Hvem: Christian Strand (39)

Hva: Skuespiller, journalist og programleder for NRK. Deltaker i årets sesong av «Skal vi danse» på TV 2.

Hvorfor: I kveld danser han rumba i beste sendetid.

Jeg må bare advare deg om at alle deltakerne som er intervjuet til denne spalten i høst har røket ut av «Skal vi danse».

– Å, nei!

Å jo. Håper ikke det er dårlig karma. Men du, hvor mye stemmer Arne Strand, faren din, og min tidligere sjefredaktør, på deg, tror du?

– Han bruker nok hele kontantkortet. Nei da, han har ikke kontantkort. Men jeg tror mobilen hans går rimelig varm.

Er han i TV-studio på lørdagskveldene, også?

– Ja, og når jeg ser han på tribunen i pausen så sitter han krumrygget og stemmer. Og han gir en umiddelbar analyse av hvordan jeg ligger an.

Hvordan da?

– «Nå er det tre foran deg, men dette kan gå veien». Han har meninger om det visuelle, også. Forrige lørdag mente han for eksempel at det var litt for mye røyk, det var så vidt han så beina mine. Og det mente han jeg burde gi beskjed om til produksjonen.

Haha. Han synes vel uansett du er best?

– Ja, akkurat i dansesammenheng tror jeg han er veldig inhabil. Han er blitt en veldig ivrig «Skal vi danse»-tilskuer.

Ja, det er jeg også blitt. Det startet med at jeg intervjuet Per og Bahareh. De har jo røket ut for lenge siden, men den som sitter og ser på bakom-programmet «Dansebobla» – det er meg.

– Så bra! «Dansebobla» er faktisk det mest sette programmet på TV 2 Sumo for tida.

– Litt for mye røyk, mente pappa Arne Strand om sceneshowet forrige lørdag. Christian Strand danser med proffdanser Marianne Sandaker i årets Skal vi danse. FOTO: Joakim Kleven/TV 2

Og du holdt jo på å ryke ut på lørdag?

– Ja, det var et lite sjokk.

Ja, for unnskyld meg, og beklager Trine Haltvik, men det hadde vært litt kjipt å bli slått av henne?

– Det hadde i hvert fall vært litt urettferdig å ryke nå, siden jeg har ligget blant topp i de seks tidligere programmene. Jeg synes vi fikk litt hard medfart av dommerne forrige uke. Men nå er det ny dans. Rumba. En sensuell kjærlighetsdans, det blir veldig hyggelig.

Ikke for hyggelig, vel? Det ble jo tullet med at Per Sandberg var sjalu, men helt ærlig, jeg forstår at det kan bli litt sjalusidrama i dette programmet.

– Ja, det forstår jeg også, når man står og danser salsa tett i seks timer om dagen. Jeg tilbringer jo mye mer tid med Marianne, dansepartneren min, enn jeg gjør med kona mi for tida. Og dans er fysisk, vi lever oss inn i kjærlighet og sensualitet. Men det er en rolle, jeg vet hvor grensene går.

Er det et tema i produksjonen?

– Både ja og nei. Hvis to single finner hverandre i dansen, legger de seg ikke opp i det. Men hvis et ekteskap holder på å ryke, så er jo ikke det bra. Jeg og kona mi tok noen runder på det før jeg sa ja. Det hjelper å ha et trygt og fundamentalt forhold i bunn.

For noen år siden ble du forresten forvekslet med eksen min da du var innom kantina på jobben. Han er riktignok fra Vietnam, ikke Malaysia. Men du vet, nordmenn synes tydeligvis alle asiater ligner på hverandre.

– Ikke alle ser forskjell, nei. Fredrik Solvang syntes visst det var litt slitsomt på byen en periode, å bli omtalt som han pikkoloen fra Hotel Cæsar.

Haha, dere blir forvekslet, ja?

– Ja. Og med Noman Mubashir. Som er fra Pakistan ... Han blir forresten igjen forvekslet med Vegard «Shortcut» Olsen fra VG-lista Topp 20.

Såpass, ja.

– Ja, jeg ler litt av det. Senest i sommer ble jeg forvekslet med Fredrik Solvang. «Veldig gøy å lede Debatten», svarer jeg bare da. Man vil jo ikke gjøre folk forlegne.

Nei, ikke sant. Vi har noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må være treningsdagboka fra jeg drev med friidrett. Der sto et treningsopplegg jeg måtte følge slavisk, og telefonnummer til søte jenter.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg blir frustrert hvis jeg ikke får til ting, og har jobbet mye med mental trening. Du er ikke dårlig selv om du tenker at du er dårlig. Hei!

Hvem var det du sa du hei til?

– Jeg er kommet fram til dansestudio. Santino og Marianne er her.

Å, stakkars Santino, som fikk skulderen ut av ledd. Kan du spørre han hvordan det går?

– Ja. Han sier han får masse sympati og oppmerksomhet fra damene. Ja da, vi har det gøy her.

