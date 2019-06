Han samler landet til eid

Hvem: Noman Mubashir (44)

Hvorfor: Denne uka feires eid. Noman Mubashir er programleder for «Ramadan hos Noman» på NRK, og får dermed ansvaret for å forklare alt vi lurer på om den muslimske høytiden.

Gledelig eid! Hvordan har feiringa vært?

– Vanligvis har jeg fri fra jobben, men i år måtte jeg være på en veldig viktig workshop, om en ny serie jeg skal lage. Så jeg har rett og slett jobba. Men jeg skal spise med familien på restaurant i Oslo. Det gleder jeg meg masse til.

På onsdag? Eller tirsdag? Når er eid, egentlig?

– Jeg feirer onsdag, men noen feiret tirsdag. Det er litt sånn fifty-fifty. Eid bestemmes ut fra når man ser fullmånen. Den islamske kalenderen bestemmes ut fra månefasen. Det er litt som påske, det flytter på seg.

Joa, men påske pleier vi liksom å være enige om når er!

– Ja, det er jo litt tullete. Vi er i 2019, og kommet så langt teknologisk, og fortsatt så klatrer folk opp på takene for å se etter fullmånen. Det er frustrerende for mange her i vesten.

Det er vel frustrerende overalt?

– Folk som bor i muslimske majoritetsland, der gjør det ingenting om man ikke feirer den dagen. Man kan jo bare feire dagen etter.

Hvor lenge har du visst hvilken dag du skal feire, da?

– Jeg har visst det hele året. Min moske bare ser på kalenderen, og der står det at det er den femte. Men det er mange som uttrykker frustrasjon på Facebook om dagen, ha ha.

Resten av oss krangler om bompenger, mens muslimene kan krangle om eid.

– Ja, det er alltid noe å krangle om. Men alle må gjennom samme bompengestasjon!

Men ramadan er i hvert fall ferdig. Hvorfor markerer man det igjen?

– Det er jo en av de fem søylene i islam. En måned for bot og bedring, for solidaritet og fellesskap. Man skal prøve å være et bedre menneske. Jeg tror veldig mange trenger det, en periode hvor man tenker litt gjennom hvordan man lever og tenker og spiser og drikker. Så handler det om selvkontroll, å kontrollere sine følelser og lyster. Fra soloppgang til solnedgang, man skal ikke ha sex, ikke spise og drikke. Man skal tenke ekstra mye på de som er fattigere enn seg selv. Det er et fellesskap, og ender i en stor fest med familie og venner. I mange land tar man fri i tre dager.

Festen varer i tre dager?

– Eid-festen er jo én dag, og man må jo tilpasse seg det norske samfunnet og gå på jobb og skole og sånt. Men likevel er det nok mange som feirer i flere dager. Går på besøk til familien og sånt.

Og du feirer på TV?

– Ja. vi har laget et eid-program. Det har vi jo gjort mange ganger, men ofte er det religiøse og åndelige som blir viktig. I år hadde vi lyst til å ha fokus på tradisjoner og kultur. Så jeg inviterte fire kjente ansikter med muslimsk bakgrunn hjem på middag.

Det blei ålreit?

– Ja, kjempefin stemning. Vi snakket om eid-minner, om hva slags muslimer vi er. Det finnes så mange måter å være muslim på. Veldig mye om religion blir så gravalvorlig. Det må være lov å ha litt humor og ironi rundt sin egen religion.

Er det et antirasistisk prosjekt?

– Først og fremst er det bare et program om eid. Som gjenspeiler samfunnet vi lever i. Men det er klart, det er jo en bølge i hele Europa med mye islamkritikk. Det står sjelden noe positivt og hyggelig om muslimer. Kanskje det trengs en motreaksjon?

Nå noen faste spørsmål! Hva gjør deg lykkelig?

– Barna mine. Når de kysser meg og sier at de elsker meg. Ingen kan si det så bra som barn kan si det.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg mye godteri.

Hvaforno? Ikke i ramadan, vel?

– Etter solnedgang, da.

Aha. Er det noe du angrer på?

– Ja! Haha! Jeg var sommervikar i Dagbladet i 1995. Jeg var 20 år og skulle lage sak om 80-tallsstjerner. Da intervjuet jeg Creation, og de synes jeg var så kul. Sa jeg hadde kul stil, og lurte på om jeg kunne synge. Men jeg var så profesjonell, og ble flau og stressa, så jeg bare sa nei og intervjuet dem videre. Tenk, jeg kunne blitt Norges Justin Bieber! Shit!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Trump. Jeg er veldig nysgjerrig på den mannen. Jeg lurer på om han er elleve år i hodet.