Komiker og TV-serieskaper Atle Antonsen (49) har solgt rettighetene til seriesuksessen «Dag» til utlandet, og brukt penga på å åpne baren «Meyers» på Grünerløkka.

Hei sann. Og gratulerer med bar! Har dere lagd den, eller bare kjøpt?

– Jo, takk. Vi har lagd en spildrande nyoppussa bar. Eller, vi tok over et sted som het Django, og åpnet den for fem minutter siden. Den ligger rett ved Birkelunden.

Hvorfor det, egentlig?

– Nei, man må jo eie sin egen bar.

Man må kanskje det?

– Ja, jeg anbefaler det. Vi ler litt av dem som ikke eier sin egen bar, nå.

Skal du drive med den også?

– Nei. Jeg er medeier, sammen med flere.

Så du skal være rein kapitalist, ikke vaske gulvet eller noe sånt?

– Haha, hvis vi tjener penger på dette blir jeg veldig overrasket. I beste fall går det vel rundt.

Men kan vi risikere å få samlivsråd over bardisken?

– Det får du helt sikkert. Men ikke nødvendigvis av meg. Jeg kommer ikke til å stå der og mikse drinker. Men kommer nok til å komme innom i ny og ned, for vi har jo laget et sted som er i Dags ånd.

Oi. Det høres ikke bra ut.

– Han er jo ikke en fyr som vil gå ut i tide og utide. Men i hans ånd er det god drikke og god musikk. Og så har vi en del originaleffekter fra serien. Man finner pandaen, en grevling, og en ensom kampfisk på baren.

Og penga, de kommer fra salg av serien til utlandet?

– Og litt til. Du tjener ikke mye på å selge til utlandet, så vi måtte spe på.

Er Dag laget på nytt i utlandet, eller bare teksta?

– Jeg tror det er to remakes, og resten er solgt som den er. Til Netflix og sånt.

Ahh, det er Netflix-penga!

– Jeg har ikke sjekka akkurat hvilke land pengene kommer fra. Det er i laget remake minst i ett østeuropeisk land, men jeg husker ikke hvilket.

Hvor står Dag politisk?

– Jeg tror ikke han klarer å finne tilhørighet i noen politisk retning. Han er jo en høymoralsk fyr, men kan ikke gå på akkord med noen ting. Så jeg tror ikke Dag kan finne et parti som er likt nok han selv.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er faktisk Norsk synonymordbok, som jeg bladde mye i som liten. Det er bare slik man finner ut at «å pingse» er et synonym til «å spasere», og ikke minst at «brushode» er synonymet til «fusentast» og vice versa.

Hva gjør deg lykkelig?

– Barna. Eller barnebarnet. Barna er jo ikke barn lenger.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da går jeg på byen.

På ditt nye sted da, sikkert?

– Det er ikke sikkert jeg kommer til å sitte der i en krok og være medeier hver dag, altså. Det har jeg for mye skam til å gjøre.

Det ville være flaut?

– Ja, å være litt sånn «En øl til personalpris, takk!» Men målet mitt må jo være å bli kasta ut av min egen bar. Da hadde jeg fått respekt for dem som jobber der. Det skal ikke være forskjellsbehandling!

Hva er vitsen med å eie bar da?

– Si det. Jeg er jo blitt 49 år, jeg har jo andre ting å henge fingra i også.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg kan ikke komme på en eneste sak som jeg per nå hadde giddi å gå i demonstrasjonstog for. Men hvis du lurer på hva jeg er opptatt av, så er det at byen blir grønnere. Det synes jeg er veldig positivt. Men jeg går ikke i demonstrasjon for MDG av den grunn.

Betyr det at du stemmer på dem?

– Det betyr ikke at jeg sier hvem jeg stemmer på. Men jeg har respekt for at de kliner til på den politikken de er valgt på. Selv om de på mange områder er helt ubrukelige, så er det flinke til å jobbe for den saken som er viktigst for dem. Og oss.

Nå blir Lan glad.

– De får så mye kjeft! Jeg er litt motstrøms, så jo mer kjeft de får, jo mer har jeg lyst til å holde med dem.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kristopher Schau. Norges morsomste mann, og en klippe.