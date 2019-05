Drømmer om medaljer

Petter Salsten (54)

Sportssjef i Norges Ishockeyforbund.

Klar for VM i ishockey i Slovakia, som starter med kamp mot Russland i morgen.

Så er vi der igjen. Tida hvor Norges hockeygutter skal kjempe om heder og kanskje en kvartfinaleplass. Eller?

– Vi vet at det å konkurrere på det internasjonale nivået vi er på blir tøffere og tøffere for hvert år. Mesterskapene går stadig senere på året, noe som betyr at de beste nasjonene får med de beste spillerne. Så det er en tøff konkurranse. Vi drømmer om en kvartfinale, men det kan også bli en kamp om å overleve. Det er hverdagen vår.

Norge har vært med blant de beste i mange år. Men hva skal til for at Norge skal ta et ytterligere steg?

– Det er ikke bare en faktor, men mange som spiller inn her. I det korte bildet handler det om å få spillere ut i de beste ligaene i Europa. Vi må få profesjonelle spillere ut, samtidig som vi gjør vår egen liga attraktiv. I VM har for eksempel Sverige tre-fire spillere fra sin hjemlige liga SHL. Resten kommer fra toppligaer rundt om i verden. Vi har også tre-fire spillere fra eliteserien her hjemme, men resten av spillerne er fra nivået under hva svenskene har. Det er et ekstremt høyt nivå i VM.

Vil vi noen gang se Norge spille om medaljer?

– Jeg håper det, og vi drømmer om det. En eller annen gang blir det en realitet. Vi har tre ganger vært i kvartfinale, og en kamp unna spill om medaljer. To av gangene har vi vært nære på å gå videre. Så det er drømmen som holder oss gående, og som vi lever for.

Hvem stikker av med VM-gullet?

– Sverige er alltid bra, og har et kanonlag. Russland det samme. Jeg tror det blir en av de store nasjonene som vinner, med Sverige og Russland som de store favorittene. I fjor var Sveits millimeter fra å vinne, så det blir spennende.

Du har selv 92 offisielle landskamper. Hvordan har sporten utviklet seg siden du var aktiv?

– Det har skjedd mye. Særlig når det gjelder treningsbakgrunn, fysisk intensitet og teknikk. Hockey i dag er en utrolig kjapp sport, og på mange måter en annen idrett enn det var for 15–20 år siden.

Du er sportssjef i hockeyforbundet. Hva gjør egentlig en sportssjef under VM?

– Under VM er jeg så heldig å få være med rundt laget, og har fått noen oppgaver rundt kartlegging og analyse av motstandere, samt eget spill.

Du var aktuell som sommervikar i Arbeiderbladet i 1990. Men møtte aldri på jobb. I stedet fikk jeg jobben, og har siden vært her. Hva skjedde?

– Jeg har alltid likt å skrive, og skrev litt om hockey i lokalavisen Akers Avis på den tida. Det som skjedde var at jeg fikk kontrakt med det svenske eliteserielaget AIK og flyttet dit sommeren 1990. Jeg var litt i kontakt med sportsredaktøren i Arbeiderbladet, og jeg var interessert i å jobbe for Arbeiderbladet. Men så ble det Sverige og hockey i stedet for journalistikken.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det var et svært spørsmål. Jeg leser en god del i mange sjangre, men det er ingen enkeltbok som jeg kan komme på. Men jeg husker at jeg leste bokserien «Historien om ...» da jeg var ung. Det var de bøkene som ga meg lysten til å lese.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å ha folk som gir meg energi og som jeg trives med rundt meg.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var Furusets store hockeyspiller Bjørn «Botta» Skaare. Jeg spilte med ham da jeg kom opp på A-laget til Furuset, og ble norgesmester sammen med ham i 1983.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Hva skal jeg si? Jeg har ingen spesielle sider jeg misliker ved meg selv. Jeg er ikke perfekt. Men kona sier at jeg er dårlig til å ta kritikk, og at jeg da blir sur og grinete. Så der har jeg et forbedringspotensial.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da åpner jeg en god flaske vin, spiser god mat og nyter øyeblikket. Jeg er ingen «big spender», men har en lidenskap for golf.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– For rettferdighet. Og diskriminering på grunn av rase, kjønn, etnisitet og religion er jeg villig til å gå i kampen mot.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer mer på ting jeg ikke har gjort, enn ting jeg har gjort. Jeg skulle ønske jeg var mer seriøs og profesjonell da jeg var yngre. Men jeg har hatt et veldig bra idrettsliv, og er takknemlig for det. Jeg fikk også et par år i Sverige, i en tid det bare var tillatt med en utlending på hvert lag. Det er jeg stolt over.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Atle Antonsen. Han synes jeg er fryktelig morsom.