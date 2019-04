Hvem: Heidi Sørensen (49)

Hva: Direktør for Klimaetaten i Oslo kommune.

Hvorfor: Deltar i årets Sykle til jobben-aksjon – riktignok til fots. Hun håper at 12.000 andre Oslo-folk hiver seg på sykkelsetet eller bruker beina til jobb i år.

Sykle til jobben-aksjonen begynner i dag, med en høytidelig åpning der både du og ordføreren deltar. For å begynne litt surt: Klarer ikke folk å sykle uten politisk hjelp?

– Vi vil gjøre stas på dem som sykler. Og så skal vi ha med oss flere. Målet er å motivere folk til å gjøre noe for klimaet. Og så er det mange fine bieffekter med aksjonen: Den bidrar til bedre folkehelse, og folk blir i bedre humør. Og den gjør Oslo til en bedre by.

Jeg skjønner ikke helt. Hvordan funker aksjonen?

– Folk og bedrifter melder seg på og registrerer all sykling til jobben. Aktiviteten kan loggføres på MinSide eller på Sykle til jobben-appen. Man kan også bruke apper som Strava, Endomondo eller Polar. All aktivitet teller, ikke bare sykling. Jeg går 2,8 kilometer til jobb, og like langt tilbake, og bruker MinSide. Så kan man konkurrere og utfordre andre. Det skal være litt for enhver smak.

Hvor registrerer man seg?

– På sykletiljobben.no. Det er veldig enkelt. Jeg håper mange utnytter at vi har en fantastisk vår til å få en god og klimavennlig vane i hverdagen.

Koster det penger?

– Kommunen har inngått avtale med Sykle til jobben. Vi dekker avgiften for alle innbyggere og bedrifter i Oslo, for aller første gang.

Gratis? Da er jeg straks litt mindre surmaga. Aksjonen har holdt på siden 1973, ser jeg. Det er imponerende.

– Det har blitt en tradisjon i Norge, som sykkelentusiastene har kjent til i mange år. Etter hvert er aksjonen utvidet til å gjelde gåing og løping.

Aksjonen burde bytte navn snart?

– Det har vært diskutert i 20 år. Men navnet er så innarbeida at de beholder det. De går motsatt vei av NSB.

Hehe. I fjor var det nesten 4.000 deltakere, ser jeg. Hva er målet for årets aksjon, i det store miljøåret 2019?

– 12.000 deltakere.

Oi, en tredobling. Får man til det?

– Jeg tror det. Vi må strekke oss når Oslo er europeisk miljøhovedstad i år.

Nå er det blitt vanlig med vintersykling. Bør aksjonen gjelde hele året?

– Det tror jeg diskuteres, ja. Bedre vintervedlikehold og elsykler gjør at mange sykler om vinteren, selv om det er betraktelig flere på sommeren. Skal man begynne å sykle, kan man ikke velge en bedre dag enn i dag. Jeg vil utfordre alle bedrifter i Oslo til å være med, til å legge til rette for at det blir lett for de ansatte å sykle.

Vi i Dagsavisen er ikke med.

– Dere må jo være med, med kontorer midt i byen og alt.

Vi må skjerpe oss?

– Ja.

Hvor mange skritt gikk du totalt i fjor?

– Jeg vet ikke. Målet i år er 14.000 skritt i døgnet. Jeg ligger godt an: Snittet de tre siste månedene er 15.500 skritt. Jeg har så kort vei til jobb at det er perfekt å gå.

Du er jo et helt menneske, med andre interesser enn å telle skritt. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har svart det samme i 30 år: «Frihetens øyeblikk» av Jens Bjørneboe. Det er en intensitet og et engasjementet der.

Hva gjør deg lykkelig?

– Alt som har å gjøre med det unge klimaengasjementet vi ser for tida. Jeg var stolt da dattera mi var med på skolestreiken for klima, og av å se de andre unge. Og så er det å komme meg ut i naturen.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg skulle bli astronaut. Men da må man tåle å kjøre karusell, og det gjør jeg ikke. Så det gikk fort over. Da jeg ble større var det Arne Næss.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det er jo mye. Noen ekstra kilo, og at jeg ikke har viljestyrke til å si nei til god mat selv når jeg burde. Og så er jeg så nysgjerrig at jeg må spørre selv når jeg vet jeg burde holde kjeft.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drikker jeg god vin.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– For klima og miljø. Og jeg er opptatt av rettferdig og ytringsfrihet.

Er det noe du angrer på?

– Masse. Men ingenting du får vite.

Hvem vil du stå fast i heisen med?

– Akkurat denne uka: Med den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. Jeg ville sagt takk, og at jeg håper at noen passer på henne. Hun er bare 16 år og får så mye oppmerksomhet. Det kan være tøft.