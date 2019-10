Finansrådgiver om «Exit»: – Noen få som kan ødelegge tilliten til et helt system

Thina Saltvedt (47) er sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea. NRK-serien «Exit» har vakt reaksjoner med sine beskrivelser av et finansmiljø som bader i kokain og prostituerte.

– Hvor realistisk er egentlig denne fremstillingen?

– Det er definitivt ikke slik de fleste i finansmiljøet lever hverdagen sin, langt derifra. Men jeg kjenner igjen visse karaktertrekk fra folka i serien, og så har jeg jo hørt noen historier.

– Hvilke historier?

– Det er egentlig bare å ta seg en tur på Tjuvholmen en fredag eller lørdag kveld. Da ser du mye rart. Jeg har jo hørt rykter om disse leilighetene folk leier for å ha fester i, men jeg kan avkrefte at jeg noen gang har vært på en sånn fest. Det tror jeg at jeg hadde husket, for å si det sånn.

– Du har tidligere sagt til NRK at du kjenner igjen de spisse albuene og behovet for å vifte med penger. På hvilken måte?

– Noen er veldig opptatt av å få penger tidlig og ser nesten på seg selv som små guder, de har den attituden. Det appellerer sikkert til enkelte i bransjen, men det er også blitt mye mer kontroller i bransjen enn før, så det er blitt mindre og mindre av den typen utagerende oppførsel. Jeg skjønner heller ikke hvordan noen ville holdt ut en jobbdag, for ikke å si en jobbuke, men den livsførselen.

– Hva med de drøyeste elementene i serien, er de (løst eller ikke) basert på virkeligheten?

– Nå er jo jeg dame, og vi har vært litt utenfor disse herreklikkene. Det er generelt veldig få damer i miljøet. Uttrykket gutteklubben grei kommer jo fra et sted, kan du si.

– Du nevnte at det er blitt strammet inn. Hvordan da?

– Hvis du leverer fra deg en regning fra et kundemøte i dag, kan det ikke stå en flaske sjampis på den. Det kunne det for ti år siden. Rapporteringsrutinene er blitt mye strengere, også når det gjelder hvor du kan ta med kunder – det er visse restauranter man kan gå på, og det inkluderer ikke Maeemo.

– Er det verre, eller eventuelt bedre, i Norge enn i andre land?

– I Norge er det et ganske lite miljø, tross alt. Jeg har hørt tilsvarende historier fra London, og sikkert også USA. Der er det dessuten enda mer penger. Selv om mange får store bonuser i Norge, er de bittesmå sammenliknet med det toppsjefene i USA får.

– Har du fått noen reaksjoner eller spørsmål fra folk rundt deg etter at serien ble sluppet?

– Folk er nysgjerrige og lurer på om det som kommer fram i serien er sant. Kan det være sånn det er, liksom? Det er det selvfølgelig ikke, og de som kjenner meg godt vet at jeg har veldig lite tid til annet enn seriøs jobbing. Men jeg skjønner at folk er nysgjerrige, for det er en myteomspunnet bransje. Det er mye penger som flyttes fort, og noen tjener veldig mye. I tillegg er det en litt lukket sirkel der mange er opphengt i å tjene veldig mye penger.

– Tror du serien kan være skadelig for finansbransjen eller enkelte finansfolk?

– Jeg tenker at det er viktig med åpenhet for å få bukt med problemene. Her er det snakk om noen få som kan ødelegge tilliten til et helt system. Samtidig er det jo ekstremt viktig at folk har tillit til finanssystemet og de som faktisk forvalter pengene dine. Hvis de hadde oppført seg som folk i denne serien, ville det ikke vært mye tillit igjen tror jeg.

– Vi går over til de faste spørsmålene i denne spalten. Hva gjør deg lykkelig?

– Når personer rundt meg er lykkelige. Det å være sammen med familie og venner. Når jeg ser mennesker som smiler og er glade, da blir jeg lykkelig.

– Hvem var din barndomshelt?

– Michael Jackson, men det er kanskje ikke helt stuereint å si. Jeg drev med ballett da jeg var yngre og så også veldig opp til en russisk ballettdanser som klarte å ta ni piruetter.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er litt utålmodig.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Tar en tur på Tjuvholmen. Neida. Da er jeg så crazy at jeg tar et glas vin eller to.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det eneste toget jeg har gått i de siste to åra har vært for klima. Jeg var også på klimabrølet.

– Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg tenker at gjort er gjort og at jeg heller kan lære av det. Jeg liker ikke å dvele ved fortida.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Barack Obama, han virker som en utrolig bra fyr.

