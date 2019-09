Hvem: Jorunn Sundgot-Borgen (58)

Hva: Professor ved Norges idrettshøgskole.

Hvorfor: Kritisk til at stadig flere nordmenn bruker personlig trener.

Dagens Næringsliv skrev nylig at stadig flere bruker personlig trener. Ifølge bransjeorganisasjonen Virke trening har omsetningen av PT-timer doblet seg på tre år. Hva tror du er årsaken til at stadig flere søker hjelp for å trene?

– Det er et enormt fokus på viktigheten av å være i god fysisk form og det å ha kontroll over kroppsvekten eller kroppssammensetningen. Det er også langt større tilgang på personlige trenere, både med og uten faglig kompetanse, i dag enn det var for 10 år siden. Mange opplever at de ikke klarer å motivere seg selv til å trene regelmessig, og når de leser om hvor effektivt det er med personlig trener, vil mange teste ut hvordan det er å ha en personlig trener. De som har «vondter» og gamle skader, må være klar over at de kan møte trenere uten faglig kompetanse, som i verste fall kan bidra til at skaden eller tilstanden forverres.

Du uttalte til DN at det har oppstått en «syk treningskultur» i enkelte familier. Kan du utdype hva du mener med det?

– Det blir en syk treningskultur når det å gjennomføre oppsatte treningsøkter og det å følge ernæringsråd med HELT spesielle matvarevalg, blir det viktigste i en families hverdag.

DN skrev også at flere bruker personlig trener til sine barn. Hva synes du om den utviklingen?

– Det er en helt feil vei å gå. Nesten overalt i landet er det supre tilbud til barn og unge i idrettslag, dansegrupper og andre ikke-organiserte tilbud, der barna kan oppleve mestring, glede ved å være i bevegelse, konkurranse og ikke minst det sosiale ved å trene sammen med andre. Jeg er redd barn ikke får oppleve alle disse kvalitetene hvis de bare trener ved et treningssenter, som jeg mener ikke er direkte tilpasset små barn. Men personlige trenere med spesialkompetanse, kan gjøre en viktig jobb ved å tilrettelegge for aktiviteter for barn med spesielle behov.

Kunne du selv brukt personlig trener til egne barn?

– Jeg ville aldri sendt mine barn på et treningssenter for å trene med en personlig trener da de var små. Jeg er så privilegert at jeg har hatt det lett når det gjelder ungenes motivasjon for trening. Det er noe annet når man har barn med spesielle behov.

Hva slags råd vil du gi til foreldre som er bekymret for at barna er for lite aktive?

– Ofte er inaktive barn et resultat av at de ikke har opplevd aktivitet som en del av hverdagen. Foreldre må være bevisst på hva slags rollemodeller de er. Du kan ikke forvente at ungene skal fly ut og spille ball hvis de ser at du selv ligger på sofaen resten av dagen etter jobb. Det er viktig at ungene får oppleve ulike aktivitetsformer, men det trenger ikke være slitsomme aktiviteter eller lange turer. Når snøen kommer, holder det at barn får oppleve å forflytte seg 1000 meter på ski, gjerne med en matpause som de kan glede seg til. La også ungene få komme med egne ønsker. Jeg tror vi som foreldre har lett for å dra med nummer to og nummer tre på samme aktivitet som eldstemann, fordi det er lettvint. Men det er jo ikke slik at Kari trives med basket bare fordi Petter valgte det.

Over til de faste spørsmålene: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leste nylig «Datteren» av Anne B. Ragde. Romanen handler om en kvinne som har flyktet hele livet, men som endelig våger å ta ansvar for seg selv og velge kjærligheten. Den var veldig god.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å få lov til å ha god helse med tre fantastiske unger, som nå er voksne.

Hvem var din barndomshelt?

– Turndronningen Vera Caslavska. Jeg var selv turner.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er ikke flink nok til å si nei. Jeg lar meg rive med i stadig nye prosjekter og oppgaver.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg koser meg skikkelig i helgene og spiser det jeg har mest lyst på til middag med godt drikke. Jeg er også en skikkelig søtmoms.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg pleier ikke å gå i tog, men jeg sier ifra når det er noe jeg mener ikke er riktig.

Er det noe du angrer på?

– Nei. Når jeg har gjort noe dumt, rydder jeg opp der det er mulig og bestemmer meg for ikke å gjøre den feilen en gang til.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Oi, den situasjonen forsøker jeg alltid å unngå. Jeg tar trappene der det er mulig. Men skulle det skje, så måtte det være Donald Trump. Det ville gitt meg god anledning til å si direkte det jeg mener om ham.