Flåklypa-statens mann

Navn i nyhetene

Ingar Helge Gimle (61)

Skuespiller og trippel Amanda-prisvinner. Har stemme i den nye animasjonsfilmen «Månelyst i Flåklypa» som har premiere i dag.

Hei! Hva betyr Flåklypa for deg?

– Ja, hm, jeg får ikke vært med på premieren, for jeg er ute og reiser. Men jeg er jo med som en av stemmene. Da vi var små leste mutter’n bøkene. Og så kom den filmen. Jeg er veldig glad i det universet, for å si det mildt.

Hvem velger du, Caprino eller Aukrust?

– Han var jo en eminent tegner og kunstner, han Aukrust, så jeg får si han. Men de dokkene var jo fantastiske. De var store kunstnere som utfylte hverandre.

Ludvik eller Solan?

– Da blir det Ludvik. Jeg er veldig bekymret, akkurat som han.

Hva er du bekymret for?

– Mye. Jeg er en bekymret type.

For billettsalget?

– Nei. For livet. Det farlige og skumle og ukjente. Tør jeg gå på den klippen?

Men unnskyld meg, du er jo skuespiller. Det må være skummelt!

– Ja, det er mange som sier det. Jeg har lært å leve med nervene. Men jeg var veldig sjenert som ung, jeg ble valgt som tillitsmann på skolen, da skulka jeg skolen. Jeg var redd for å snakke foran de andre.

De sier de beste lederne er de som ikke søker makt. Kanskje det er det samme med skuespillere?

– Det vet jeg ingenting om. Men det er mange skuespillere som ikke har så stor tro på seg selv. Som er søkende og empatiske. Kanskje det er det som gjør dem troverdige?

Tilbake til Flåklypa-filmen. Fortell!

– Vi skal til månen. Det Norge skal leve av etter oljen, det er et stoff som finnes på månen. Så en ny månelanding skal være den nye månelandingen, he he.

Ahh, her er det en vits!

– Ja, for Mongstad, skulle være den nye månelandingen, ikke sant!

Ja. Din figur heter Vigfus Skonken?

– Ja. En tørr byråkrat som er veldig opptatt av at staten skal ordne opp. Det er staten for alle pengene!

Det er ikke du?

– Jojo. Jeg er for staten. Jeg er jo ansatt av staten. Men staten må ikke glemme at den er staten, den må tjene menneskene, ikke bli for glad i makt. Men staten er helt topp, den.

Aukrust tulla mye med sånne, da!

– Ja. Det er morsomt. Men det er vel ikke lett å være politiker og myndigheter. De står lagelig til for hogg. Man må jo beundre dem, for så vidt.

Har du noen favoritt?

– Jeg er så glad i han fra Senterpartiet. Slagsmål Vedum, han liker jeg. Han er i så godt humør. Og er opptatt av levebrødet vårt og ta vare på kulturlandskapet og sånt. Det liker jeg, selv om jeg er bygutt.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Idioten av Dostojevskij. Den gjorde noe med meg, og var en vekker for meg som ung mann. Og bøkene til Hamsun. Og Mesteren og Margarita.

Skriver du sjøl?

– Nei, men jeg skulle gjerne gjort det. Jeg har lyst til å skrive en roman.

Ikke et skuespill?

– Ja, kanskje, jo, ja? Det er enda vanskeligere tror jeg. Jeg skal prøve å gi det en sjanse en dag. Og så si fra.

Bra. Hva gjør du når du skeier ut?

– Da er det iskrem. Vanilje-is, Tress, jordbær-is. To liter. Da skammer jeg meg. Ser meg rundt i leiligheten for å sjekke om noen ser. Selv om jeg bor alene. Smågodt også.

Du også! Det er mye skam i smågodt.

– Ja, i går gikk jeg på en smell på en bensinstasjon her. Jeg spiste sikkert tjue sånne lakris-rundinger.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer av og til på at jeg spilte Arne Marcussen i Hotel Cæsar. Det fikk jeg problemer med privat.

Hvem var det?

– Han var pastor i en frikirke, og brukte Gud for å nedlegge alle damer han møtte. Den typen.

Ahh. Ble det ubehagelig ute blant folk?

– Veldig. I en TV-serie som går hver dag, så kommer du liksom på besøk hos folk hjemme. Hver dag. Og hvis de da virkelig ikke tåler trynet på deg, så blir det belastende.

Hva sa folk?

– Der kommer rasshølet fra TV-en. Han motbydelige drittsekken. Det var veldig belastende.