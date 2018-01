Fant dama på Tinder

Navn i nyhetene

Hvem: Alexander Rybak (31)

Hva: Artist.

Hvorfor: Deltar i MGP med sangen «That’s How You Write a Song».

Nå er du med i MPG igjen. Er det som å vende tilbake til kjente trakter?

– He, he, absolutt ikke. Det eneste felles multiplum for 2009 og 2018, er at Oslo Spektrum virker like awesome som før. Og jeg gleder meg virkelig til å være med på Norges største musikkfest.

Fortell om sangen.

– Hvis «Fairytale» handlet om meg, så handler denne om de rundt meg. Den er som et svar til alle brevene og meldingene jeg får, hvor folk har en idé men trenger litt hjelp til å sette i gang. Men i år er det veldig mange motiverende og inspirerende låter med i MGP, det er herlig!

Hva er det morsomste med MGP?

– Alle fargene. Seriøst, jeg håper å få se alle regnbuens farger i Spektrum den 10. mars.

Hvem vinner den norske finalen? Det er et rutinert felt i år.

– Meget bra i år. Og selv om vi prøver å si til oss selv at det «bare» er en fest, så blir det nok mye indre neglebiting på samtlige artister i finalen. For i år er det jevnt.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Er det nå det er kleint å nevne egen barnebok «Trolle»?

He, he.

– Uansett, Saabye Christensens «Herman» var jo min store inspirasjon da jeg skulle skrive bok selv. For en sår og vakker historie.

Saabye Christensens «Beatles» er min.

– Den må jeg få lest!

Hva gjør deg lykkelig?

– Fravær av ulykke. Og en fornøyd Julie.

Hvem var din barndomshelt? Nevøen min har deg som sin helt.

– Er det sant? Håper det vedvarer etter at jeg har sunget i Spektrum da.

Men, hvem var din barndomshelt?

– Du der står det helt likt mellom Jahn Teigen, pappa og Eminem.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg på død og liv må være så innmari perfeksjonist, og bli kjempeskuffa over meg selv hver gang noe kommer feil ut.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drar jeg rundt i verden og finner de største berg-og-dal-banene! Eventuelt spiller 10 FIFA-kamper på rad.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Mot mobbing, og for vennskap og støtte. Det er jo på en måte det vi holder på med i MGP da ...

Er det noe du angrer på?

– At jeg så «Exorsisten»-filmen alene hjemme da jeg var 12. Det måtte mye Grand Prix-glede til for å fordrive de traumene.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Julie, definitivt! Det er så mye jeg skulle ha sagt til henne, men hun måtte haste til jobben i dag!

Og Julie er? Du har nevnt henne to ganger nå.

– En dame jeg fant på Tinder for to år siden.