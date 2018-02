Nav: – Ikke hørt om lignende

Innenriks

– Dette er en veldig trist sak og vi er veldig lei oss for de skadene som Gry Tofte Haugen fikk som følge av uhellet, skriver Liv Welde Johansen, direktør for Nav hjelpemidler og tilrettelegging, i en epost til Dagsavisen.

Gry Tofte Haugen har medfødt beinskjørhet og er kortvokst, og er helt avhengig av gåstol for å kunne bevege seg innendørs. Hun har likevel vært i full jobb. Det var fram til for snart tre år siden, da det ene beinet på gåstolen hun hadde fått låne fra hjelpemiddelsentralen i Nav, knakk. Ulykken resulterte i at hun slo hodet og mistet synet på det venstre øyet. Haugen er nå 40 prosent ufør.

Haugen har lidd et merkbart inntektstap etter ulykken ettersom hun ikke lenger kan jobbe fulltid, forteller hun. Haugen sier at hun i to år forsøkte å søke Nav om erstatning, men fikk avslag. Det mener hun er urimelig.

– Jeg står i praksis uten rettigheter, sier hun.

Les saken her: Gry ble delvis ufør etter at Nav-gåstolen gikk i stykker

Ikke kontroller

Liv Welde Johansen i Nav bekrefter at hjelpemiddelsentralene ikke fører kontroll med gåstoler eller lignende hjelpemidler, men mener en slik kontroll uansett ikke ville avdekket feilen på Haugens gåstol.

– Hvor lang levetid et produkt har avhenger blant annet av hvor mye det brukes og hvordan det brukes. I Tofte Haugen sitt tilfelle var det ikke mulig å se at gåstolen hadde en slitasje og det var derfor ikke mulig ved en visuell kontroll å forutse at beinet ville brekke, skriver Johansen.

– Første gang

Hun skriver videre at Nav aldri før har hørt om tilfeller der et av deres hjelpemidler kollapser.

– Det er svært lite sannsynlig at en slik kontroll vil ha noen effekt på sikkerheten. Det er nå 13.000 gåstoler som er lånt ut. Dette er første gang vi hører om at et bein har brukket.

Ifølge Johansen stiller Nav strenge kvalitetskrav til produktene i sine anskaffelser. Blant annet krever Nav at hjelpemidlene skal testes i et testlaboratorium før bruk.

– Nav er opptatt av å kjøpe inn kvalitetsmessig gode produkter og kvalitet vektes nesten alltid høyere enn pris, i noen konkurranser så mye som 80 prosent, skriver Johansen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Viser til kommunen

Hun viser også til at brukere av hjelpemidler kan kontakte Nav eller kommunen dersom de er usikre på om hjelpemiddelet de bruker fortsatt er trygt eller for å få en vurdering av om det bør byttes ut.

– Kommunene har et ansvar for å følge opp og vedlikeholde hjelpemidler. Dette gjelder både elektromedisinske hjelpemidler og andre enklere hjelpemidler, skriver Liv Welde Johansen.