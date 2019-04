Hvem: Odd Arne Sandberg.

Hva: Leder i Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Hvorfor: Han er sikker på at Arbeiderpartiet kommer til gå inn for varig vern av havområdene utenfor LoVeSe.

Kan du beskrive din første reaksjon da det ble klart at Arbeiderpartiet ikke går inn for en konsekvensutredning av oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja?

– For meg ble det veldig emosjonelt. Jeg har kjempet for dette i hele mitt voksne liv.

Når startet ditt engasjement for denne saken?

– Jeg skrev særoppgave på ungdomsskolen i 1975 med tittelen «Quo vadis Olje-Norge». Hydro hadde begynt å snakke om at det var olje her, og det reagerte jeg veldig på. Engasjementet ble styrket etter Bravo-utblåsingen to år senere. Jeg har alltid vært opptatt av at vi skal ta vare på havet og de fantastiske gytefeltene vi har her. Det er viktig både for kystfiskeflåten og det biologiske mangfoldet. Fiskefeltene og områdene der man vil drive olje- og gassproduksjon sammenfaller. Det vil bli konflikt.

Du kalte Ap-vedtaket for den største miljøseieren i Norge noensinne.

– Det kan sikkert diskuteres, men kanskje det er det – det handler om store naturverdier – og nå er vi veldig nærme å få et varig vern av disse områdene.

Apropos vern. Jonas Gahr Støre var raskt ute med å understreke at det ikke er snakk om varig vern og at oljeindustrien skal utvikles, ikke avvikles. Er du trygg på at Arbeiderpartiet ikke kommer til å snu?

– Ja, jeg er det. Med god jobbing videre skal vi klare å få en endelig bekreftelse på at varig vern er det riktige. Jeg tror ikke det er mulig for partiet å gå tilbake på det de har sagt nå.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran uttalte til NRK at partier som er imot oljevirksomhet ikke kan regne med å få noe gjennomslag i oljepolitikken i en Ap-ledet regjering. Hva synes du om det utspillet?

– Det var en merkelig og rar uttalelse. Det er ikke han som bestemmer. Vi kan også få en situasjon der Ap ikke er i flertall.

Folkeaksjonen har holdt det gående i ti år. Hva skjer nå, trapper dere ned?

– Nei, vi skal jobbe fram mot valget i 2021 og kjempe for varig petroleumsfrie områder. Vi skal fortsette å imøtegå argumentene som kommer fra oljelobbyen og bruke den oljefriestatusen som et pluss for LoVeSe. Det har vært et stort press på regionen i lang tid, et press som har stått i veien for å utvikle nye næringer. Denne seieren kan skape ro slik at vi kan løfte reiseliv- og fiskerinæringen og skape noe nytt.

Hvordan har folk i Lofoten reagert på Ap-vedtaket?

– Alle kommunene i Lofoten har vedtak på at de ønsker at områdene skal være petroleumsfrie. Fiskerne er veldig fornøyd – det betyr mye å få gode ord fra dem som har yrket sitt på havet. Vi har hele tida vært opptatt av å forene natur- og næringsinteresser i kampen for et oljefritt LoVeSe.

Over til de faste spørsmålene: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «De beste intensjoner» av Anne Karin Sæther. Den handler om oljenæringen og ga meg inspirasjon til å fortsette kampen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Akkurat nå er det et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Denne seieren gjør meg veldig lykkelig.

Hvem var din barndomshelt?

– Sølvpilen – eller kanskje min far. Går vi litt lenger fram i tid, var det Helge Ingstad, som skrev fantastiske bøker fra Grønland og Svalbard. Jeg hadde veldig lyst til å følge i hans fotspor.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Vanskelig spørsmål. Jeg er sikkert altfor snill.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da ligger jeg på sofaen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg går bak parolen for et oljefritt LoVeSe hver 1. mai.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det måtte være noen jeg kunne overbevise om at vedtaket til Arbeiderpartiet er viktig for framtida. I den grad Jonas er i tvil, snakker jeg gjerne med ham.