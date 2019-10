Hvem: Frode Hult (45)

Hva: Seksjonsleder i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Hvorfor: Han mener folk kan gjøre mye for å få ned vannforbruket.

I et intervju med NRK kom du med råd om hvordan folk i Oslo kan spare på vannet. Ett av rådene var å tisse i dusjen. Hva slags reaksjoner har du fått på det rådet?

– Hehe, det er klart det har kommet noen reaksjoner. Men sammen med veldig mange andre ting, er det en måte å få ned vannforbruket.

Jeg må nesten spørre deg, tisser du i dusjen selv?

– Selvfølgelig gjør jeg det! Å tisse i dusjen sparer en toalettspyling og med 700.000 innbyggere, blir dette i sum mye vann som vi slipper å pumpe og rense.

Hvilke andre grep kan folk ta i hverdagen for å få vannforbruket ned?

– Dusje litt kortere, bruke spareknappen på toalettet, skrape matrester av tallerkenen i stedet for å skylle, ikke bruke vannspreder – da går det med 1.000 liter i timen, vann heller busker og blomster med kanne. Vask bilen på et bilvaskeri.

Hvorfor er det viktig at folk gjør noe med vannforbruket?

– Det er drikkevannet vi bruker, og det koster penger å rense og pumpe alt vannet. I Oslo er vi veldig sårbare fordi det bare er én stor drikkevannskilde; Maridalsvannet. Skjer det noe med vannkilden, er vi veldig ille ute. Det er vi også om vi får to tørre somre på rad, selv om det ikke skjer noe med drikkevannskilden. Sammen med strøm, er vann og avløp selve grunnmuren i samfunnet. Det er derfor viktig at mediene setter søkelyset på dette. Vi har behov for en ny, ekstra drikkevannskilde. Jeg vil også si at jeg er stolt av innbyggerne i Oslo som respekterte hagevanningsforbudet vi innførte i en kort periode i fjor. Da det virkelig brant, gjorde borgerne en viktig innsats.

Nordmenn bruker nesten dobbelt så mye vann som danskene. Hvorfor sløser vi så mye med vannet?

– Vi er godt vant med mye vann. Danskene har grunnvann som drikkevannskilde og har mye større knapphet på vann. En del av forklaringen ligger nok der. Men vi har ikke nok vann til enhver tid i Norge heller.

Gjennomsnittsnordmannen bruker rundt 180 liter vann i døgnet. Hva mener du er et realistisk forbruk?

– I Oslo er gjennomsnittsforbruket litt under 160 liter. Med enkle grep er det i hvert fall mulig å komme ned i 130 liter.

Dere har lenge rådet folk til å bruke mindre vann. Hjelper det?

– Over tid ser vi at vannforbruket har gått ned, men vi har fortsatt mer å gå på. Med enkle tiltak kan vi spare miljøet, økonomien og gjøre oss mindre sårbare.

Det jobbes med å få på plass en ny drikkevannskilde i Holsfjorden. Hva skjer der nå?

– Saken er sendt til politisk behandling og skal etter planen opp i bystyret i november – så får vi håpe at det blir vedtatt en investeringsbeslutning.

Nå blir det en brå overgang her. Vi har noen faste spørsmål i denne spalten: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Kunsten å leve» av Jan Vincents Johannessen og Jakob Weidemann.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å ha god helse, en frisk familie, gode venner, meningsfull jobb og lange løpeturer i skogen.

Hvem var din barndomshelt?

– Bryan Robson, tidligere kaptein i Manchester United.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kunne nok vært mer tålmodig.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er en blid og sosial fyr. Jeg liker å omgi meg med hyggelige folk og tar gjerne en fest til god musikk og mye latter.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Generelt mot urettferdighet og alt som diskriminerer basert på kjønn, legning, etnisitet og livssyn, samt barns rettigheter.

Er det noe du angrer på?

– Jeg skulle gjerne reist mer rundt i verden den gangen jeg var ung voksen og uten familie.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Helst heismontøren, ellers alle personer som får meg til å le.

