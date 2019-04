Arild Hermstad (52)

Vikarbyråd for Miljø og samferdsel i Oslo mens Lan Marie Nguyen Berg får barn. Vanligvis nasjonal talsmann for Miljøpartiet de Grønne.

Hei, har du tid?

– Ja, jeg har fortsatt nesten en uke som fri mann. Hva lurer du på?

Hva du tror om å bli byråd!

– Jeg gleder meg voldsomt. Det er så mye spennende som skjer, og Oslo-prosjektet gir håp til de som er opptatt av klima og miljø.

Får du gjort noe særlig, da?

– Veldig mye av arbeidet er jo lagt fra før, jeg skal jo ikke lage noe linjeskift. Men vi starter arbeidet med budsjettet for 2020.

Hva gjør dere for miljøet i Oslo?

– Veldig mye handler om å få gjort lufta reinere. Og å gjøre det bedre for dem som sykler og går. Og så er vi jo nødt til å kutte klimagassutslipp raskt og mye. Det er det de klimastreikene ungdommene krever.

Men i Oslo bor vi jo bare. Både industri og olje og flyplass er utafor byen. Så selv om dere kutter utslipp her, kan Norge fortsette å være klimabølle?

– Ja, men vi må vise at vi får det til her. Så kan alle norske kommuner lære av det eksemplet. Det er viktig både for meg og byrådet å fokusere på hva vi kan få gjort i Oslo, selv om partiet vil ha mer innflytelse nasjonalt.

Hørte du talen til Jonas Gahr Støre i går, eller? Hvor han snakka om at vi ikke må avvikle oljenæringa?

– Det hørte jeg. Jeg ble faktisk ganske opprørt. De klimastreikende ungdommene fortjener å bli møtt med et helt annet svar enn det han gir. I Oslo fjerner vi etterspørsel etter olje og gass, det jobber jo hele verden med. Da skjønner jeg ikke hvorfor han samtidig skal si det er en kjempegod forretningsidé å øke produksjonen.

Så ...?

– Jeg synes det var en nedslående tale fra Støre. Det var nesten sånn Donald Trump gikk ut etter valget, og sa han skulle gjenskape kulljobbene i USA. Han går baklengs inn i framtida.

Men du samarbeider jo med Ap, i Oslo.

– Oslo Ap er noe helt annet enn Ap nasjonalt. Raymond Johansen ser at det er mulig å finne andre løsninger. Han er med på kursen vi har i Oslo.

Hva gjør deg lykkelig?

Av å sykle på bare stier om våren. I Østmarka, der jeg bor.

Er det ikke krig mellom syklister og fotgjengere i skogen? Blir du skjelt ut?

– Nei, som regel går det veldig fint. Og det er jo nesten ikke folk når du er på stiene i østmarka. Det er forbausende få folk langt inne i skogen på en søndag. De fleste går bare rundt Nøklevann.

Hvem var din barndomshelt?

Morfar. Han var gårdbruker og altmuligmann. Jeg var på gården hver sommer og jobbet.

Du kunne vært i Senterpartiet?

Jeg har en onkel som ble det. Det får holde. De har en del bra politikk for utkantene, men jeg føler de ikke har fått med seg hvilken enorm trussel klimaendringene er for landbruket.

Det er gøy å peke nese til el-syklende helskjegg-hipstere i Oslo, da!

– Jeg synes det der er fullstendig misforstått. I andre enden av det resonnementet er det en idé om at miljø, det er bare de i byen som skal bry seg om. Det er helt feil.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

Jeg gikk mot Irak-krigen på nittitallet, og selvfølgelig mye for å ta vare på klimaet. Men klimastreiken, det var en fantastisk opplevelse.

Men du er for gammel!

Ja, men jeg ser veldig opp til de ungdommene. Jeg har vært med litt i besteforeldrenes klimaaksjon også, selv om jeg ikke er bestefar sjøl ennå.

Haha, du er sånn som i boka «About a boy»! Han som later som han er småbarnspappa for å sjekke damer.

– På vegne av både ufødte barnebarn og eventuelle oldebarn tenker jeg klimaet er verdt å markere skikkelig.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

Denne helga blir det Jonas Gahr Støre. Han må være tøff og si til Aps landsmøte at nå er det nok, vi må ikke hente olje i Lofoten, Vesterålen og Senja. Han må lytte til AUF. Jeg skulle gjerne hatt Ina Libak med i den heisen også.

Hvor tror du Ap havner?

– Jeg håper fremdeles at Ap tør å velge side. Da blir det ikke noen konsekvensutredning. Men jeg frykter et ullent kompromiss. Det er det siste Jonas trenger.