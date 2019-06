Hvem: Arne B. Øystese (35)

Hva: Beboer på Torshov

Hvorfor: Statens vegvesen satte opp en av Oslos nye bomstasjoner rett foran balkongen til Arne på Torshov.

Ikke for å skryte, men jeg har jo faktisk fått flytta den bommen for deg.

– Ja, det ser sånn ut.

En jeg kjenner foreslo at den bommen burde bli oppkalt etter meg.

– Ja, det er en fin idé. Bysyklene har jo navn. Kanskje det vil hjelpe folk til å framelske bommene ved å personifisere dem.

Men nok om meg selv. Det er jo du som er balkongbom-Arne. Hvordan føles det?

– Jeg hadde ikke helt sett det komme. Det er litt todelt, men jeg har valgt å fokusere på at jeg ikke vil ha bommen foran balkongen min, og da måtte jeg akseptere å bli med på karusellen.

Ja, det har vært en karusell?

– Ja, det begynte å ringe så fort saken din var ute. NRK, TV 2, VG, Dagbladet, alle mediene var på, pluss fra privatpersoner. Jeg satt i et heldagsmøte i Arendal, og telefonen lå og duret hele tida. Mobilen gikk tom for batteri to ganger.

Og hva sa folk til deg?

– Det var masse sympati, og mange var rasende på mine vegne. Mye mer forbanna enn meg. En ville komme med vinkelsliper midt på natta og hjelpe meg å felle bommen. Tilsynelatende på alvor.

Men nå trengs heldigvis ikke det. Samferdselsdepartementet sier at de griper inn hvis ikke Vegvesenet selv flytter bommen.

– Det er veldig bra. Jeg er litt overrasket over at det måtte gå så høyt, men det sier noe om viktigheten av at et sånt prosjekt går riktig for seg. Folk må kunne stole på at ting skjer på riktig måte.

Prosjektlederen i Statens vegvesen har nok hatt noen tøffe dager. Har du sympati med henne?

– Som person har jeg det, hun er under hardt press, det er utfordrende å bygge i en by, og spesielt når det ikke er plass.

Det var plass foran balkongen din?

– Ja, og skal man gjennomføre fordi man har tidspress og det går prestisje i det, eller skal man la fornuften råde? Hvor går grensen for hva som er lovlig og hva som er akseptabelt?

Nå skal dere i dialog med Statens vegvesen. Hva blir akseptabelt for deg?

– Først og fremst blir det deres oppgave å finne en ny løsning. De må tilbake til tegnebordet. Så får vi se hva de som faginstans kommer opp med.

Det gikk ikke så bra sist?

– Nei. Men selv om det blir støy, så endrer det ikke på ansvarsområdet, det ligger hos dem. Men nå er borettslaget tett involvert, og det er vi glade for. Vårt standpunkt er at bommen må bort fra bygården.

Før vi tar de faste spørsmålene må du love meg en ting. Når du i fremtiden nyter solnedgangen på balkongen, med fri utsikt, da må du tenke på meg.

– Hehe, ja, da skal jeg love å tenke på deg.

Bra! Hvem var din barndomshelt?

– Det var onkelen min. Han spilte trekkspill, og var lensmannsbetjent hjemme i Hardanger. Jeg ville bli som han.

Å, spiller du trekkspill?

– Nei, jeg kom ikke lenger enn til at jeg går med klokka på høyre hånd, det gjør alle trekkspillere.

Politi er du heller ikke?

– Nei, jeg er økonom. Det er veldig grått og kjedelig. Du får heller fokusere på at jeg er en bygdegutt.

Ja, hvor er det du er fra, egentlig?

– Øystese, heter plassen. Det er ei bygd med 2.000 innbyggere.

Hørte du noe fra Øystese denne uka, da?

– Rikelig. Det blir alltid lagt merke til når noen hjemmefra er i avisa.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har en voldsom tro på at jeg alltid har god tid.

Du skulle skal rekke et fly i dag? Du har kontroll?

– Ja, i dag har jeg lagt inn god tid. Jeg skal på musikkfestivalen «Hardingtonar» i Norheimsund i helga. I kveld er det åpningskonsert med Bergen Filharmoniske Orkester.

Koselig. Hvem skal du gå med?

– Mamma, det er fast tradisjon. Der har du forresten en god venn og støttespiller. Hun sa jeg måtte sende blomster til deg.