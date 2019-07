Kjetil Thorsen (50)

Daglig leder i Kristiansund Ballklubb, ordnet kamp mot Manchester United med en SMS til Ole Gunnar Solskjær.

Manchester United, gratulerer! Er du klar for kamp?

– Takk takk. Akkurat nå har jeg og kona vært i Paris i 8 dager, men så er det rett til Oslo. Vi har en datter og barnebarn som bor her.

Paris, er det «bonne ambiance» der nede?

– Det er veldig fint her, men det er altfor varmt. Nå er det rundt 30 grader, men det har vært helt oppe i 44 grader.

Hvordan fikk du egentlig til kampen mot Manchester United?

– Det er ikke jeg som har fått det til, det er Ole Gunnar som har fått det i stand. Da Manchester United slo PSG i Champions League tenkte jeg at han måtte få trenerjobben fast. Da sendte jeg han en melding om kamp, og fikk en tommel opp i svar. Det er et selskap i Norge som heter Prounite som arrangerer denne type kamper, de er også med. Det er mange som har jobbet for dette, men det viktigste er jo at Ole Gunnar har villet dette. Han vil ha best mulig motstand, og de fire topplagene i Norge har vært opptatt med Europa League.

Har dere prestasjonsangst? Det er en «Once in a lifetime»-mulighet?

– Denne kampen er et stort eventyr for oss. Hele Kristiansund står i helspenn nå. Fire, nesten fem tusen nordmøringer skal reise til Oslo for å se denne kampen. Samtidig så kjenner alle spillerne våre Ole Gunnar. Han jobbet litt hos oss rett etter han var ferdig i Cardiff. Kristiansund er ikke større enn at alle kjenner hverandre. Vi har hatt bra kontinuitet på spillersiden, så de fleste kjenner han, men det er klart de gleder seg. Jeg vil tro de er spente på nivået. Mot Manchester United må man nok være litt mer på vakt enn i en eliteseriekamp. Jeg tror også Ole Gunnar er litt spent på nivåforskjellen. Hva er egentlig forskjellen på Premier League og Eliteserien? Vi får se.

Hva tror du resultatet blir?

– Hehe, det har jeg ingen formening om. Jeg håper det blir en så jevn kamp som mulig. Overraskelser kan finne sted. Alle nordmøringene er samlet i VG-svingen, så det blir litt ordentlig kamp med «bortesupportere».

Hva gjør deg lykkelig?

– Når folk rundt meg har det bra og er friske blir jeg lykkelig, enkelt og greit. For oss som driver med fotball er jo klubbens resultater også en faktor. Livet påvirkes av resultatene, men jeg har blitt såpass gammel at det viktigste for meg er at folk har det bra.

Hvem var din barndomshelt?

– Arsenalspilleren Liam Brady. Jeg er 50 år nå, og det er sikkert 40 år siden han var på topp.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er en litt utålmodig type, det må skje ting liksom. Det kan være litt vanskelig for meg å bare sette meg ned. Kona mi nikker på hotellrommet her nå, ser jeg.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da koser jeg meg med et glass vin og litt ost og skinke. Det er i det minste en utskeielse i matveien, om ikke annet.

Franskmennene kan sine oster og sine viner da!

– Absolutt. I går fikk kona og jeg en frikveld, og da koste vi oss i vinbaren her.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Om det er riktig å kalle det demonstrasjon er jeg usikker på, men jeg er veldig opptatt av å støtte Pride. KBK var delaktig i å arrangere historiens første Pride i Kristiansund. Saken engasjerer meg både personlig og klubben generelt. Alle klubber har jo føringer for å støtte saken gjennom NFF, men vi gikk enda lenger.

Er det noe du angrer på?

– Nei, det er vanskelig å si da. Jeg kan angre på at jeg ikke ble en bedre fotballspiller.

Hvilken posisjon spilte du i, og på hvilket nivå?

– Jeg kom meg opp til andre nivå. Det er utespiller folk kjenner meg som, jeg var en potet, spilte mange posisjoner. Samtidig begynte jeg tidlig som arrangør, og arrangerte løkkefotball i tenårene. Det er nok det jeg folk assosierer navnet mitt med i byen. Vi arrangerte turneringer for opptil 80 lag, Ole Gunnar spilte på et av dem. Jeg har vært daglig leder av fotballklubber siden jeg var 24 år, så jeg har holdt på med dette en stund.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Den kom bardust på! Det må være kona mi. Vi snakket om heis tidligere faktisk. Tenk å sitte fast i en heis i denne varmen ...