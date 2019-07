Hvem: Carina Carlsen (33)

Hva: Instagrammer under navnet «Fet, men fattet», samfunnsdebattant og rådgiver ved Likestillingssenteret.

Hvorfor: Snakket om kroppspositivisme i magasinet Elle som retusjerte bort halve kroppen hennes.

– Kollegaen min omtalte deg nettopp som «vår egen Tess Holliday». Kan du få et større kompliment?

– Nei! Nå fikk jeg gåsehud. Det skal jeg ta med meg videre. Du må hilse og si takk!

– Det skal jeg gjøre. Men altså: Du ble nylig intervjuet i en sak om kroppspositivisme i motebladet Elle. Der siteres du blant annet på at «jeg har tatt eierskap til kroppen min». Men Elle tok eierskap til bildene og retusjerte like gjerne bort 3/4 av magen din. Hvorfor tror du at de gjorde det?

– Min kropp er jo ikke en «idealkropp», det er ikke sånn man skal se ut. Jeg har lest så mange kommentarer om at jeg må slanke meg og at jeg kommer til å dø. Hvis du går inn på VGs sak og leser kommentarfeltet så er det sikkert 12 stykker som har skrevet akkurat det samme, etter hverandre. De er ikke spesielt oppfinnsomme.

– Du tror at Elle retusjerte kroppen din for å beskytte deg mot nett-troll?

– Nei, de har gjort det samme med de andre som ble intervjuet også. Det er nok bare sånn det har blitt, alle bildene deres går sikkert gjennom den samme retusjeringsprosessen. Men vi må løfte diskusjonen litt, for det er ikke bare Elle som er problemet. Kanskje burde vi takke Elle, de fikk jo tross alt satt kroppspositivisme på dagsorden, om enn ikke på den måten vi skulle ønske oss.

– Så vidt jeg kan se forsvant barten, strekkmerkene og valkene dine også. Er det greit å si at du ser bra ut på det retusjerte bildet?

– Selvfølgelig! De har jo virkelig gjort en innsats for at jeg skal passe inn i bildet av hvordan en kvinnekropp skal se ut. Men det er jo ikke meg og jeg liker meg selv uten retusjering.

– Når jeg fotograferer folk som intervjues her i Dagsavisen blir de ofte skuffet når jeg sier at jeg ikke har lov til å retusjere bildene. Kan du skjønne det?

– Sier ikke det alt? Vi sitter jo og sammenligner oss med retusjerte bilder og det er sånn vi helst vil fremstille oss selv også. Vi må slutte å tenke at kroppen og utseende vår er det mest interessante med oss, når vi er så veldig mye mer.

– Kroppspositivisme er skikkelig i vinden om dagen, og selv barbiekroppene leter fram strekkmerkene sine for å henge seg på trenden. Syns du det er litt morsomt at motemagasinene – som liksom skal være først ute med det siste – går rett i retusjfella?

– Jeg vet ikke om jeg vil si at det er morsomt, men faren ved at kroppspositivisme har blitt trendy er jo at alle bruker det til sin fordel. Når Barbie har blitt kroppspositiv og vi får kroppspositive dietter ... Eller sånn som Elle nå, som ønsker å være med på trenden samtidig som de retusjerer bildene i saken. Begrepet blir vannet ut og mister sin betydning.

– Vent! Kroppspositive dietter? Finnes det?

– Jepp. Det har blitt gitt ut bøker om «body positive dietting». For en som skrev sitt første innlegg om positivisme som 15-åring og som altså begynner å bli gammel i gamet så er det veldig frustrerende. Kroppspositivisme handler om å ta eierskap til egen kropp og samtidig bedre sin egen psykiske helse, ikke å gå på diett og straffe sin egen eksistens.

– Men kan man være tynn, sterk og klassisk vakker og samtidig være kroppspositivist?

– Absolutt! Det er for alle. Du må bare ta eierskap til egen kropp og forstå at kropper kommer i alle farger og fasonger.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er utålmodig.

– Ville du svart noe om kroppen din hvis det var noe du var skikkelig misfornøyd med?

– Eh. Slutt da!

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det aller meste. Jeg lager egne demonstrasjoner også, bikini- og badebuksedagen for eksempel!

– Fortell!

– I to år på rad har jeg invitert alle til å spise is og bade i fontenen i Spikersuppa. Vi har havnet i mange japanske familiealbum, for å si det sånn!

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Helst med meg selv og en full-ladet mobil med Spotify.

– Og da ville du selvsagt spilt:

– Robyn, med «Dancing on my own».

