de Nerver?

– Litt nerver er det selvsagt og det tror jeg er bra, når du skal opptre for potensielt 200 millioner seere. Så lenge nervene ikke tar overhånd tror jeg det kan gjøre deg mer fokusert.

Det blir mye politikk hver gang det arrangeres et MGP, og i år er det mange som mener vi ikke burde deltatt fordi finalen foregår i Tel Aviv?

– Eurovision er et ikke-politisk arrangement som skal omfavne fellesskap og mangfold. Det ble startet etter krigen for å samle nasjonene til en hyggelig og vennskapelig vennekonkurranse, så man kan si det er et fredsprosjekt fra EBU som vi stiller oss bak. Og, så er det jo slik at det landet som vinner skal arrangere konkurransen året etter, og når Israel er med så er det rimelig at de er vertsland.

Ukraina har trukket seg fordi artisten nektet å skrive under på en kontrakt om hva hun har lov til å si på scenen. Har Norge også fått beskjed om hva vi har og ikke har lov til å si på scenen?

– Jeg kjenner ikke til detaljene eller dialogen Ukraina har hatt, men det er en regel om at deltakerlandene ikke skal lage politiske låter men konsentrere seg om en slags felles musikkglede.

Derimot kommer ofte politiske holdninger tydelig fram når folk skal stemme på vinnerlåta?

– Det kan du si. Samtidig synes jeg EBU er veldig flinke i å legge til rette for at alt skal kunne foregå så rettferdig som mulig.

Det ryktes at Madonna blir pauseunderholdningen i år, vil ikke hun stjele all oppmerksomheten fra deltakerne?

– Jeg har hørt det er et rykte om at Madonna skal spille, men det er overhodet ikke verifisert. Om så skjer vil hun bare bidra til å gjøre konkurransen enda større.

Ja, for USA er vel snart det eneste landet i verden som ikke ønsker å være europeer akkurat på den ene dagen i året som MGP-finalen arrangeres?

– Ja, amerikanerne vil helst at de største publikumsarrangementene i verden skal foregå på deres hjemmebane. jeg tror de blir litt lange i maska når folk forteller dem at Eurovision med 200 millioner seere er dobbelt så stort som Superbowl når det gjelder seertall.

Litt komisk, at for eksempel Australia er med?

– Ja, kanskje vi etter hvert kan få en Worldvision. Jeg vet at det jobbes i kulissene med et Asiavision-konsept.

Sist Norge deltok med joik i GP gikk det ikke så bra, vi havnet tredje-sist. Hva er oddsene i år?

– Nå ble låta fra 1980 faktisk en stor hit her hjemme og er en av de norske MGP-låtene vi husker best. Men det jeg tror skiller årets bidrag fra «Sámiid ædnan» er at den er en moderne crossoverlåt. Joik oppfattes som spennende, og etter at verden har åpnet seg og vi har mer informasjon om kulturelle forskjeller er verden på en måte blitt mindre, og det lokale større.

Andre favorittland i år – eller har du ikke lov til å si det?

– Jo da, jeg er ikke redd for å si at jeg synes det er noen lands låter som peker seg tydelig ut, og jeg tror noen av de tøffeste konkurrentene i år blir Sveits, Kypros, Malta, Russland, Nederland og selvfølgelig Sverige.

Har du en favoritt blant alle GP-låter gjennom tidene?

– Av de norske, Nora Brockstedts «Voi voi» og Margaret Bergers «I Feed You My Love», Internasjonalt Domenico Modungos «Volare og Loreens «Ephoria». Alle er låter som har tålt tidens tann.

Hvem var din barndomshelt?

– Gene Simmons og Kiss. Kombinasjonen av tøff rock, science fiction og tegneseriefiguraktige kostymer er klassisk – som Stones og Star Wars i samme pakke.

Er det noe du angrer på?

– Ja, det har skjedd en og annen gang i arbeidslivet at jeg har sagt ting i sinne. men det beste er at man lærer og det har gjort meg bevisst på at det kan være dumt å reagere i affekt.

Hvem kunne du tenkt deg å stå fast i heisen med?

– Donald Trump. Dersom et kort heismøte ga mulighet til å gi han noen enkle råd hadde det vært deilig.

