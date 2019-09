Hvem: Morten Elverud (44)

Hva: Hockeytrener og lærer.

Hvorfor: Leder Grüner Hockey, som er tilbake i Get-ligaen for første gang på over 40 år.

Hvordan blir det å lede Grüner i Get-ligaen?

– Det blir veldig spennende. Vi gleder oss skikkelig, og det å spille i eliteserien blir en stor utfordring for oss. Vi har forberedt oss godt, og begynner å bli klare for Get-ligaen.

Hvordan har det gått i treningskampene?

– Det har gått relativt bra. Vi har vunnet og tapt mot Lørenskog og Comet, og vi har slått Ringerike, samt vunnet og tapt mot MS. Vi har hatt en bra progresjon i treningskampene.

På 50- og 60-tallet var Grüner en toppklubb i hockey. Men ikke siden 1978 har dere vært i eliteserien. Hvordan har dere klart å komme dere tilbake i toppen?

– Det var noen i klubben som tidlig på 2000-tallet tok et valg når det gjaldt satsingen på A-laget. De har vært flinke til å bygge stein for stein. Klubben har alltid vært edruelig når det gjelder penger, og har aldri hatt økonomiske vansker. Så sakte, men sikkert har klubben blitt bedre og bedre, og nå er vi i toppen.

Les også: Slik åpner Oslo-lagene eliteserien

Har du noen formening om hva som venter dere?

– Ja. Vi vet at nå skal vi møte de aller beste hockeyspillerne i Norge. Det blir en annen hverdag for oss. Det blir blant annet høyere fart, og hardere fysisk. Og det blir stilt mye større taktiske krav. Vi er godt forberedt og mange av spillerne har erfaring med spill i Get-ligaen.

Hvordan er hockeyinteressen på «Løkka»?

– Den kunne vært større. Det er nok mange av dem som bor på Grünerløkka som ikke vet at de har et lokalt lag i toppen av norsk hockey. Så der har vi en jobb å gjøre.

Hva må gjøres for å gjøre der mer kjent i lokalmiljøet?

– Nå er ikke jeg så veldig involvert i den delen av jobben. men det er en satsing i sosiale medier, og vi har kontakt med flere lokale næringsdrivende. Det jobbes også med å lage arrangementer rundt kampene, sånn at publikum får mer enn bare selve kampen.

Les også: Sentrumslaget Grüner utfordrer de store (Dagsavisen+)

Har dere vært aktive på overgangsmarkedet foran denne sesongen?

– Vi har vært aktive, men vi har begrensede midler. Vi har fått noen nye, og vi har fått beholde de fleste av de vi ønsker. Jeg er fornøyd, og føler at vi har et slagkraftig lag. Vi har mange gode hockeyspillere. Vi har blant annet en spiller som Sebastian Skaar, med fortid i Frisk Asker, og vi har tsjekkiske Vojtech Zounek. Samt at vi har fått svenske Jesper Ôhrvall som de siste sesongene har spilt collegehockey i USA og hans landsmann Sean-Michel Sunnqvist. Vi har også hentet noen spennende yngre spillere.

Hva er målsettingen deres?

– Lagmessig er det å overleve i Get-ligaen. Vi har også individuelle målsettinger, blant annet at hver enkelt spiller skal være bedre når sesongen er over enn de var da den startet. Vi har også mange unge spillere som vi skal gi erfaring.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Da vil jeg egentlig helst svare en forfatter og det er Per Petterson. Jeg har lest alle romanene hans, og alle er meget gode. Mest inntrykk gjorde kanskje likevel første bok i Dag Solstads trilogi om krigsårene, «Svik Førkrigsår, Krig. 1940 og Brød og våpen». I bok nummer en beskriver han livet blant arbeidsfolk på Grünerløkka de siste årene før krigen, og hvor mange elementer som kunne ligge til grunn for hvilken side man endte opp på i krigen. Han vever sammen storpolitikk og enkeltmenneskers skjebner på en fantastisk måte.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien. Barna og samboeren. De er ankepunktet i livet. Og å få jobbe med ishockey.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg var ikke sånn at jeg hadde noen helter. Men jeg var veldig fascinert av hockeylegenden Wayne Gretzky.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan være litt vel bedagelig. Det kan slå ut på den måten at jeg setter sent i gang med ting, eller bruker mye lengre tid enn jeg burde.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er veldig, veldig kjedelig. Jeg er rett og slett erkekjedelig.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg vil gå i tog for klimaet, for kvinners rett til å bestemme over egen kropp, for likestilling og mot rasisme.

Er det noe du angrer på?

– Ja, Jeg angrer på at jeg ikke trente mye mer da jeg var ung, og at jeg begynte å lese bøker så sent som jeg gjorde.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Per Petterson, Dag Solstad, Nick Cave og John F. Kennedy.

Les også: Grüner bekymrer seg ikke for økonomien