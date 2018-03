Navn i nyhetene

Hvem: Henning Hoff Wikborg (53)

Hvorfor: Daglig leder i DNT Oslo og omegn – det største laget i Turistforeningen. Har måtte håndtere utbrudd av omgangssyke på DNT-hytter i påskefjellet.

Noroviruset har herjet påskefjellet de siste dagene. Mange som har besøkt Turistforeningens hytter i helgen har fått omgangssyke. Idag starter påskeferien for alvor, så da stiller jeg spørsmålet alle lurer på: Er det over?

– Det er færre som er syke nå enn det var i helgen, så det er lovende. Men det er ikke helt over. Flere av dem som kom inn i fjellet var syke da de kom. Så det har vi ikke kontroll på. Men vi har full beredskap, og vi har vasket ned hyttene. Så er det bare et fåtall som er i fjellet nå som er syke. Vi hadde 1.200 personer på overnattinger i løpet av helgen, og av dem har vi hatt 33–34 tilfeller med sykdom.

Mange har blitt syke på flere av hyttene deres. Er det slik at noen som har vært smittet med noroviruset har reist til fjells, og så har folk gått fra hytte til hytte med smitte?

– Vi har fått god hjelp fra kommunelegene rundt Hardangervidda, og de har fått klare meldinger om at symptomene tyder på at det er noroviruset. Spredningen er så stor, på flere steder, og det tyder på at det ikke har oppstått et sted. Og ja, mange har gått fra hytte til hytte. Vi ser at det nå også går omgangssyke ellers i befolkningen.

Dere er i beredskap hvert år når folk inntar påskefjellet. Men beredskap for å håndtere omfattende utbrudd av omgangssyke på hyttene deres var dere kanskje ikke forberedt på å ha?

– Jeg er forberedt på dette. For sju år siden var jeg selv utsatt for noe lignende. Da var jeg på Hardangervidda da jeg ble det dårlig. Det kom inn en skoleklasse til en av hyttene våre, og det viste seg etterpå at ett eller to av skolebarna hadde blitt syke allerede på bussen opp. Så jeg ble liggende flat. Det var en lignende situasjonen som den vi har nå, selv om det ikke var like omfattende da som nå. Så jeg har veldig stor medfølelse for dem som har fått det nå.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «To kill a mockingbird» av Harper Lee leste jeg i ung alder, og den gjorde sterkt inntrykk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å ha tid til å ha tid. Å ha anledning til å føle at man har fritid uten forstyrrelser. Jeg opplever samfunnet i dag som ganske krevende. Man må være tilgjengelig hele tida, folk vil ha rask respons, det er stadig forstyrrelser. Dette tror jeg vil forsterke menneskers behov for ro og fred.

Hvem var din barndomshelt?

– Arne Næss. Jeg har alltid vært betatt av ham. Hans uttrykk om at mennesker må stoppe opp i livet og reflektere over hvorfor de gjør akkurat som de gjør, har jeg alltid vært veldig fanget av. Da jeg vokste opp som ungdom og skulle velge utdanning, tenkte jeg på det. Og det var nok en bidragsyter senere i livet da jeg hoppet av som advokat og bestemte meg for å gjøre noe helt annet.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg elsker å drikke øl. Og jeg er veldig glad i å brygge øl selv. Og da vil jeg gjerne være med gutta i et skikkelig hyggelig bryggelag – da har jeg det fint.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg tror jeg ville stått der med Sylvi Listhaug. Da ville jeg fortalt henne litt om medmenneskelighet. Og hva som er viktig fokus for en politiker med mye makt.