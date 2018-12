Hvem: Aina Stenersen (35)

Hva/hvorfor: Overtar Carl I. Hagens førsteplass på Oslo Frps nominasjonsliste før kommunevalget neste år. Ble nesten slått av Tone Liljeroth, tidligere stortingsvara og ordførerkandidat i Skedsmo kommune.

Det måtte to runder til før du til slutt vant nominasjonskampen mot Liljeroth, som inntil ganske nylig var et ukjent fjes i Oslo Frp. Legger det en demper på gleden?

– Jeg er kjempeglad over å ha blitt valgt og er glad for at et flertall av bydelslagene og nominasjonskomiteen i flere runder innstilte meg på førsteplass, og så er jeg veldig glad for at nominasjonsmøtet bekreftet det.

Selv om du fikk førsteplassen, var det 34 som stemte mot deg i andre voteringsrunde. Tolker du det som at det er misnøye med din innsats i partiet så langt?

– Frp er et lagteam som består av mange dyktige og profilerte politikere, og det har jeg nå fått bekreftet at jeg også er. Jeg er glad for at jeg har fått med meg en så god liste og at Camilla Wilhelmsen, som jeg har samarbeidet godt med i bystyret, skal fortsette. (Wilhelmsen fikk andreplassen på nominasjonslista etter å ha vært med i kampen om førsteplassen. Hun fikk færre stemmer enn Liljeroth, men Liljeroth utfordret henne likevel ikke på andreplassen, journ.anm.).

Ville du forlatt Frp om du ikke vant?

– Jeg har jobbet for partiet i 16 år, helt uavhengig av posisjoner og resultater. Jeg elsker oslopolitikk, og det kommer jeg alltid til å gjøre.

I et intervju med Dagsavisen kritiserer Liljeroth-leiren Oslo Frp for å være for dårlige på offensive medieutspill og å fronte for mye «nei-politikk». Er du enig i den kritikken?

– Det jeg forholder meg til nå, er at vi skal stå samlet i en kommunevalgkamp. Det er mitt mål. Vi skal snakke om positive og gode saker, og våre hovedmotstandere er Raymond Johansen, Lan Marie Berg og Inga Marte Thorkildsen. Det er de vi skal rette skytset vår mot, og det er gjennom å være et tydelig alternativ at vi skal vinne tilbake Oslo.

Betyr det at du oppfatter denne kritikken som at Frp retter skytset mot hverandre i stedet for sine politiske motstandere..?

– Vi i Frp står samlet. Nominasjonsmøtet har sagt sitt, og vi er ferdige med prosessen. Det er det svaret du får. Byrådet er vår motstander, og det er det vi skal fokusere på nå.

Så hvordan skal dere vinne tilbake makta i Oslo?

– Jeg er veldig opptatt av å snakke om Frps kjernepolitikk, som er samferdsel, helse og eiendomsskatt. Så vil vi få tilbake roen i skolen, redusere bompengene, satse på vei og ha mer valgfrihet.

Standard Frp-saker, altså?

– Vi går til valg på Frps kjernepolitikk, men vi skal også snakke om integrering. Det er viktig å få flest mulig i arbeid og utdanning, og det skal vi løfte fram på en positiv måte.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er veldig glad i å lese bøker og har mange favoritter. «Kronprinsessen» av Hanne Vibeke Holst likte jeg godt, hele trilogien er bra.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å være sammen med familien og små ting i hverdagen, som å smile og si hei til noen som har en tøff dag. Jeg liker å spre glede.

Hvem var din barndomshelt?

– Pappa. Han har alltid heiet meg fram og vært opptatt av at jenter kan klare det samme som gutter. Det er en fin ballast å ha med videre, at jeg kan nå alt jeg vil bare jeg jobber for det.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Akkurat nå går det mye i julemarsipan. Jeg har allerede bedt kjæresten om å kjøpe det inn i dag.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg går mye i demonstrasjonstog, alt fra 8. mars-tog til fakkeltog. Snart skal jeg i fakkeltog for å bevare Ullevål sykehus. Jeg synes det er en flott måte å markere meninger på.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Raymond Johansen. Jeg har veldig lyst til å ta en ny debatt med ham snart, så vi kan gjerne stå lenge fast i heisen sammen.

Tror du dere blir enige til slutt, da?

– Jeg tror vi blir enige om å være gode mot hverandre politisk, og føre en knallhard kamp mot hverandre politisk.