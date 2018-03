Navn i nyhetene

Hvem: Merete Lie (49)

Hva: Statsviter.

Hvorfor: Blir ny sjef for nye Deichmans hovedbibliotek.

Gratulerer med ny jobb. Hvordan blir det å styre landets største bibliotek?

– Det er en utrolig morsom og utfordrende jobb jeg har fått. Jeg gleder meg veldig. Deichman er en gammel institusjon med et stort filialnett, og med en enestående posisjon. Jeg ser fram til å være med på å utvikle dette videre.

Dagens bibliotek er mer enn bare utlån av bøker. Det er et bibliotek i endring. Hva slags bibliotek blir det nye biblioteket som nå bygges i Bjørvika?

– Det skal bli et moderne bibliotek i verdensklasse. Med store boksamlinger, og en rekke digitale tjenester. Vi skal være en oppvisning i hva et stort moderne bibliotek kan være. Jeg har ennå ikke fysisk vært og sett det nye bygget, men har sett tegninger og illustrasjoner. Det er morsomt at det satses så tungt på kultur i Oslo. Hovedbiblioteket skal komme hele Deichman-systemet til gode, og være et støtteapparat for de andre filialene.

Vi blir mer og mer digitaliserte. Også når det gjelder bøker og lesevaner. Er det et problem, eller vil vi fortsatt krype sammen i sofaen med en god bok?

– Vi skal ikke se det som et problem at folk velger å lese bøker digitalt, hører på lydbøker, og søker informasjon på nettet. Det viktigste er at folk leser, uavhengig av format. Men dette fordrer at man lykkes med nytenking på bibliotekene. Biblioteket er den kulturinstitusjonen som når ut til flest mennesker, uansett inntekt eller alder. Biblioteket står sterkt både blant unge og eldre, blant minoritetsgrupper, og er et ypperlig utgangspunkt for å spre kunnskap. I dag foregår mye av debatten på nett, men jeg vil også jobbe for at ordskiftet vil foregå i det åpne rom. Jeg ønsker en fortsatt aktiv arena for aktiviteter og diskusjoner på Deichman, slik jeg har jobbet mye med på Litteraturhuset i Fredrikstad hvor jeg er nå.

Fotballkommentator Arne Scheie svarte en gang slik på et spørsmål han fikk om det er for mye fotball på TV? «Jeg sier som Sølve Grotmol: Det er for mange bøker på biblioteket også». Er det det?

– Nei, det er ikke for mange bøker på biblioteket. Men det er i overkant mye sport på TV og i aviser. Boken står sterkt, selv om utlån på bibliotekene har gått ned. Men det må vi se på som en utfordring.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Den intense lesegleden har fulgt meg hele livet siden jeg som ung slukte «Hardyguttene», «Fem-bøkene» og «Det hemmelige S». Jeg leste dem alle sammen, og jeg elsket de bøkene. Siden jeg fikk kloa i dem, har jeg lest mye.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være ute i naturen. Enten det er over svabergene på Hvaler eller på fjellet. Det gjør meg rolig og lykkelig. Men jeg er også i godt humør midt i byen.

Hvem var din barndomshelt?

– Min klasseforstander på barneskolen, Astrid Skagen. Hun var omtenksom, flink, ung og på toppen av det hele vakker. Hun var en fantastisk lærer som gjorde barneskolen til veldig fine år.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Den evnen jeg har til å utsette kjedelige ting til siste liten. Og dermed få det litt for travelt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg mengder av smågodt, og ser altfor mange episoder av en serie på Netflix. Jeg synes «West Wing» er tidenes serie. Den siste jeg så var «The Crown». Eller så følger jeg med på den franske serien le Bureau på NRK.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Mot vold og overgrep mot barn.

Er det noe du angrer på?

– Nei. Men det er sikkert noe jeg burde gjort annerledes.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Johnny Cash og gitaren hans og håpet at heisen ble stående en stund.