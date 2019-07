Hvem: Pål Trælvik (60)

Hva/hvorfor: Generalsekretær i Norway Cup, som starter denne uka.

Lørdag sparkes det hele i gang, når Norway Cup arrangeres for 46. gang. Hvordan er det å lede en av verdens største fotballturneringer?

– Det er gøy. Det er morsomt å jobbe med idrettsglede og frivillighet i kombinasjon. Hele 1.500 av Bækkelagets SKs medlemmer jobber tre skift eller mer, og det er ganske imponerende. Det er som Sven Mollekleiv, som da var generalsekretær i Norges Røde Kors, sa: «Dere er verdensmestre i frivillighet».

Du har tidligere blant annet vært rådmann i Brønnøy kommune og sjef for TVNorge. Hvorfor tok du denne jobben?

– Jeg bor på Bækkelaget. Faktisk i det huset hvor BSK ble stiftet høsten 1909. Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for klubben, og har vært aktiv der siden barna var små. Da jeg ble tilbudt denne jobben tenkte jeg at det var greit med 500 meter spasertur til jobben, i stedet for en flyreise på 100 mil. I fem år og tre måneder var jeg rådmann i Brønnøy kommune, og reiste opp mandag morgen og tilbake til Oslo torsdag ettermiddag. Trælviknavnet er et Brønnøynavn, og min farfar flyttet derfra i 1913. Vi har i lang, lang tid hatt en gård ute på Torghatten, så jeg har alltid hatt en nær tilknytning til stedet.

Hva er nytt i årets turnering?

– Det er mye av det samme som det alltid har vært. Men vi er enda mer miljøbevisste, og opptatt av bærekraft. I år har vi byttet ut all plast i bespisningen med bionedbrytbare materialer. Bare på drikkeglassiden erstattes rundt 70.000 plastglass om dagen med bionedbrytbare kopper. Tar vi med tallerkener og bestikk snakker vi om totalt et par millioner enheter. Unntaket er serveringsfat som vaskes mellom hver bordsetting. Dette tiltaket har stor betydning, og er et signal til deltakerne, som er barn og unge. Det er de som er bærekraftsgenerasjonen.

Hvor mange lag og nasjoner er med i år?

– I utgangspunktet ca. 18.000 lag, før vi kommer til 3–3 turneringen, som i hovedsak er Oslolag. Norway Cup spilles på hele 75 baner, og det skal spilles rundt 5.000 kamper. I år er det med lag fra 41 nasjoner. Blant annet så er det med lag fra Vestbredden, Ghana, Jordan, Libanon, Senegal, Russland og Tanzania. Vi har også en internasjonal eliteturnering for jenter 17 og gutter 16.

Hva er ditt eget forhold til BSK og ikke minst fotball?

– Noen stor fotballspiller har jeg aldri vært. Jeg var god til å løpe, men hadde ingen stor teft som spiller. For meg ble det individuelle idretter, som løping og hundekjøring. Men som sagt har jeg siden barna var små vært aktiv i klubben på det administrative plan. Kona har også vært trener da barna spilte håndball.

Hva er ditt beste Norway Cup-minne?

– Det som har gjort størst inntrykk var da Rein Alexander sang «You never walk alone». Dette var det først store arrangementet rett etter angrepet 22. juli i 2011. Alle norske statsråder gikk ut av bilene sine med en rose i hånden, og deltok i prosesjonen sammen med 15-20.000 barn og unge. Da jeg fortalte dette til 140 utenlandske dommere, at statsråder gikk sammen med barna, reiste de seg og klappet. Da skjønte jeg dypt i sjela at måten vi håndterte dette på gjorde inntrykk.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Kjedsomhetens filosofi» av Lars Fr. H. Svendsen. Den er så tydelig på hvorfor livet til enhver tid ha innhold. Hvorfor må 10 sekunders venting på at en nettside skal åpne seg fortone seg som en evighet? Vi mangler evnen til å kjede oss.

Hva gjør deg lykkelig?

– Lykke kan være å gå en nattur på ski med bikkja til Skeikampen. Skru av hodelykta, og vente på «lyset» fra den bekmørke nattehimmelen.

Hvem var din barndomshelt?

– John F. Kennedy var en av dem som gjorde inntrykk. Jeg hadde en far som var politisk engasjert, og Kennedy hadde en stor betydning da jeg vokste opp.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg misliker at jeg blir for utålmodig. Da er jeg en lite hyggelig person å være sammen med, som kona sier.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da kan jeg sitte på terrassen med gode venner, og drikke litt mer vin enn planlagt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg går gjerne i tog for feministisk likestilling. Vi bør bruke kvotering i mye større grad, for å få kvinner inn i posisjoner som menn har hatt i århundrer. Samt for homofiles rettigheter.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer vel på at jeg til tider i karrierevandringen har vært for lite flink til å ta vare på gamle venner.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Apples grunnlegger Steve Jobs. Jeg er veldig fascinert av hans filosofi, og hvordan Apple har endret verden. Mobiltelefonen er det moderne menneskets viktigste oppfinnelse. Og er det plass til en til i heisen, hadde jeg tatt med Bob Dylan.