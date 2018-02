Aps stødigste mann

Navn i nyhetene

Hvem: Frode Jacobsen (49), leder i Oslo Arbeiderparti. Denne uka ble han innstilt til gjenvalg, før årsmøtet om tre uker.

Morn, og grattis med nominasjon. Det ser ikke ut til å bli kampvotering på årsmøtet, akkurat?

– Det virker som om det er ro og harmoni i Oslo Arbeiderparti, ja.

Hva går jobben ut på?

– Hvor skal jeg starte? Det handler om å være rundt i partilagene, snakke med folk, finne ut hva partiorganisasjonen vil.

Og ...?

– Det er også et ansvar inn mot det nasjonale. Vi skal bidra inn mot partiledelsen, markere hva Oslo står for i vanskelige saker. Det har det jo vært, både om valgkampen, asylpolitikken og Metoo. Der har jeg markert hva Oslo Ap står for.

Hva er egentlig forskjellene på Oslo Ap og Ap sentralt? Politisk?

– Det har jeg tenkt en del på. Men kanskje ikke helt ferdig. Jeg ser en viss tendens til at vi blir sausa inn i noe som kalles Oslo-gryta. Eller elite. Og av vi på en del av disse områdene har litt andre vurderinger enn folk i resten av landet.

Hvordan da?

– Jo, det er vel egentlig en global greie. At byene ofte er mer radikale og går i front, både i migrasjonspolitikken og miljøpolitikken. Det er jo noe av det jeg er mest fornøyd med, med styret vi har i byen.

Så både på klima, innvandring og metoo er Oslo litt i utakt med resten?

– Ja, vi tenker i hvert fall annerledes, kan det se ut som.

Oslo Ap inngår også samarbeid der hvor Ap sentralt sier høylytt nei.

– Jeg er overbevist om at det samarbeidet vi har i Oslo, både med partiene i byråd, men også Rødt, at det vil være den naturlige veien for Arbeiderpartiet å gå. At vi må søke politiske løsninger hos partiene som deler grunnverdier med oss.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg meldte meg inn i AUF da jeg var 15 og fikk medlemsboka. Den har jeg fortsatt.

Hvem var din barndomshelt?

– Kevin Keegan og Kenny Dalglish. De var nummer sju på Liverpool begge to.

Men det blei ikke fotball på deg?

– Nei. Jeg spilte for Rustad IL og skjønte tidlig at min proffdrøm aldri ville bli virkelighet.

Hvilken plass på banen?

– Jeg startet som spiss og ble flyttet bakover etter hvert. Jeg endte som back.

Oops. Frykter du at det er en metafor for livet ditt?

– Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg er midtbanedirigenten, jeg. En Jan Mølby, som står på midten, fordeler baller og gjør folk gode, både i angrep og forsvar.

Er det noe du angrer på?

– Jeg er for lite impulsiv. Jeg har nok gått glipp av gode opplevelser fordi jeg ikke hopper på initiativ som kommer.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jürgen Klopp.

Du veit det finnes fotball i Norge også?

– Ja, men for meg er det Liverpool. Det ble Liverpool da jeg var fem år, og det har jeg heldigvis greid å holde på.

Og AUF da du var femten? Du holder fast på ting, det skal du ha.

– Jeg er ikke så impulsiv, nei. Det er linjer i det jeg driver med. Og det er det som skal kjennetegne Oslo Ap også. Folk må vite hvor de har oss. Og at vi er til å stole på.